Bên mua vàng mất thêm gần 7 triệu đồng/lượng trong nửa đầu tháng 5

Mai Nhi

18/05/2026, 10:29

Trong phiên sáng 18/5, giá mua vàng miếng SJC phổ biến tại 159,5 triệu đồng/lượng. So với giá bán đầu tháng là 166,3 triệu đồng, người mua chịu thiệt khoảng 6,8 triệu đồng/lượng trong phiên sáng nay. Với vàng nhẫn “4 số 9”, mức lỗ thấp hơn vàng miếng khoảng 500 nghìn đồng/lượng mỗi lượng...

Giá miếng SJC và vàng nhẫn “4 số 9” đồng loạt giảm 1 triệu đồng/lượng

Giá mua, bán vàng miếng SJC tiếp tục nằm trong xu thế giảm kể từ phiên cuối tuần trước (15-18/5). Chỉ trong vòng 3 phiên liên tiếp, giá giao dịch vàng miếng SJC tại các hệ thống kinh doanh giảm phổ biến tổng cộng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, lúc 9 giờ 30 phút ngày 18/5, Công ty SJC đặt giá mua vàng miếng SJC ở mức 159,5 triệu và giá bán là 162,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên cuối tuần trước (16/5), giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu này giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên giao dịch sáng 18/5, giá miếng SJC và vàng nhẫn “4 số 9” đồng loạt giảm 1 triệu đồng/lượng, tương đương 0,61% so với giá chốt phiên 16/5. Mức giảm trêngấp gần ba lần so với nhịp giảm hơn 0,2% của giá vàng thế giới.

Mức giá giao dịch 159,5 triệu – 162,5 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại các hệ thống kinh doanh lớn khác như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý ngay từ khi mở cửa phiên sáng. Giá giao dịch vàng miếng SJC tại các thương hiệu này đồng loạt giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Sau 4 nhịp giảm ở chiều mua và 3 nhịp giảm ở chiều bán, tính đến 9 giờ 30 phút, Mi Hồng cũng neo giá bán vàng miếng ở mức 162,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vàng miếng tại thương hiệu này cao hơn 1 triệu đồng/lượng so với các doanh nghiệp phía Bắc, ở mức 160,7 triệu đồng/lượng.

Ngọc Thẩm là đơn vị điều chỉnh giảm giá vàng miếng mạnh nhất trên thị trường trong phiên sáng, đi kèm là giá giao dịch thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung. Tính đến 9 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này giảm 1,5 triệu đồng/lượng, niêm yết tại 158,5 triệu – 161,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng SJC trong phiên sáng 18/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt hạ giá giao dịch với mức điều chỉnh phổ biến là 1 triệu đồng/lượng. Trong đó, giá vàng nhẫn tại hầu hết các đơn vị kinh doanh đều neo bằng giá giao dịch vàng miếng SJC.

Sau khi giá bán vàng miếng SJC chạm “đáy” thấp nhất trong vòng 4 tháng ở mức 165 triệu đồng/lượng vào phiên 5/5, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp liên tục đi xuống. Trong vòng nửa tháng (4-18/5), người mua vàng miếng SJC thiệt khoảng 6,8 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, người mua mất từ 5,5 triệu  – 6,8 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 159,3 triệu đồng/lượng và giá bán là 162,3 triệu đồng/lượng. 

Tính đến 9 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên. So với giá chốt phiên 16/5, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, giá mua, bán vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết tại 159,5 triệu – 162,4 triệu đồng/lượng ngay từ khi mở cửa phiên. Tính đến 9 giờ 30 phút, thương hiệu này vẫn không đổi mức giá giao dịch trên.

Giá giao dịch vàng nhẫn tại khu vực phía Nam vẫn duy trì ở mức thấp nhất thị trường.

Tại Ngọc Thẩm, doanh nghiệp này đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 148,5 triệu – 152 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Chênh lệch giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm so với khu vực phía Bắc lên tới 10,5 triệu đồng/lượng.

Mức thiệt khi mua vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nửa đầu tháng 5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán    

Trong khi đó, DOJI neo “cứng” giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 159,5 triệu – 162,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 16/5, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tính đến 9 giờ 30 phút, giá mua vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ cũng đặt ở mức 159,5 triệu đồng/lượng trong khi giá bán là 162,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 16/5.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 159,5 triệu – 162,5 triệu đồng/lượng ngay từ khi mở cửa phiên sáng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại Phú Quý, mở cửa phiên sáng, doanh nghiệp này cũng đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 159,5 triệu – 162,5  triệu đồng/lượng. Tính đến 9 giờ 30 phút, mức giá giao dịch vẫn duy trì ổn định, giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trên thị trường thế giới, tính đến 9 giờ 30 phút ngày 18/5, hợp đồng giá vàng giao ngay giảm hơn 0,27% so với phiên 15/5, lùi xuống ngưỡng 4.535 USD/oz. 

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở ngưỡng 16,75 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 6,25 triệu – 16,75 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu. 

