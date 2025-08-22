Xây dựng “bộ não” chỉ huy vận hành hệ thống điện quốc gia
Huyền Vy
22/08/2025, 09:33
Trung tâm điều khiển hệ thống điện quốc gia và điều khiển hệ thống điện miền Bắc sẽ đóng vai trò là “bộ não” chỉ huy vận hành hệ thống điện quốc gia và miền Bắc, điều hành thị trường điện minh bạch, hiệu quả, bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn – ổn định – tin cậy. Đồng thời, công trình cũng góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trong tiến trình chuyển dịch năng lượng bền vững, nâng cao khả năng cạnh tranh và hội nhập với khu vực, thế giới…
Ngày 20/8/2025 tại Hà Nội, Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống
điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) đã tổ chức động thổ Dự án xây dựng
Trung tâm điều khiển hệ thống điện quốc gia và điều khiển hệ thống điện miền Bắc.
Sự kiện được diễn ra trong bối cảnh cả nước tưng bừng tổ chức
chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 –
19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025)
CẤP THIẾT XÂY DỰNG
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN MỚI
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, sự
chỉ đạo trực tiếp của Bộ Công Thương, ngành điện Việt Nam đã có những bước phát
triển vượt bậc, đưa hệ thống điện Quốc gia từ 4.000 MW năm 1995 lên hơn 86.000
MW công suất đặt nguồn điện đầu năm 2025. Trong thành công chung đó, NSMO - tiền
thân là Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) - đã đóng một vai trò
không thể thiếu, luôn nỗ lực hoàn thành sứ mệnh đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn
định, tin cậy và kinh tế.
Chủ tịch HĐTV NSMO Nguyễn Đức Cường cho biết theo Quy hoạch
điện 8 điều chỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số
768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025, hệ thống điện Quốc gia sẽ gia tăng nhanh chóng về
quy mô và độ phức tạp, với tỷ lệ thâm nhập cao các nguồn năng lượng tái tạo có
tính biến động lớn, sự xuất hiện của những công nghệ mới như điện nguyên tử và
xu hướng liên kết lưới điện khu vực để tăng cường trao đổi điện năng, khai thác
hiệu quả tiềm năng tài nguyên của từng quốc gia.
Với tinh thần “đi trước một bước” theo Nghị quyết số
55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị, để đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống
điện và điều hành thị trường điện trong bối cảnh nêu trên, NSMO cần bổ sung,
phát triển nguồn nhân lực với dự kiến đến năm 2030 tăng thêm khoảng 30 – 40% so
với hiện nay, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, có vị trí để
đầu tư, trang bị hạ tầng mới, hiện đại phục vụ công tác vận hành hệ thống điện
và thị trường điện theo thời gian thực với độ chính xác và độ tin cậy cao.
“Thực tiễn này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có một trung
tâm điều khiển mới, đồng bộ, hiện đại, đủ năng lực, đáp ứng sự phát triển mạnh
mẽ của ngành điện trong giai đoạn tới”, ông Cường nhấn mạnh.
Dự án Trung tâm điều khiển hệ thống điện quốc gia và điều
khiển hệ thống điện miền Bắc được UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu
tư tại Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 23/6/2025. Công trình có diện tích đất
3.810 m2, quy mô 21 tầng nổi, 3 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng hơn
39.000 m2, với tổng mức đầu tư khoảng 870 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành trong năm
2028.
Đây sẽ là trụ sở làm việc hiện đại, đồng bộ, độc lập, đảm bảo
điều kiện làm việc cho hơn 440 nhân sự chất lượng cao trong tầm nhìn đến năm
2030 của Cơ quan NSMO và Chi nhánh Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc.
Trung tâm được tích hợp các hệ thống phục vụ điều độ hệ thống điện và giao dịch
thị trường điện hiện đại như: Hệ thống SCADA/EMS giai đoạn 4; Hệ thống ghi sự cố
Fault Recorder; Hệ thống giám sát, điều khiển và bảo vệ diện rộng WAMPAC; Hệ thống
quản lý thị trường điện MMS; Hệ thống mô phỏng và đào tạo Điều độ viên OTS...
Theo ông Nguyễn Đức Cường, khi đi vào hoạt động, trung tâm sẽ
đóng vai trò là “bộ não” chỉ huy vận hành hệ thống điện quốc gia và miền Bắc,
điều hành thị trường điện minh bạch, hiệu quả, bảo đảm hệ thống điện vận hành
an toàn – ổn định – tin cậy. Đồng thời, công trình cũng góp phần khẳng định vị
thế Việt Nam trong tiến trình chuyển dịch năng lượng bền vững, nâng cao khả
năng cạnh tranh và hội nhập với khu vực, thế giới.
HIỆN THỰC HÓA CÁC MỤC
TIÊU PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG CỦA ĐẤT NƯỚC
Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn
Hồng Diên khẳng định: “Ngành điện Việt Nam đã không ngừng phát triển mạnh mẽ,
đưa hệ thống điện quốc gia vào nhóm top 25 thế giới và đứng đầu khu vực Đông
Nam Á về quy mô hệ thống điện. Tuy nhiên, hệ thống này đã, đang và sẽ đối mặt với
những thách thức to lớn trong bối cảnh nhu cầu phụ tải tăng rất nhanh và sự
thâm nhập ngày càng cao của các nguồn năng lượng tái tạo - nguồn điện có tính
biến động lớn”.
