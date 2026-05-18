Xoay trụ thành công, VN-Index tiếp tục có đỉnh cao mới
Kim Phong
18/05/2026, 15:30
Bất chấp hai cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường là VIC và VHM giảm mạnh, VN-Index vẫn tăng nhẹ 0,33% phiên đầu tuần, lên mức đóng cửa cao lịch sử mới tại 1927,94 điểm. Cổ phiếu trụ nhóm ngân hàng, dầu khí chống đỡ điểm số rất kịp thời.
Không phải tất cả các cổ phiếu ngân hàng đều tốt. Chỉ có
8/27 mã nhóm này là xanh, nhưng các mã lớn nhất thì đều mạnh: VCB tăng 4,12%,
BID tăng 5,47%, CTG tăng 1,4%. Trong các mã ngân hàng còn lại, duy nhất LPB là đáng
kể, tăng 1,55%.
VCB xuất hiện đột biến thanh khoản hôm nay với trên 1.176 tỷ
đồng, cao nhất 14 phiên. VCB vốn đã mạnh từ sáng khi tăng 1,32%, chiều nay tăng
tiếp 2,76% nữa. Tính riêng chiều thanh khoản VCB cũng đạt 942,2 tỷ đồng, gấp 4
lần mức giao dịch buổi sáng. BID riêng chiều cũng tăng thêm 3,07%, CTG tăng thêm
1,26%. Riêng ba cổ phiếu này đã đem về cho VN-Index hơn 9 điểm.
Phần lớn sức mạnh còn lại đến từ nhóm dầu khí. Hơi tiếc là GAS
đã không lên cao thêm được, thậm chí còn lùi nhẹ một bước giá, giữ mức tăng 4,03%
so với tham chiếu. PLX vốn đã kịch trần từ sáng và hết biên độ lên. BSR tăng thêm
0,9%, đóng cửa trên tham chiếu 5,3%. Ba cổ phiếu này đem về thêm gần 5 điểm nữa.
Các mã dầu khí còn lại đều rất tốt, nhưng vốn hóa quá nhỏ để có thể tham gia vào
nâng đỡ chỉ số.
Rổ VN30 chiều nay ghi nhận 18 cổ phiếu tăng giá so với mức
chốt buổi sáng, 7 mã tụt giá. Diễn biến như vậy là có cải thiện nhưng không quá
nổi bật. VN30-Index chốt phiên vẫn giảm 0,21% với 13 mã tăng/16 mã giảm. Cả về điểm
số lẫn độ rộng đều tích cực hơn một chút. Ngoài dầu khí, ngân hàng, có thể kể tới
FPT tăng 2,74% với thanh khoản dẫn đầu thị trường 1.358 tỷ đồng. Riêng chiều
nay FPT đã giao dịch 1.079 tỷ đồng và giá cũng tăng thêm 1,63% so với phiên sáng.
GVR đóng cửa tăng 4,11%, riêng chiều nay cũng tăng 2,34%. VPL phiên chiều tăng
thêm 1,35%, đóng cửa tăng chung cuộc 2,26%.
Phía ngược lại, VHM chiều nay chịu sức ép đáng kể nhất, giảm
1,41% so với mức chốt buổi sáng. Trụ lớn thứ hai thị trường này đóng cửa bốc
hơi 2,53%. VHM nảy lại đúng một vòng T+ đã xuất hiện áp lực bán mạnh. VIC buổi
chiều cũng suy yếu một chút, tụt thêm 0,57% và đóng cửa giảm 1,32%. MWG, cổ phiếu
yếu nhất rổ phiên sáng, cũng giảm thêm 0,63%, chốt giảm 3,66%. Ba cổ phiếu này
lấy đi khoảng 9 điểm.
Với phần còn lại, độ rộng cho thấy tình hình có cải thiện nhẹ:
Sàn HoSE đóng cửa với 135 mã tăng/178 mã giảm, phiên sáng là 102 mã tăng/195 mã
giảm. Tuy nhiên mặt bằng giá thì không có cải thiện nhiều: vẫn tới 93 cổ phiếu
giảm quá 1% (phiên sáng là 96 mã) trong đó số giảm vượt 2% vẫn là 37 mã.
Khác biệt chỉ nằm ở chỗ thanh khoản phiên chiều mạnh lên,
cho thấy khối lượng bán tăng. Nhìn từ góc độ này thì diễn biến giá lại không quá
tệ vì bên mua vẫn chống đỡ được. Thanh khoản sàn HoSE đã tăng gần 35% so với
phiên sáng.
Nhóm blue-chips nằm trong số các mã thanh khoản cao nhất của
nhóm yếu nhất. MWG, VHM, VIC, STB, VRE, ACB… giao dịch lớn. Midcap có PC1 giảm
1,12%, VCG giảm 1,85%, PNJ giảm 3,86%, CTD giảm 4,44%, HAG giảm 2,48% thanh khoản
đều trên trăm tỷ đồng.
Ở nhóm tăng giá, dòng tiền giao dịch có vẻ cởi mở hơn đáng kể,
tới 20 mã thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng với mức tăng giá từ 1% trở lên.
BVH cũng lọt vào nhóm kịch trần, thanh khoản 128,5 tỷ đồng. VIX tăng 1,33%, HCM
tăng 2,96%, PVD tăng 6,23%, POW tăng 1,42%, PVT tăng 5,2%, DCM tăng 2,86%, DPM
tăng 4,26%, VPI tăng 1,78%, VND tăng 1,22%, EVF tăng 1,83% là các mã tầm trung
thanh khoản tốt nhất.
Tính chung sàn HoSE lúc đóng cửa có 71 cổ phiếu tăng hơn 1%,
tốt hơn nhiều so với phiên sáng (48 mã). Thanh khoản nhóm này cũng chiếm gần
44% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE (phiên sáng chiếm 30%).
Khả năng xoay trụ và giữ ổn định chỉ số đang là điểm tựa tâm
lý khá tốt cho nhà đầu tư. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn hôm nay tăng 16,6% so
với phiên trước, đạt 25.468 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Mặc dù việc xoay trụ
không giúp VN-Index đột phá, nhưng ít nhất cũng tạo sự ổn định, giúp các dòng
tiền nóng hoạt động mạnh hơn.
Chuyên gia: Thị trường có thể nhạy cảm tiêu cực với các yếu tố địa chính trị, lạm phát
13:41, 18/05/2026
Trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn 58,5 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 3 lần trong quý 2/2026
13:40, 18/05/2026
Dầu khí, ngân hàng nỗ lực “gánh” điểm, sắc đỏ vẫn áp đảo
Khủng hoảng năng lượng bước sang giai đoạn nguy hiểm hơn?
Theo tờ báo Financial Times, cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh giữa Mỹ và Iran gây ra đã buộc gần 80 quốc gia trên thế giới áp dụng các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ nền kinh tế. Giờ đây, cuộc khủng hoảng này đang bước sang giai đoạn mới, nguy hiểm hơn...
Vì sao đường cong giá dầu tương lai không thể dự báo chắc chắn giá dầu?
Các nhà giao dịch và chuyên gia phân tích dầu mỏ cảnh báo rằng thị trường hợp đồng tương lai không phải “quả cầu pha lê” có thể nhìn trước giá dầu...
Các quan chức Fed đang nói quá nhiều về nền kinh tế?
Theo ông Kevin Warsh, người dự kiến chính thức bắt đầu nhiệm kỳ 4 năm trên cương vị Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào thứ Hai (18/5), ngân hàng trung ương Mỹ đang truyền thông quá nhiều về triển vọng kinh tế...
Chuyên gia: Thị trường có thể nhạy cảm tiêu cực với các yếu tố địa chính trị, lạm phát
Nhiều khả năng thị trường vẫn có thể sẽ còn tiếp tục tăng, nhưng thị trường cũng sẽ ở giai đoạn nhạy cảm với các tin xấu hay các yếu tố tiêu cực như địa chính trị, lạm phát hay cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ.
Trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn 58,5 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 3 lần trong quý 2/2026
MBS ước tính khoảng 58,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý 2/2026, tăng 140% so với cùng kỳ và gấp 3,3 lần so với quý 1/2026.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: