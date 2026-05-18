Xoay trụ thành công, VN-Index tiếp tục có đỉnh cao mới

Bất chấp hai cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường là VIC và VHM giảm mạnh, VN-Index vẫn tăng nhẹ 0,33% phiên đầu tuần, lên mức đóng cửa cao lịch sử mới tại 1927,94 điểm. Cổ phiếu trụ nhóm ngân hàng, dầu khí chống đỡ điểm số rất kịp thời.

Không phải tất cả các cổ phiếu ngân hàng đều tốt. Chỉ có 8/27 mã nhóm này là xanh, nhưng các mã lớn nhất thì đều mạnh: VCB tăng 4,12%, BID tăng 5,47%, CTG tăng 1,4%. Trong các mã ngân hàng còn lại, duy nhất LPB là đáng kể, tăng 1,55%.

VCB xuất hiện đột biến thanh khoản hôm nay với trên 1.176 tỷ đồng, cao nhất 14 phiên. VCB vốn đã mạnh từ sáng khi tăng 1,32%, chiều nay tăng tiếp 2,76% nữa. Tính riêng chiều thanh khoản VCB cũng đạt 942,2 tỷ đồng, gấp 4 lần mức giao dịch buổi sáng. BID riêng chiều cũng tăng thêm 3,07%, CTG tăng thêm 1,26%. Riêng ba cổ phiếu này đã đem về cho VN-Index hơn 9 điểm.

Phần lớn sức mạnh còn lại đến từ nhóm dầu khí. Hơi tiếc là GAS đã không lên cao thêm được, thậm chí còn lùi nhẹ một bước giá, giữ mức tăng 4,03% so với tham chiếu. PLX vốn đã kịch trần từ sáng và hết biên độ lên. BSR tăng thêm 0,9%, đóng cửa trên tham chiếu 5,3%. Ba cổ phiếu này đem về thêm gần 5 điểm nữa. Các mã dầu khí còn lại đều rất tốt, nhưng vốn hóa quá nhỏ để có thể tham gia vào nâng đỡ chỉ số.

Rổ VN30 chiều nay ghi nhận 18 cổ phiếu tăng giá so với mức chốt buổi sáng, 7 mã tụt giá. Diễn biến như vậy là có cải thiện nhưng không quá nổi bật. VN30-Index chốt phiên vẫn giảm 0,21% với 13 mã tăng/16 mã giảm. Cả về điểm số lẫn độ rộng đều tích cực hơn một chút. Ngoài dầu khí, ngân hàng, có thể kể tới FPT tăng 2,74% với thanh khoản dẫn đầu thị trường 1.358 tỷ đồng. Riêng chiều nay FPT đã giao dịch 1.079 tỷ đồng và giá cũng tăng thêm 1,63% so với phiên sáng. GVR đóng cửa tăng 4,11%, riêng chiều nay cũng tăng 2,34%. VPL phiên chiều tăng thêm 1,35%, đóng cửa tăng chung cuộc 2,26%.

Phía ngược lại, VHM chiều nay chịu sức ép đáng kể nhất, giảm 1,41% so với mức chốt buổi sáng. Trụ lớn thứ hai thị trường này đóng cửa bốc hơi 2,53%. VHM nảy lại đúng một vòng T+ đã xuất hiện áp lực bán mạnh. VIC buổi chiều cũng suy yếu một chút, tụt thêm 0,57% và đóng cửa giảm 1,32%. MWG, cổ phiếu yếu nhất rổ phiên sáng, cũng giảm thêm 0,63%, chốt giảm 3,66%. Ba cổ phiếu này lấy đi khoảng 9 điểm.

Từ góc độ phân bổ dòng tiền, nhóm tăng giá hôm nay thanh khoản cũng khá tốt.

Với phần còn lại, độ rộng cho thấy tình hình có cải thiện nhẹ: Sàn HoSE đóng cửa với 135 mã tăng/178 mã giảm, phiên sáng là 102 mã tăng/195 mã giảm. Tuy nhiên mặt bằng giá thì không có cải thiện nhiều: vẫn tới 93 cổ phiếu giảm quá 1% (phiên sáng là 96 mã) trong đó số giảm vượt 2% vẫn là 37 mã.

Khác biệt chỉ nằm ở chỗ thanh khoản phiên chiều mạnh lên, cho thấy khối lượng bán tăng. Nhìn từ góc độ này thì diễn biến giá lại không quá tệ vì bên mua vẫn chống đỡ được. Thanh khoản sàn HoSE đã tăng gần 35% so với phiên sáng.

Nhóm blue-chips nằm trong số các mã thanh khoản cao nhất của nhóm yếu nhất. MWG, VHM, VIC, STB, VRE, ACB… giao dịch lớn. Midcap có PC1 giảm 1,12%, VCG giảm 1,85%, PNJ giảm 3,86%, CTD giảm 4,44%, HAG giảm 2,48% thanh khoản đều trên trăm tỷ đồng.

Ở nhóm tăng giá, dòng tiền giao dịch có vẻ cởi mở hơn đáng kể, tới 20 mã thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng với mức tăng giá từ 1% trở lên. BVH cũng lọt vào nhóm kịch trần, thanh khoản 128,5 tỷ đồng. VIX tăng 1,33%, HCM tăng 2,96%, PVD tăng 6,23%, POW tăng 1,42%, PVT tăng 5,2%, DCM tăng 2,86%, DPM tăng 4,26%, VPI tăng 1,78%, VND tăng 1,22%, EVF tăng 1,83% là các mã tầm trung thanh khoản tốt nhất.

Tính chung sàn HoSE lúc đóng cửa có 71 cổ phiếu tăng hơn 1%, tốt hơn nhiều so với phiên sáng (48 mã). Thanh khoản nhóm này cũng chiếm gần 44% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE (phiên sáng chiếm 30%).

Khả năng xoay trụ và giữ ổn định chỉ số đang là điểm tựa tâm lý khá tốt cho nhà đầu tư. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn hôm nay tăng 16,6% so với phiên trước, đạt 25.468 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Mặc dù việc xoay trụ không giúp VN-Index đột phá, nhưng ít nhất cũng tạo sự ổn định, giúp các dòng tiền nóng hoạt động mạnh hơn.