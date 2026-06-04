Nga và Saudi Arabia xích lại gần nhau hơn giữa biến động của OPEC
Trọng Hoàng
04/06/2026, 10:24
Trong bối cảnh Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) đối mặt với những biến động lớn từ bên trong, đặc biệt sau sự ra đi của UAE, Nga và Saudi Arabia đang tăng cường phối hợp về chính sách năng lượng, qua đó gia tăng ảnh hưởng đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu…
Nga và Saudi Arabia hiện mỗi nước
sản xuất khoảng 9-10 triệu thùng dầu mỗi ngày. Cộng lại, hai quốc gia này chiếm
hơn 20% tổng sản lượng dầu toàn cầu, mang lại khả năng tác động đáng kể tới
nguồn cung trên thị trường thế giới.
Điều này càng trở nên đáng chú ý
trong bối cảnh Nga vẫn đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt và cơ chế áp
trần giá dầu của phương Tây liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, trong khi
thị trường năng lượng toàn cầu cũng chịu ảnh hưởng từ những gián đoạn xuất phát
từ tình hình căng thẳng tại eo biển Hormuz - một trong những tuyến vận tải dầu
mỏ quan trọng nhất thế giới.
OPEC
ĐỨNG TRƯỚC BƯỚC NGOẶT MỚI
Là thành viên lớn nhất của OPEC, Saudi Arabia từ lâu đóng vai trò trung tâm
trong liên minh này và thường xuyên sử dụng công cụ điều tiết sản lượng để ổn
định giá dầu.
Trước khi xung đột giữa Iran và
Israel làm gia tăng căng thẳng tại Trung Đông, các quốc gia thành viên OPEC -
trong đó có Iran - sản xuất hơn 35% lượng dầu thô toàn cầu và sở hữu gần 80%
trữ lượng dầu đã được xác minh trên thế giới.
Tuy nhiên, ảnh hưởng của OPEC đã suy
giảm đáng kể trong những năm gần đây. Nguyên nhân không chỉ đến từ những bất
đồng nội bộ giữa các thành viên mà còn do sự phát triển mạnh mẽ của ngành dầu
đá phiến tại Mỹ, quốc gia đã vượt Nga và Saudi Arabia để trở thành nhà sản xuất
dầu lớn nhất thế giới kể từ năm 2018.
Một dấu mốc quan trọng khác diễn ra
vào tháng 4 vừa qua khi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nhà sản xuất
dầu lớn thứ ba trong OPEC, tuyên bố rời tổ chức từ ngày 1/5/2026 sau gần sáu
thập kỷ tham gia. Quyết định này khiến số thành viên của OPEC giảm xuống còn 11
quốc gia.
Đây không phải lần đầu tiên một
thành viên rời bỏ hay quay trở lại OPEC. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng
trường hợp của UAE mang ý nghĩa đặc biệt bởi nước này sở hữu công suất khai
thác dự phòng đáng kể và từ lâu không hài lòng với các hạn ngạch sản lượng do
OPEC áp đặt.
Khi hoạt động vận tải qua eo biển
Hormuz trở lại bình thường, UAE có khả năng nhanh chóng tăng sản lượng khai
thác. Điều này đồng nghĩa OPEC sẽ mất đi một thành viên có khả năng điều chỉnh
sản lượng linh hoạt, qua đó làm suy yếu năng lực kiểm soát giá dầu của tổ chức
trong dài hạn.
Chính trong bối cảnh đó, Saudi
Arabia được cho là đang tìm kiếm những liên minh mới nhằm duy trì vai trò và
ảnh hưởng của mình trên thị trường dầu mỏ toàn cầu.
NGA
- SAUDI ARABIA THẮT CHẶT HỢP TÁC ĐỂ DUY TRÌ ẢNH HƯỞNG
Một trong những động thái đáng chú ý
nhất là việc Riyadh ngày càng xích lại gần Moscow.
Dù không phải thành viên OPEC, Nga
từ lâu đã là một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới. Hai nước hiện
phối hợp với nhau cả trên bình diện song phương lẫn thông qua OPEC+, liên minh
bao gồm các thành viên OPEC và một số quốc gia sản xuất dầu ngoài khối, được
thành lập năm 2016 nhằm mở rộng khả năng điều phối thị trường.
Theo ông Mark N. Katz, chuyên gia
cao cấp của Atlantic Council có trụ sở ở Washington, hiện Nga cùng nhiều quốc
gia xuất khẩu dầu ngoài khu vực Vùng Vịnh đang là những bên hưởng lợi đáng kể
từ tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz.
Ông Katz cho rằng các khách hàng
phương Tây và nhiều nước khác đã sẵn sàng tăng mua dầu Nga bất chấp các lệnh
trừng phạt nhằm tránh nguy cơ giá dầu tăng vọt. Theo ông, một đợt tăng giá mạnh
sẽ gây tác động tiêu cực tới các nền kinh tế trong nước, do đó nhiều quốc gia
chấp nhận linh hoạt hơn trong việc nhập khẩu dầu Nga.
Là người theo dõi quan hệ giữa Nga
và Trung Đông từ đầu những năm 1980, ông Katz nhận định đây là một trong những
nguyên nhân giúp Moscow tiếp tục duy trì vị thế trên thị trường năng lượng toàn
cầu.
Theo tờ báo Đức DW, giới phân tích
năng lượng và các nhà quan sát chính trị đều nhận thấy quan hệ giữa Nga và
Saudi Arabia đang ở giai đoạn gắn kết hơn bao giờ hết.
Trong hai năm gần đây, bộ trưởng
năng lượng hai nước thường xuyên phối hợp trong các quyết định liên quan đến
sản lượng dầu.
Tổng thống Nga Vladimir Putin từng
thăm Riyadh năm 2019 và tiếp tục đến Saudi Arabia vào cuối năm 2023 để gặp Thái
tử Mohammed bin Salman. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng nhiều
lần hội đàm với người đồng cấp Saudi Arabia trong những năm gần đây.
Để nhấn mạnh mối quan hệ đang được
củng cố này, Nga đã lựa chọn Saudi Arabia làm quốc gia khách mời danh dự tại
Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) năm 2026, diễn ra từ ngày 3 đến
ngày 6/6.
Phát biểu trước thềm sự kiện, ông
Lavrov cho biết việc Saudi Arabia trở thành quốc gia khách mời của SPIEF 2026 mang
ý nghĩa biểu tượng đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 100 năm thiết lập quan hệ
ngoại giao.
Mặc dù một số ý kiến tại phương Tây
xem SPIEF là một công cụ tuyên truyền của Nga, diễn đàn này vẫn thu hút đông
đảo lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp quốc tế. Theo ban tổ chức, sự kiện năm
ngoái có 24.200 người tham dự đến từ 144 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Trong bối cảnh OPEC đang đối mặt với
nhiều thách thức nội bộ, việc Nga và Saudi Arabia tăng cường phối hợp cho thấy
cả hai đều muốn tiếp tục duy trì khả năng tác động tới thị trường dầu mỏ thế
giới thông qua các cơ chế hợp tác linh hoạt hơn.
KHÔNG
CHỈ LÀ DẦU MỎ: NHỮNG TOAN TÍNH CHIẾN LƯỢC PHÍA SAU
Tuy nhiên, quan hệ Nga - Saudi
Arabia hiện không chỉ xoay quanh dầu mỏ.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng
trưởng chậm lại và quá trình chuyển dịch sang năng lượng tái tạo diễn ra ngày
càng mạnh mẽ, cả hai quốc gia đều đang tìm kiếm những hướng đi mới cho nền kinh
tế.
Từ cách đây một thập kỷ, Saudi
Arabia đã khởi động chương trình “Tầm nhìn 2030” (Vision 2030) nhằm đa dạng hóa
cơ cấu kinh tế và giảm sự phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu mỏ.
Trong khuôn khổ chiến lược này,
Riyadh thúc đẩy nhiều lĩnh vực mới như tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế quy
mô lớn, khai thác các khoáng sản như vàng, đồng và kẽm, xây dựng các trung tâm
dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) quy mô lớn cũng như phát triển du lịch quốc tế
bên cạnh hoạt động hành hương truyền thống tới Mecca và Medina.
Trong khi đó, nền kinh tế Nga vẫn
đang chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt của phương Tây. Nước này phụ thuộc đáng
kể vào “hạm đội bóng tối” để vận chuyển dầu xuất khẩu và phải bán phần lớn sản
lượng với mức giá thấp hơn giá thị trường.
Theo ông Katz, Saudi Arabia hiện
không xem Nga là điểm đến đầu tư hấp dẫn.
“Tôi không tin người Saudi Arabia
hiện coi Nga là một quốc gia hấp dẫn để đầu tư”, ông nhận định. Theo chuyên gia
này, các thị trường phương Tây, Trung Quốc và nhiều nền kinh tế châu Á khác
đang mang lại những cơ hội hợp tác tốt hơn trong các lĩnh vực hạ tầng, công
nghệ và tài chính.
Ông cũng cho rằng diễn biến này có
thể được chính quyền Tổng thống Donald Trump hoan nghênh. Mặc dù Washington
trong thời gian qua đã tìm cách cải thiện quan hệ với Moscow, Mỹ không thực sự
mong muốn các đồng minh của mình đẩy mạnh hợp tác với Nga. Theo ông Katz, bất
kỳ dấu hiệu nào cho thấy Saudi Arabia giảm bớt sự quan tâm tới các cơ hội kinh
doanh với Nga đều có thể được chính quyền Trump xem là cơ hội cho doanh nghiệp
Mỹ.
Dù vậy, trong ngắn hạn, dầu mỏ vẫn
là nền tảng quan trọng nhất trong quan hệ giữa Moscow và Riyadh. Cả hai quốc
gia đều có lý do để lạc quan khi báo cáo mới nhất của OPEC dự báo nhu cầu dầu
toàn cầu sẽ tăng thêm 1,2 triệu thùng/ngày trong năm 2026 và tiếp tục tăng thêm
1,5 triệu thùng/ngày trong năm 2027.
Tuy nhiên, phía sau sự hợp tác này
vẫn tồn tại không ít khác biệt. Saudi Arabia không hài lòng với sự hậu thuẫn
của Nga dành cho Iran, trong khi Moscow lại muốn bảo đảm Riyadh không tham gia
các biện pháp trừng phạt liên quan đến Ukraine do phương Tây dẫn dắt.
Ngay cả trong lĩnh vực dầu mỏ, hai
bên cũng theo đuổi những ưu tiên khác nhau. Saudi Arabia quan tâm nhiều hơn tới
mục tiêu dài hạn là ngăn chặn tình trạng dư cung khiến giá dầu sụt giảm, trong
khi Nga có nhu cầu cấp thiết hơn trong việc tăng nguồn thu ngân sách.
Cuối cùng, ông Katz cho rằng việc
Saudi Arabia gia tăng hợp tác với Nga có thể còn nhằm gửi thông điệp tới
Washington. Theo ông, đây là phương thức mà Riyadh đã sử dụng “lúc mạnh, lúc
yếu” kể từ ít nhất những năm 1970 nhằm thu hút sự chú ý và nâng cao vị thế đàm
phán với Mỹ.
Trong bối cảnh các liên minh năng
lượng toàn cầu đang được tái định hình, OPEC phải đối mặt với những thách thức
mới từ bên trong lẫn bên ngoài, còn thị trường dầu mỏ vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn
địa chính trị, quan hệ Nga - Saudi Arabia được dự báo sẽ tiếp tục là một trong
những biến số quan trọng nhất đối với thị trường năng lượng thế giới trong
những năm tới.
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