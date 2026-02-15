Xe điện Trung Quốc “Made in USA”: Khi pháo đài bảo hộ công nghiệp Mỹ bắt đầu rạn nứt
Trọng Hoàng
15/02/2026, 09:19
Pháo đài” thuế quan và rào cản an ninh mà Mỹ dựng lên để ngăn xe điện Trung Quốc đang xuất hiện những vết rạn đầu tiên. Các tín hiệu chính sách mới và chiến lược “sản xuất tại Mỹ” của doanh nghiệp Trung Quốc đang làm thay đổi cục diện cạnh tranh toàn cầu. Điều này đặt ra bài toán chiến lược về tương lai ngành ô tô và an ninh công nghệ của Mỹ cùng các đồng minh...
Trong hơn một thập kỷ qua, xe điện
Trung Quốc đã trỗi dậy như một lực lượng thống trị trên thị trường toàn cầu,
với lợi thế vượt trội về quy mô sản xuất, chuỗi cung ứng pin và chiến lược giá
cạnh tranh. Mỹ, trong khi đó, vừa coi Trung Quốc là đối thủ công nghiệp, vừa
xem đây là thách thức địa chính trị và an ninh quốc gia.
Vì vậy, Washington đã
dựng lên một hệ thống rào cản phức tạp gồm thuế quan, hạn chế đầu tư và quy
định về xe kết nối nhằm ngăn chặn xe điện Trung Quốc tiếp cận thị trường Mỹ.
PHÁO
ĐÀI THUẾ QUAN VÀ AN NINH CÔNG NGHỆ
Mỹ từ lâu đã coi ngành công nghiệp ô
tô là trụ cột kinh tế và biểu tượng sức mạnh công nghiệp quốc gia. Khi xe điện
Trung Quốc nổi lên với tốc độ đáng kinh ngạc, Washington phản ứng bằng một tổ
hợp chính sách bảo hộ công nghiệp hiếm thấy kể từ Chiến tranh Lạnh.
Thuế quan 100% đối với xe điện nhập
khẩu từ Trung Quốc được chính quyền Mỹ áp dụng như một biện pháp “phòng tuyến
đầu tiên”. Mục tiêu không chỉ là bảo vệ ngành công nghiệp nội địa mà còn ngăn
chặn việc Trung Quốc chiếm lĩnh công nghệ tương lai của ngành ô tô.
Trong bối
cảnh xe điện đang trở thành nền tảng của hệ sinh thái giao thông thông minh, dữ
liệu và trí tuệ nhân tạo, Washington lo ngại rằng sự phụ thuộc vào xe điện
Trung Quốc có thể tạo ra rủi ro chiến lược tương tự như phụ thuộc vào hạ tầng viễn
thông hay bán dẫn.
Ngoài thuế quan, Mỹ còn ban hành quy
định về “xe kết nối” - một lĩnh vực được xem là cực kỳ nhạy cảm về an ninh quốc
gia. Theo các quy định này, xe sử dụng phần mềm hoặc phần cứng kết nối do các
thực thể thuộc sở hữu Trung Quốc cung cấp sẽ bị hạn chế hoặc cấm bán tại Mỹ
theo lộ trình cụ thể đến năm 2029.
Điều này phản ánh một thực tế mới: ô tô
không còn là sản phẩm cơ khí thuần túy mà đã trở thành một “thiết bị thông minh
di động” có khả năng thu thập và truyền dữ liệu.
Tuy nhiên, rào cản này cũng phản ánh
một nghịch lý: trong khi Mỹ cố gắng bảo vệ ngành công nghiệp ô tô nội địa,
chính các hãng xe Mỹ lại phụ thuộc sâu sắc vào chuỗi cung ứng Trung Quốc, đặc
biệt là pin, vật liệu hiếm và phần mềm. Điều này khiến chiến lược tách rời hoàn
toàn trở nên khó khả thi về mặt kinh tế.
CHIẾN
LƯỢC “SẢN XUẤT TẠI MỸ” CỦA DOANH NGHIỆP TRUNG QUỐC
Trước các rào cản thương mại, các
doanh nghiệp Trung Quốc đang chuyển từ chiến lược xuất khẩu sang chiến lược
“đầu tư trực tiếp ra nước ngoài”, đặc biệt là xây dựng nhà máy tại thị trường
mục tiêu. Đây là mô hình mà các hãng Nhật Bản từng áp dụng thành công trong
thập niên 1980 để vượt qua hàng rào thuế quan của Mỹ.
Geely - một trong những tập đoàn ô
tô lớn nhất Trung Quốc và là chủ sở hữu của Volvo và Polestar - đang được coi
là ứng viên tiên phong. Việc hãng này vượt BYD về tổng doanh số ô tô trong một
số thời điểm cho thấy sức cạnh tranh mạnh mẽ và năng lực toàn cầu hóa cao. Khả
năng Geely tận dụng các cơ sở sản xuất hiện có của Volvo tại Mỹ để sản xuất xe
điện mang thương hiệu phương Tây là một kịch bản hoàn toàn khả thi.
Tuy nhiên, rào cản lớn nhất không
nằm ở sản xuất mà ở vấn đề công nghệ và sở hữu trí tuệ. Các quy định về xe kết
nối đặt ra yêu cầu khắt khe về nguồn gốc phần mềm và phần cứng, buộc các hãng
xe Trung Quốc phải tách rời khỏi hệ sinh thái công nghệ nội địa nếu muốn tiếp
cận thị trường Mỹ. Điều này đặt ra một bài toán chiến lược: liệu các hãng Trung
Quốc có sẵn sàng hy sinh lợi thế công nghệ cốt lõi để đổi lấy quyền tiếp cận
thị trường lớn nhất thế giới hay không.
Một diễn biến đáng chú ý khác là khả
năng hợp tác giữa các hãng xe Mỹ và công ty công nghệ Trung Quốc. Ford được cho
là đã thảo luận với Xiaomi về việc thành lập liên doanh tại Mỹ. Nếu kịch bản
này xảy ra, đây sẽ là bước ngoặt lớn, cho thấy sự phụ thuộc lẫn nhau giữa hai
hệ sinh thái công nghệ và công nghiệp lớn nhất thế giới.
Ford đã hợp tác với CATL để sản xuất
pin lithium iron phosphate (LFP) tại Mỹ - một minh chứng cho thấy công nghệ
Trung Quốc đã trở thành chuẩn mực toàn cầu trong lĩnh vực pin.
Điều này đặt Mỹ
vào thế tiến thoái lưỡng nan: hoặc chấp nhận công nghệ Trung Quốc để duy trì
khả năng cạnh tranh chi phí, hoặc phát triển chuỗi cung ứng nội địa với chi phí
cao hơn và tốc độ chậm hơn.
Ở cấp độ vĩ mô, chiến lược “sản xuất
tại Mỹ” của các hãng Trung Quốc phản ánh xu hướng mới của toàn cầu hóa: thay vì
xuất khẩu sản phẩm, doanh nghiệp xuất khẩu vốn, công nghệ và mô hình sản xuất.
Điều này có thể làm suy yếu hiệu quả của các hàng rào thuế quan truyền thống.
HÀM
Ý CHIẾN LƯỢC CHO MỸ VÀ CỤC DIỆN CÔNG NGHIỆP TOÀN CẦU
“Câu hỏi lớn đặt ra là: liệu việc cho phép các hãng xe Trung
Quốc sản xuất tại Mỹ có phục vụ lợi ích chiến lược của Washington hay không?
Từ góc độ kinh tế, đầu tư Trung Quốc
có thể tạo việc làm, giảm chi phí xe điện và thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng
lượng sạch. Trong bối cảnh xe điện mới chiếm dưới 10% doanh số xe mới tại Mỹ,
việc giảm giá thành là yếu tố then chốt để thúc đẩy nhu cầu. Các hãng xe Trung Quốc,
với lợi thế quy mô và chi phí, có thể đóng vai trò xúc tác cho quá trình này.
Tuy nhiên, từ góc độ địa chính trị,
đây là một quyết định mang tính chiến lược dài hạn. Cho phép các hãng Trung
Quốc xây dựng năng lực sản xuất tại Mỹ đồng nghĩa với việc Trung Quốc có thể
tiếp cận sâu hơn vào hệ sinh thái công nghiệp và công nghệ của Mỹ.
Điều này có
thể tạo ra những rủi ro về an ninh công nghệ, kiểm soát dữ liệu và ảnh hưởng
chính trị. Hơn nữa, sự hiện diện của các hãng Trung Quốc có thể gây áp lực lớn
lên các nhà sản xuất Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc vốn đang gặp khó khăn
trong cạnh tranh về giá và công nghệ pin. Mỹ có thể đứng trước nguy cơ “Hollowing
Out” - rỗng hóa công nghiệp, nếu các doanh nghiệp nội địa không thể cạnh
tranh và bị đẩy ra khỏi chuỗi giá trị.
Ở chiều ngược lại, việc tiếp tục
đóng cửa hoàn toàn có thể khiến Mỹ tụt hậu trong cuộc đua xe điện toàn cầu, khi
Trung Quốc và châu Âu đang tăng tốc chuyển đổi năng lượng. Trong bối cảnh biến
đổi khí hậu và cam kết giảm phát thải, xe điện không chỉ là một ngành công
nghiệp mà còn là công cụ chính sách khí hậu.
Đối với các đồng minh của Mỹ, đặc
biệt là châu Âu và Nhật Bản, kịch bản xe điện Trung Quốc “Made in USA” cũng có
tác động sâu rộng. Nếu Mỹ mở cửa cho đầu tư Trung Quốc, các hãng xe châu Âu và
Nhật Bản có thể phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt ngay tại thị trường lớn
nhất của họ. Ngược lại, nếu Mỹ đóng cửa hoàn toàn, các đồng minh có thể phải
lựa chọn giữa việc theo Mỹ hay hợp tác sâu hơn với Trung Quốc để duy trì khả
năng cạnh tranh.
“Pháo đài” bảo hộ công nghiệp mà Mỹ
dựng lên để ngăn xe điện Trung Quốc đang đứng trước những thử thách mới. Chiến
lược “sản xuất tại Mỹ” của các hãng Trung Quốc, cùng với sự phụ thuộc lẫn nhau
trong chuỗi cung ứng công nghệ, đang làm mờ ranh giới giữa cạnh tranh và hợp
tác.
Câu chuyện xe điện Trung Quốc “Made in USA” vì vậy không chỉ là vấn đề
thương mại, mà là phép thử đối với trật tự công nghiệp và địa chính trị toàn
cầu trong kỷ nguyên công nghệ xanh.