Theo Quy hoạch điện 8 điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt, tổng công suất các nguồn điện đến năm 2030 dự kiến gấp 3 lần so với
hiện nay. Trong đó, tỷ lệ công suất nguồn năng lượng tái tạo có thể đạt 36%
ngay trước năm 2030 và tăng đến 75% vào năm 2050, đồng thời nhu cầu phụ tải đỉnh
năm 2030 dự kiến tăng gần gấp đôi so với hiện nay. Quy mô lưới điện 220kV - 500kV
ngày càng phát triển nhanh, dự kiến đến năm 2030 khối lượng các máy biến áp và
năng lực truyền tải cũng cần tăng gấp đôi so với hiện nay.
Sự gia tăng nhanh chóng về quy mô và mức độ phức tạp này đặt
ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại,
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác điều độ, vận hành hệ thống điện và
thị trường điện quốc gia. Dự án Trung tâm điều khiển hệ thống điện quốc gia và
hệ thống điện miền Bắc tại Lô đất 13-E5, Khu đô thị mới Cầu Giấy là dự án đặc
biệt quan trọng trong lĩnh vực điện lực. Đây sẽ là trụ sở làm việc hiện đại, đồng
bộ và độc lập, đáp ứng yêu cầu hoạt động ổn định, lâu dài và bảo đảm an ninh
cho công tác điều độ, vận hành hệ thống điện và điều hành thị trường điện trong
tình hình mới
Khi hoàn thành đầu tư, đi vào hoạt động, Trung tâm điều khiển
sẽ là “bộ não” chỉ huy, vận hành hệ thống điện quốc gia và điều hành giao dịch
thị trường điện minh bạch, hiệu quả, góp phần hiện thực hoá các chủ trương của
Đảng, Nhà nước về phát triển năng lượng nói chung và phát triển điện lực nói
riêng. “Đây không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc bảo đảm an ninh
năng lượng quốc gia và hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng bền vững, mà còn
là công trình mang ý nghĩa sâu sắc, hướng tới chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam và 85 năm thành lập nước, đóng góp thiết thực vào công
cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, Bộ
trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.
Để dự án xây dựng Trung tâm điều khiển hệ thống điện quốc
gia và điều khiển hệ thống điện miền Bắc sớm được triển khai thực hiện và hoàn
thành, đi vào hoạt động, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo đúng chủ
trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên
yêu cầu NSMO phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, quản lý tiến độ, chất lượng
công trình; các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tuân thủ quy trình kỹ thuật
và an toàn lao động; đồng thời bày tỏ tin tưởng dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ,
bảo đảm chất lượng, sớm đưa vào vận hành, góp phần nâng cao năng lực quản lý vận
hành hệ thống điện.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết
Hà Nội đang phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP trên 8% trong năm 2025 và
hướng tới hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030. Để đạt được mục tiêu này, việc
bảo đảm nguồn điện ổn định, đặc biệt là nguồn điện xanh, phục vụ cho phát triển
công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và các ngành kinh tế mũi nhọn là yếu tố then chốt.
Ông cũng khẳng định: “Thành phố cam kết sẽ đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi
để dự án hoàn thành nhanh nhất, phát huy hiệu quả đầu tư, đóng góp cho sự phát
triển của Thủ đô và cả nước”.
Đảm bảo cung ứng điện dịp Đại lễ là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu
Khởi công Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng
Xây dựng tiêu chuẩn cho hệ thống lưu trữ năng lượng tại Việt Nam
Bão số 5 áp sát, các tỉnh Bắc Trung Bộ lệnh cấm biển
Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (Kajiki) với gió giật cấp 13 - 14 và mưa lớn diện rộng, các tỉnh Bắc Trung Bộ đã đồng loạt ban hành lệnh cấm biển, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, vận hành xả lũ hồ chứa và triển khai phương châm “4 tại chỗ” nhằm chủ động ứng phó.
Bão số 5 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh, Quảng Trị, dự báo sức tàn phá không kém bão Yagi
Vào lúc 10h ngày 24/8/2025, vị trí tâm bão số 5 (bão Kajiki) ở vào khoảng 17.4 độ Vĩ Bắc; 110.9 độ Kinh Đông, cách Hà Tĩnh khoảng 560km về phía Đông, sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16. Dự báo bão số 5 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh và Quảng Trị vào chiều ngày 25/8 và được đánh giá mức độ nguy hiểm không kém Yagi năm 2024, thậm chí có thể mạnh hơn bão Doksuri năm 2017…
Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng của Thanh Hóa đạt xấp xỉ 4,7 tỷ USD
Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Thanh Hóa trong 8 tháng năm 2025 ước đạt 4,695 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ và bằng 58,7% kế hoạch năm. Đây là kết quả khả quan, cho thấy xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng của kinh tế tỉnh trong bối cảnh nhiều khó khăn về thị trường và thời tiết.
Chiến lược “kiềng ba chân” để logistics xuyên biên giới vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung tăng tốc
Hạ tầng logistics miền Trung hiện vẫn thiếu tính đồng bộ; kết nối giữa cảng biển - đường sắt - đường bộ - hàng không dù đang được đẩy mạnh đầu tư nhưng vẫn chưa phát huy hiệu quả tương xứng, khiến chi phí vận tải cao hơn so với mức trung bình khu vực. Trung tâm logistics hiện đại, có khả năng kết nối đa phương thức còn rất ít...
Ấn Độ tuyên bố vẫn tiếp tục mua dầu Nga
Ấn Độ cho biết sẽ vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga, bất chấp thuế quan trừng phạt của Mỹ liên quan đến vấn đề này sắp có hiệu lực...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: