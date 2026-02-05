Thứ Sáu, 06/02/2026

Trang chủ Dân sinh

Chi trả lương hưu, chế độ bảo hiểm xong trước Tết Nguyên đán

Phúc Minh

05/02/2026, 10:50

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các đơn vị giải quyết đầy đủ, đúng hạn các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động và đối tượng thụ hưởng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn gửi các đơn vị trực thuộc và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thời gian trước, trong và sau Tết.

Việc này nhằm bảo đảm tốt nhất quyền lợi của Nhân dân, người lao động và người sử dụng lao động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của ngành về việc phục vụ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm hoạt động diễn ra thông suốt, hiệu quả, không để gián đoạn công việc, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch phân công cán bộ, công chức, viên chức trực và xử lý công việc hợp lý trong dịp Tết; bảo đảm tiếp nhận, giải quyết kịp thời hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp theo đúng quy định.

Đặc biệt, chú trọng giải quyết đầy đủ, đúng hạn các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động và đối tượng thụ hưởng trước kỳ nghỉ Tết.

Cùng với đó, các đơn vị được yêu cầu tăng cường công tác phối hợp với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế nhằm bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh của người có thẻ bảo hiểm y tế trong dịp Tết; kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, không để xảy ra tình trạng từ chối hoặc gây khó khăn cho người bệnh.

Việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống cũng được nhấn mạnh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để người dân, doanh nghiệp kịp thời nắm rõ các quy định, lịch làm việc, đầu mối liên hệ khi cần thiết trong dịp nghỉ Tết.

Điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, một số loại phụ cấp trong tháng 3/ 2026

09:43, 29/01/2026

Điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, một số loại phụ cấp trong tháng 3/ 2026

Hơn 3,5 triệu người sẽ nhận gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp trước Tết

17:58, 06/01/2026

Hơn 3,5 triệu người sẽ nhận gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp trước Tết

Hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2026

15:40, 04/02/2026

Hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2026

Từ khóa:

bảo hiểm xã hội lương hưu người lao động Tết Nguyên đán 2026 trợ cấp bảo hiểm

