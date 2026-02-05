Chi trả lương hưu, chế độ bảo hiểm xong trước Tết Nguyên đán

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 06/02/2026
Phúc Minh
05/02/2026, 10:50
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các đơn vị giải quyết đầy đủ, đúng hạn các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động và đối tượng thụ hưởng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán...
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn gửi các đơn vị trực thuộc và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thời gian trước, trong và sau Tết.
Việc này nhằm bảo đảm tốt nhất quyền lợi của Nhân dân, người lao động và người sử dụng lao động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của ngành về việc phục vụ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm hoạt động diễn ra thông suốt, hiệu quả, không để gián đoạn công việc, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch phân công cán bộ, công chức, viên chức trực và xử lý công việc hợp lý trong dịp Tết; bảo đảm tiếp nhận, giải quyết kịp thời hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp theo đúng quy định.
Đặc biệt, chú trọng giải quyết đầy đủ, đúng hạn các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động và đối tượng thụ hưởng trước kỳ nghỉ Tết.
Cùng với đó, các đơn vị được yêu cầu tăng cường công tác phối hợp với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế nhằm bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh của người có thẻ bảo hiểm y tế trong dịp Tết; kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, không để xảy ra tình trạng từ chối hoặc gây khó khăn cho người bệnh.
Việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống cũng được nhấn mạnh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để người dân, doanh nghiệp kịp thời nắm rõ các quy định, lịch làm việc, đầu mối liên hệ khi cần thiết trong dịp nghỉ Tết.
Sai phạm xảy ra tại các gói thầu thủy lợi tại tỉnh Đắk Lắk, Nghệ An, Hòa Bình, Lạng Sơn do Công ty Hoàng Dân thực hiện, khiến nhà nước thiệt hại hơn 251 tỷ đồng.
TP. Hà Nội đã cơ bản hoàn thành công tác chi trả gộp 2 tháng lương hưu (tháng 2 và tháng 3/2026) vào kỳ chi trả tháng 2, chi quà Tết của thành phố cho người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động trên địa bàn…
Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, chợ hoa tại Quảng trường Lam Sơn, Thanh Hóa trở nên rực rỡ và nhộn nhịp. Dòng người tấp nập giữa sắc đào, quất, mai, cúc... tạo nên bức tranh xuân sống động giữa lòng đô thị.
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 không có thay đổi về định dạng kỹ thuật, cấu trúc hay định hướng đánh giá so với năm 2025, bảo đảm phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Vì vậy, Bộ không xây dựng và công bố đề minh họa mới...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: