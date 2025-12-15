Xét xử phúc thẩm vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Nhiều bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 15/12/2025
Đỗ Mến
15/12/2025, 11:23
Sáng 15/12, Tòa Phúc thẩm, Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 15 - 17/12), do thẩm phán Võ Hồng Sơn làm chủ tọa.
Tại phiên tòa, luật sư Phan Minh Thanh, người bào chữa cho bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) cho biết thân chủ của mình bị đột quỵ, đang phải điều trị tại bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc. Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử cho thân chủ của mình được xét xử vắng mặt.
Thẩm phán Võ Hồng Sơn, chủ tọa phiên tòa cho biết Hội đồng xét xử đã nhận được đơn xin xét xử vắng mặt của bị cáo Hùng. Hiện bị cáo đang điều trị tại bệnh viện và có giấy xác nhận của bệnh viện, bị cáo đã có đầy đủ lời khai trong hồ sơ vụ án nên việc vắng mặt của bị cáo sẽ không ảnh hưởng tới phiên tòa. Do đó, tòa án xét xử vắng mặt với bị cáo.
Tại phiên tòa này, các bị cáo có kháng cáo gồm: Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc - cũ, án sơ thẩm 14 năm tù); Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - cũ, án sơ thẩm 12 năm tù); Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc - cũ, án sơ thẩm 8 năm tù); Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc - cũ, án sơ thẩm 3 năm tù); Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - cũ, án sơ thẩm 3 năm tù),... và một số cựu cán bộ Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi (cũ).
Tất cả đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc chuyển án tù thành án treo, không ai kêu oan.
Trước đó, các bị cáo gồm Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn; Lê Viết Chữ, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi (cũ) và Lưu Quang Huy (cựu Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng) cùng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên sau đó, 3 bị cáo này đã xin rút đơn kháng cáo.
Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hậu bị tuyên phạt 14 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù.
Còn bị cáo Chữ lĩnh án 7 năm tù về tội "Nhận hối lộ"; Huy lĩnh án 30 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo bản án sơ thẩm, trong quá trình thực hiện các dự án, gói thầu tại tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Nguyễn Văn Hậu đã trực tiếp thực hiện, chỉ đạo cấp dưới hoặc cấu kết với các đơn vị khác để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về kế toán, đấu thầu.
Hành vi sai phạm của các bị cáo gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước với tổng số tiền 1.168 tỷ đồng.
Trong đó, thiệt hại từ hành vi vi phạm kế toán là 504 tỷ đồng, từ việc xác định lại giá đất là 204 tỷ đồng và từ hành vi vi phạm đấu thầu là 459 tỷ đồng.
Ngoài ra, bị cáo Hậu còn lợi dụng mối quan hệ, chi hối lộ 132 tỷ đồng để móc nối, câu kết với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn để họ tạo điều kiện cho các công ty thuộc hệ sinh thái Phúc Sơn trúng thầu, thực hiện các dự án, gói thầu, hưởng lợi bất hợp pháp, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước.
Bản án sơ thẩm xác định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước. Hành vi của các bị cáo xâm phạm các quy định về thuế, đấu thầu, kế toán gây ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư, kinh doanh, gây bất bình, bức xúc trong dư luận.
Việc bị cáo Hậu đưa hối lộ còn làm băng hoại đạo đức, ảnh hưởng xấu tới cách hành xử của các bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ các địa phương. Hành vi của các bị cáo trong vụ án này là khác nhau, có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nhưng sai phạm của bị cáo này lại là tiền đề cho bị cáo khác sai phạm. Hành vi của các bị cáo đi ngược lại lợi ích của Nhà nước và nhân dân.
Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Hậu đã thực hiện xong nghĩa vụ khắc phục hậu quả của vụ án.
15:36, 11/07/2025
10:42, 04/07/2025
Đưa các thông tin gian dối về việc công ty đang triển khai dự án trồng, chăm sóc cây sâm Ngọc Linh và xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, Phạm Mỹ Hạnh chiếm đoạt hơn 194 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Tết Dương lịch năm 2026, ngày 1/1/2026 rơi vào thứ Năm, vì thế dẫn chiếu theo quy định của Bộ luật Lao động, người lao động cả nước sẽ được nghỉ 1 ngày…
Trải qua 16 năm qua thực hiện, chương trình học bổng "Swing for Dreams" đã trao tặng gần 1.700 suất học bổng cho các sinh viên tài năng. Trong giai đoạn tới, Nam Long dự kiến tiếp tục nghiên cứu, mở rộng phương thức tài trợ, góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 50-2025 phát hành ngày 15/12/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Sáng 13/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2025, nhiệm kỳ 2021–2025; định hướng công tác nhiệm kỳ 2026–2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị đánh giá toàn diện kết quả ngành Tư pháp trong nhiệm kỳ qua và xác định các định hướng, nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn tới.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: