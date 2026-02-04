Thủ tướng: Quyết liệt hành động ngay từ tháng đầu năm, tạo đà tăng trưởng hai con số

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026 xác định rõ yêu cầu hành động quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh ổn định vĩ mô, thúc đẩy đầu tư, hoàn thiện thể chế và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong điều hành.

Chiều 4/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026, kết nối trực tuyến với các địa phương. Đây là phiên họp thường kỳ đầu tiên của năm 2026 – năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, mở đầu nhiệm kỳ Chính phủ 2026–2030.

Phiên họp có sự tham dự của các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện các cơ quan Trung ương Đảng, Quốc hội; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và lãnh đạo các tập đoàn kinh tế Nhà nước.

Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết tháng 1/2026, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường. Ở trong nước, Đại hội XIV của Đảng đã được tổ chức thành công, xác định các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đột phá cho giai đoạn phát triển mới, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn xã hội khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Trong bối cảnh đó, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế – xã hội tháng đầu năm tiếp tục xu hướng tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Văn hóa – xã hội được chú trọng; đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện; công tác chuẩn bị để Nhân dân vui Xuân, đón Tết được triển khai đồng bộ, không để ai không có Tết. Chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại được tăng cường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026 - Ảnh: VGP

Tuy nhiên, Thủ tướng nhấn mạnh bên cạnh những kết quả cơ bản đạt được, nền kinh tế vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập và phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, tại phiên họp, Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá kỹ tình hình kinh tế – xã hội tháng 1/2026, đồng thời xác định rõ các trọng tâm chỉ đạo trong thời gian tới, với yêu cầu tạo đà tăng trưởng hai con số ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm.

KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 1 TIẾP TỤC XU HƯỚNG TÍCH CỰC

Theo báo cáo và thảo luận tại phiên họp, ngay từ đầu năm 2026, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và Quốc hội; tổ chức phục vụ thành công Đại hội XIV của Đảng; triển khai đồng bộ 9 nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị; tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc giữa Chính phủ và địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2026; đồng thời ban hành và triển khai quyết liệt Nghị quyết số 01 và Nghị quyết số 02 của Chính phủ.

Nhờ đó, tình hình kinh tế – xã hội tháng 1 tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2,6%; thị trường tiền tệ và tỷ giá cơ bản ổn định; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia tiếp tục ở mức thấp hơn giới hạn cho phép.

Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 1 đạt 348,3 nghìn tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 88 tỷ USD, tăng 38,9%; nhập siêu hơn 1,75 tỷ USD.

Các đại biểu tham dự Phiên họp - Ảnh: VGP

Đầu tư phát triển tiếp tục đạt kết quả tích cực. Giải ngân vốn đầu tư công tháng 1 ước đạt 3,4% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ cả về giá trị tuyệt đối và tỷ lệ. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới đạt gần 1,5 tỷ USD, tăng 15,7%; vốn FDI thực hiện đạt 1,68 tỷ USD, tăng 11,3%.

Trong tháng 1, cả nước có gần 48,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 45,6% so với cùng kỳ; hơn 110 nghìn hộ kinh doanh thành lập mới, tăng gần 222%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh.

Cùng với đó, Chính phủ tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết nhiều vướng mắc tồn đọng tại các dự án kéo dài, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân.

KỊP THỜI THÁO GỠ VƯỚNG MẮC TRONG THỰC THI NGHỊ ĐỊNH 46

Một nội dung quan trọng được thảo luận tại phiên họp là tình hình triển khai Nghị định số 46/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Các thành viên Chính phủ cho biết thời gian qua xảy ra nhiều vụ việc vi phạm an toàn thực phẩm, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe Nhân dân. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 46 theo hướng tăng cường kiểm soát, kiểm tra chặt chẽ hơn đối với thực phẩm, nhất là thực phẩm nhập khẩu.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo tình hình kinh tế xã hội và tình hình giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, do việc hướng dẫn thực hiện chưa kịp thời, trong những ngày đầu triển khai Nghị định đã phát sinh vướng mắc trong kiểm tra nhà nước đối với một số nông sản, thực phẩm tươi sống nhập khẩu, dẫn đến ách tắc tại một số cửa khẩu.

Ngay sau khi xuất hiện tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Phó Thủ tướng Lê Thành Long chủ trì họp với các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn; đồng thời ban hành công điện yêu cầu tập trung xử lý vướng mắc trong triển khai Nghị định 46. Đến nay, tình trạng ách tắc cơ bản đã được giải tỏa, hoạt động thông quan nông sản, thực phẩm tươi sống nhập khẩu được khôi phục bình thường.

Tại phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh công tác điều hành phải bảo đảm thông suốt, không giật cục, có lộ trình và quy định chuyển tiếp phù hợp. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Thành Long tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, trình Chính phủ ban hành ngay trong ngày 4/2/2026 Nghị quyết tháo gỡ những vấn đề phát sinh trong quá trình thi hành Nghị định 46.

THỰC HIỆN PHƯƠNG CHÂM “1 MỤC TIÊU, 2 BẢO ĐẢM, 3 CÓ, 4 KHÔNG, 5 HÓA, 6 RÕ”

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc của các bộ, ngành và ý kiến phát biểu thẳng thắn, sát thực tiễn của các đại biểu. Thủ tướng giao Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến, sớm hoàn thiện Nghị quyết Phiên họp để ban hành và tổ chức thực hiện ngay.

Phân tích bối cảnh và nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung quán triệt và triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với hệ thống chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026. Ảnh: TTXVN

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu nỗ lực cao nhất, hành động quyết liệt theo phương châm “1 mục tiêu, 2 bảo đảm, 3 có, 4 không, 5 hóa và 6 rõ”. Trong đó, mục tiêu xuyên suốt là tăng trưởng hai con số; bảo đảm ổn định để phát triển và bảo đảm an ninh, an toàn, an dân; huy động sự tham gia của Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân; không lãng phí thời gian, không chậm trễ, không bỏ lỡ cơ hội, không bị động; thúc đẩy xanh hóa, số hóa, tối ưu hóa nguồn lực, thông minh hóa quản trị, hài hòa lợi ích; và thực hiện phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, điều hành linh hoạt lãi suất, tỷ giá; hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; phát triển thị trường trong nước; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu quả thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu, vào cuộc quyết liệt, thực chất, lấy hiệu quả làm thước đo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ ngay từ đầu năm, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.