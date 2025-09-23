Xây dựng liên minh loyalty đa ngành tại Việt Nam - Tầm nhìn của LynkiD
Khánh Huyền
23/09/2025, 09:35
Chương trình loyalty không còn xa lạ với ngành F&B, bán lẻ hay du lịch,… Tuy nhiên, không phải chương trình nào cũng đem lại hiệu quả.
Các nghiên cứu gần đây của McKinsey cho thấy chương trình khách hàng thân thiết hiệu quả có thể tăng doanh thu lên 15-25% hàng năm thông qua việc tăng tần suất mua hàng và giá trị giỏ hàng (nguồn: kyanon.digital). Trong khi đó, theo Statista, giá trị thị trường loyalty toàn cầu đã vượt mức 8,6 tỷ USD năm 2023 và dự kiến tăng trưởng trung bình 12% mỗi năm trong giai đoạn 2024–2030.
Phần lớn các mô hình hiện nay vẫn vận hành đơn lẻ, đóng kín trong phạm vi một thương hiệu hoặc một hệ thống, dẫn đến hạn chế trong việc mở rộng tệp khách hàng và tối ưu chi phí. Người tiêu dùng mong đợi nhiều hơn là một vài điểm thưởng hay voucher nội bộ; họ muốn một trải nghiệm liền mạch, nơi điểm thưởng trở thành “đơn vị giá trị” có thể sử dụng đa dạng trong đời sống hàng ngày. Đây chính là cơ hội để những nền tảng loyalty công nghệ mới như LynkiD định hình tiêu chuẩn mới.
MÔ HÌNH LOYALTY MỞ LÀ GÌ?
“Mở” thể hiện ở việc nền tảng không giới hạn trong một ngành hay một thương hiệu, mà hướng tới liên minh đa ngành, nơi mọi doanh nghiệp đều có thể tham gia.
LynkiD giúp kết nối các doanh nghiệp, là khả năng liên thông điểm thưởng giữa các đối tác, giúp người dùng tích điểm ở một nơi nhưng có thể tiêu điểm ở nhiều nơi khác. Và cuối cùng, “cùng tăng trưởng” chính là giá trị cốt lõi của LynkiD: Mỗi doanh nghiệp khi tham gia không chỉ duy trì khách hàng hiện hữu mà còn có cơ hội tiếp cận tệp khách hàng từ những ngành khác, qua đó mở rộng thị trường mà không phải đầu tư thêm quá nhiều chi phí marketing.
Điểm khác biệt này đưa LynkiD trở thành một trong những nền tảng loyalty hiếm hoi tại Việt Nam theo đuổi mô hình liên minh đa ngành – vốn đã thành công tại các thị trường phát triển như Mỹ, Nhật Bản hay Singapore.
Với tốc độ phát triển nhanh chóng của thị trường tiêu dùng số, chúng ta ngày càng quen thuộc với việc quản lý chi tiêu qua các ứng dụng công nghệ. Đây là điều kiện thuận lợi để một mô hình loyalty mở như LynkiD phát triển mạnh mẽ. Khi điểm thưởng không còn bị đóng khung trong một thương hiệu, mà trở thành tài sản có thể sử dụng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, khách hàng sẽ cảm nhận được giá trị thực sự. Và khi khách hàng cảm thấy hứng thú, họ không chỉ trung thành hơn mà còn sẵn sàng thử nghiệm thêm những thương hiệu mới trong cùng hệ sinh thái.
TẠI SAO CÁC DOANH NGHIỆP NÊN THAM GIA VÀO HỆ SINH THÁI LOYALTY CỦA LYNKID?
Chương trình khách hàng thân thiết có xu hướng thúc đẩy sự gắn kết của khách hàng với thương hiệu bằng cách tạo ra trải nghiệm giống như trò chơi. Một chương trình loyalty được xây dựng tốt sẽ cung cấp lộ trình chăm sóc khách mượt mà và luôn làm mới trải nghiệm cho họ. Đó là sứ mệnh và tầm nhìn của LynkiD khi xây dựng nền tảng loyalty mở. Khi khách hàng tương tác thường xuyên hơn với thương hiệu, họ sẽ tích được càng nhiều điểm thưởng và mở khóa các phân hạng đặc quyền, lợi ích độc quyền, mang lại cho khách cảm giác như vừa trải qua một nhiệm vụ mới trong trò chơi.
LynkiD là đối tác chính thức cung cấp dịch vụ loyalty của VPBank. Khách hàng thân thiết của VPBank có thể được nâng hạng thông qua chi tiêu và tích điểm LynkiD với các đặc quyền: Từ kho quà 0Đ, kho quà Sống Xanh, đến kho quà VPBank Diamond, VPBank Private.
LynkiD dựa theo hành vi khách hàng và cá nhân hoá trải nghiệm của người dùng qua các đề xuất lựa chọn quà tặng phù hợp, quyền truy cập vào các chương trình khuyến mãi độc quyền từ chính VPBank và các đối tác khác trong hệ sinh thái như VPBank Securities, Be Group, VNPT, OPES, VinGroup… Những đặc quyền này khiến khách hàng cảm thấy được trân trọng và tạo ra sự kết nối cảm xúc, từ đó gia tăng tần suất tiêu dùng và hành vi mua hàng lặp lại. Còn về phía các đối tác tiêu điểm, các doanh nghiệp này được cộng hưởng lượng khách hàng tiềm năng từ 10 đối tác tích đổi điểm của LynkiD, được xuất hiện thương hiệu trong vòng lặp tiêu dùng của khách hàng và gia tăng cơ hội tiếp cận 30 triệu khách hàng tiềm năng mới.
LynkiD đang mở rộng mạng lưới và sẵn sàng kết nối với những doanh nghiệp cùng chung tầm nhìn. Liên hệ với LynkiD hôm nay để trở thành một phần của liên minh loyalty đa ngành tại Việt Nam, nơi mỗi điểm thưởng không chỉ giữ chân khách hàng, mà còn mở ra cánh cửa cho những cơ hội tăng trưởng mới.
* Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Website https://lynkid.vn/. Hotline 1900636835 hoặc truy cập ứng dụng LynkiD.
