Xây dựng kế hoạch tái hoang dã nhằm khôi phục thiên nhiên Việt Nam
Chu Khôi
15/05/2026, 08:53
Nhiều khu rừng tại Việt Nam hiện rơi vào tình trạng “rừng rỗng”, thiếu vắng động vật hoang dã. Vì vậy, Việt Nam đang xây dựng Kế hoạch Tái hoang dã quốc gia giai đoạn 2027 - 2035, tầm nhìn 2050 nhằm phục hồi thiên nhiên, nâng cao chất lượng rừng và phát triển bền vững...
Trong hai ngày 14 - 15/5/2026 tại Hà Nội, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi
trường) phối hợp cùng Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và tổ chức
Re:wild tổ chức cuộc họp khởi động xây dựng Kế hoạch tái hoang dã Việt Nam giai
đoạn 2027 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050.
Cuộc họp nhằm giới thiệu dự thảo khung
kế hoạch, phương pháp xây dựng và lấy ý kiến đóng góp từ các cơ quan quản lý,
tổ chức bảo tồn, chuyên gia và nhà khoa học để xác định các hoạt động ưu tiên
trong giai đoạn tới.
Tham dự sự kiện có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nông
nghiệp và Môi trường, các tổ chức quốc tế và bảo tồn như IUCN, WWF, FFI, UNDP,
SVW, PanNature, Re:wild; cùng đại diện các trường đại học, viện nghiên cứu,
trung tâm cứu hộ động vật, các vườn quốc gia và khu bảo tồn như Cúc Phương,
Bạch Mã, Xuân Liên, Yok Đôn, Cát Tiên.
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TÁI HOANG DÃ QUỐC GIA
Phát biểu tại cuộc họp, ông Jake Brunner - Giám đốc IUCN
khu vực Hạ lưu Mê Kông và Trưởng Đại diện IUCN Việt Nam, cho rằng tái hoang dã
(rewilding) không còn là khái niệm mới tại Việt Nam. Trong nhiều năm qua, nhiều
chương trình tái thả động vật hoang dã như tê tê, rùa và các loài nguy cấp khác
đã được triển khai.
Theo Jake Brunner, dù thiên nhiên và quần thể động vật hoang dã tại
Việt Nam đã suy giảm nghiêm trọng trong nhiều năm, nhưng nếu được bảo vệ đúng
cách, các hệ sinh thái hoàn toàn có khả năng phục hồi. Ông cũng nhấn mạnh tái hoang
dã không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn đa dạng sinh học mà còn đem lại lợi ích về sức
khỏe cộng đồng, kinh tế và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.
Dù độ che phủ rừng của Việt Nam hiện đạt trên 42%, ông Jake
Brunner cho rằng nếu chỉ “phủ xanh” là chưa đủ khi nhiều khu rừng đang đối mặt
với tình trạng “rừng rỗng”, tức thiếu vắng các loài động vật hoang dã lớn và suy
giảm nghiêm trọng chất lượng sinh thái.
“Động vật hoang dã giữ vai trò then chốt
trong việc phát tán hạt giống, duy trì cấu trúc và sự đa dạng của rừng nhiệt đới.
Các hệ sinh thái khỏe mạnh không chỉ giúp bảo vệ nguồn nước, giảm xói mòn, lũ
quét, hấp thụ carbon mà còn tạo nền tảng cho phát triển du lịch sinh thái và giảm
nguy cơ lây truyền dịch bệnh từ động vật sang người. Vì vậy, tái hoang dã được
kỳ vọng sẽ giúp chuyển đổi những khu rừng “xanh” thành những khu rừng thực sự
“sống”, mang lại lợi ích lâu dài cho thiên nhiên và con người”, ông Jake
Brunner nhấn mạnh.
TS Đoàn Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và
Kiểm lâm, nhấn mạnh: Tái hoang dã không còn là một lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu
cấp bách trong công tác bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam. Đây là hướng
tiếp cận khoa học và toàn diện, không chỉ tập trung bảo tồn từng loài riêng lẻ
mà còn phục hồi toàn bộ cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái nhằm đưa những
khu rừng “xanh” trở thành những khu rừng thực sự “sống”.
TS Đoàn Hoài Nam cho biết tại Việt Nam, một số loài mang tính biểu
tượng như Hổ Đông Dương, Tê giác Java hay Sao la đang đứng trước nguy cơ tuyệt
chủng hoặc không còn được ghi nhận trong tự nhiên nhiều năm qua. Theo các
nghiên cứu khoa học, từ 50% đến 80% thực vật nhiệt đới phụ thuộc vào động vật
hoang dã để phát tán hạt giống, do đó sự suy giảm các quần thể động vật sẽ làm
suy yếu chức năng hệ sinh thái và các dịch vụ môi trường rừng.
"Kế hoạch tái hoang dã không phải
là sản phẩm của riêng một cơ quan mà cần sự tham gia của cộng đồng khoa học, các
trường đại học, vườn quốc gia, khu bảo tồn và các tổ chức quốc tế như IUCN, Re:wild,
WWF, FFI và UNDP", TS Đoàn Hoài Nam nhấn mạnh, đồng thời cho biết kết quả của cuộc họp sẽ là cơ sở quan trọng để Cục Lâm nghiệp
và Kiểm lâm tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, huy động nguồn lực và mở rộng hợp tác
với các tổ chức trong nước và quốc tế. Dự kiến, Kế hoạch Tái hoang dã Việt Nam
giai đoạn 2027 - 2035, tầm nhìn 2050 sẽ được hoàn thiện và trình Bộ Nông nghiệp
và Môi trường phê duyệt trong năm 2026.
HÀNH
TRÌNH KHÔI PHỤC THIÊN NHIÊN VIỆT NAM
Dự thảo Khung Kế Hoạch
Quốc Gia về Tái Hoang Dã được soạn thảo, với mục tiêu tái thiết lập các hệ sinh
thái tự nhiên và phục hồi quần thể động vật hoang dã. Theo tài liệu, tại Việt
Nam, nhiều loài động vật đang đứng trước bờ vực tuyệt chủng, với tổng số 742
loài bị đe dọa, trong đó có 129 loài cực kỳ nguy cấp.
Kế hoạch quốc gia về tái hoang dã đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2035, bao gồm phục hồi sinh cảnh và giảm thiểu tác động tại 5-10 khu bảo tồn thiên nhiên, phục hồi quần thể của 10-20 loài nguy cấp, quý, hiếm, và xây dựng hệ thống trung tâm nhân nuôi bảo tồn và cứu hộ quốc gia. Tầm nhìn đến năm 2050 là mở rộng chương trình tái hoang dã trên toàn quốc, biến Việt Nam thành điển hình về tái hoang dã trong khu vực ASEAN.
Để thực hiện kế hoạch
này, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bao gồm rà soát cơ chế, chính sách liên quan,
tham khảo mô hình quốc tế và trong nước. Việc xác định các địa điểm ưu tiên tái
hoang dã và các hoạt động phục hồi sinh cảnh, quần thể là rất quan trọng.
Một trong những nhiệm
vụ quan trọng là phục hồi quần thể loài nguy cấp thông qua tái thả. Điều này
đòi hỏi xác định loài ưu tiên, chuẩn bị nguồn động vật tái thả và xây dựng hệ
thống các trung tâm nhân nuôi bảo tồn và cứu hộ. Quy trình thực hiện phương án
tái thả bao gồm các bước chuẩn bị, thả động vật, theo dõi, giám sát sau tái thả
và đánh giá định kỳ về khả năng phục hồi.
Lộ trình thực hiện kế
hoạch từ năm 2026 đến 2035 bao gồm thí điểm tại 3-5 khu vực, mở rộng quy mô tái
hoang dã và tái thả loài khó hơn. Kinh phí thực hiện sẽ được huy động từ ngân
sách nhà nước, địa phương và các nguồn khác như hỗ trợ của doanh nghiệp, cá
nhân, viện trợ.
Tổ chức thực hiện kế
hoạch đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, cơ quan khoa học,
NGOs và cộng đồng địa phương. Việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tái hoang
dã và phân công nhiệm vụ theo các nhóm là cần thiết để đảm bảo tiến độ và hiệu
quả của kế hoạch.
Tăng cường phối hợp bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản
09:56, 17/03/2026
Những tour du lịch ngắm động vật hoang dã “hot” nhất hè này
18:54, 17/05/2024
Săn bắt, buôn bán sản phẩm động vật hoang dã vẫn nhức nhối
EVN xóa gần hết lỗ lũy kế: Khoản tồn đọng hơn 5.600 tỷ sẽ được xử lý ra sao?
Chỉ trong hai năm 2024-2025, EVN đã thu hẹp khoản lỗ lũy kế từ hơn 50.000 tỷ đồng xuống còn 5.611 tỷ đồng. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng hơn đối với người tiêu dùng là: phần chi phí tồn đọng cuối cùng này sẽ được xử lý như thế nào và tác động ra sao đến giá điện?...
Đẩy mạnh tiết kiệm điện để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
Theo kế hoạch mới ban hành, Bộ Công Thương đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% điện năng toàn quốc năm 2026, riêng cao điểm nắng nóng lên tới 10%; đồng thời đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà theo hình thức tự sản, tự tiêu thụ…
Đưa hương vị nguyên bản núi rừng Lai Châu đến người tiêu dùng Thủ đô
“Sức sống hàng Việt” sẽ đưa người tiêu dùng Thủ đô bước vào hành trình khám phá hương vị nguyên bản của núi rừng Lai Châu với hàng loạt đặc sản đặc trưng như: Thịt trâu sấy, ba chỉ hun khói, lạp sườn đậm vị mắc khén, gạo Séng Cù , trà Shan tuyết Than Uyên hậu ngọt sâu, đông trùng hạ thảo, trà lá sâm, tinh bột nghệ đỏ…
EC dự kiến dừng điều tra sản phẩm nhựa PET của Việt Nam
Ủy ban châu Âu (EC) dự kiến chấm dứt điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm nhựa PET của Việt Nam sau khi nguyên đơn rút đơn kiện. Kết quả này giúp doanh nghiệp tránh bị áp thuế, đảm bảo ổn định hoạt động xuất khẩu sang thị trường EU...
Nông sản Việt cần thích ứng với Nghị định 280 của Trung Quốc và quy định RCEP mới
Trước những thay đổi trong quy định nhập khẩu thực phẩm của Trung Quốc và yêu cầu ngày càng cao từ Hiệp định RCEP, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức hội nghị tại Đắk Lắk nhằm cập nhật, phổ biến các quy định mới…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: