Trang chủ Dân sinh

Xét xử phúc thẩm vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Nhiều bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Đỗ Mến

15/12/2025, 11:23

Sáng 15/12, Tòa Phúc thẩm, Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương.

Các bị cáo tại tòa sáng 15/12.
Các bị cáo tại tòa sáng 15/12.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 15 - 17/12), do thẩm phán Võ Hồng Sơn làm chủ tọa.

XÉT XỬ VẮNG MẶT CỰU CHỦ TỊCH UBND TỈNH VĨNH PHÚC (CŨ)

Tại phiên tòa, luật sư Phan Minh Thanh, người bào chữa cho bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) cho biết thân chủ của mình bị đột quỵ, đang phải điều trị tại bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc. Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử cho thân chủ của mình được xét xử vắng mặt.

Thẩm phán Võ Hồng Sơn, chủ tọa phiên tòa cho biết Hội đồng xét xử đã nhận được đơn xin xét xử vắng mặt của bị cáo Hùng. Hiện bị cáo đang điều trị tại bệnh viện và có giấy xác nhận của bệnh viện, bị cáo đã có đầy đủ lời khai trong hồ sơ vụ án nên việc vắng mặt của bị cáo sẽ không ảnh hưởng tới phiên tòa. Do đó, tòa án xét xử vắng mặt với bị cáo.

Hội đồng xét xử phúc thẩm - Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội.
Hội đồng xét xử phúc thẩm - Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội.

Tại phiên tòa này, các bị cáo có kháng cáo gồm: Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc - cũ, án sơ thẩm 14 năm tù); Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - cũ, án sơ thẩm 12 năm tù); Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc - cũ, án sơ thẩm 8 năm tù); Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc - cũ, án sơ thẩm 3 năm tù); Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - cũ, án sơ thẩm 3 năm tù),... và một số cựu cán bộ Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi (cũ).

Tất cả đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc chuyển án tù thành án treo, không ai kêu oan.

BỊ CÁO NGUYỄN VĂN HẬU RÚT ĐƠN KHÁNG CÁO

Trước đó, các bị cáo gồm Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn; Lê Viết Chữ, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi (cũ) và Lưu Quang Huy (cựu Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng) cùng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên sau đó, 3 bị cáo này đã xin rút đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hậu bị tuyên phạt 14 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù.

Còn bị cáo Chữ lĩnh án 7 năm tù về tội "Nhận hối lộ"; Huy lĩnh án 30 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". 

Theo bản án sơ thẩm, trong quá trình thực hiện các dự án, gói thầu tại tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Nguyễn Văn Hậu đã trực tiếp thực hiện, chỉ đạo cấp dưới hoặc cấu kết với các đơn vị khác để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về kế toán, đấu thầu.

Hành vi sai phạm của các bị cáo gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước với tổng số tiền 1.168 tỷ đồng.

Trong đó, thiệt hại từ hành vi vi phạm kế toán là 504 tỷ đồng, từ việc xác định lại giá đất là 204 tỷ đồng và từ hành vi vi phạm đấu thầu là 459 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Hậu còn lợi dụng mối quan hệ, chi hối lộ 132 tỷ đồng để móc nối, câu kết với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn để họ tạo điều kiện cho các công ty thuộc hệ sinh thái Phúc Sơn trúng thầu, thực hiện các dự án, gói thầu, hưởng lợi bất hợp pháp, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước. 

Bản án sơ thẩm xác định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước. Hành vi của các bị cáo xâm phạm các quy định về thuế, đấu thầu, kế toán gây ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư, kinh doanh, gây bất bình, bức xúc trong dư luận.

Việc bị cáo Hậu đưa hối lộ còn làm băng hoại đạo đức, ảnh hưởng xấu tới cách hành xử của các bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ các địa phương. Hành vi của các bị cáo trong vụ án này là khác nhau, có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nhưng sai phạm của bị cáo này lại là tiền đề cho bị cáo khác sai phạm. Hành vi của các bị cáo đi ngược lại lợi ích của Nhà nước và nhân dân.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Hậu đã thực hiện xong nghĩa vụ khắc phục hậu quả của vụ án.

Vụ án Phúc Sơn: Bị cáo Nguyễn Văn Hậu lĩnh án 30 năm tù, khắc phục thừa tiền thi hành án

15:36, 11/07/2025

Vụ án Phúc Sơn: Bị cáo Nguyễn Văn Hậu lĩnh án 30 năm tù, khắc phục thừa tiền thi hành án

Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Bị cáo Nguyễn Văn Hậu được đề nghị giảm án vì khắc phục xong hậu quả

10:42, 04/07/2025

Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Bị cáo Nguyễn Văn Hậu được đề nghị giảm án vì khắc phục xong hậu quả

Vụ Phúc Sơn: “Lựa chọn nhà thầu trên cơ sở cạnh tranh minh bạch, hiệu quả kinh tế”

20:00, 28/06/2025

Vụ Phúc Sơn: “Lựa chọn nhà thầu trên cơ sở cạnh tranh minh bạch, hiệu quả kinh tế”

tập đoàn phúc sơn vi phạm đấu thầu vi phạm thuế

