Trang chủ Chứng khoán

Trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn 58,5 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 3 lần trong quý 2/2026

Thu Minh

18/05/2026, 13:40

MBS ước tính khoảng 58,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý 2/2026, tăng 140% so với cùng kỳ và gấp 3,3 lần so với quý 1/2026.

Hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 4 duy trì tích cực với tổng giá trị phát hành đạt khoảng 51,7 nghìn tỷ đồng, tăng 60% so với tháng trước và tăng 6% so với cùng kỳ, theo dữ liệu thống kê từ MBS. 

Dẫn dắt thị trường tiếp tục là nhóm Bất động sản với tỷ trọng 58,7% tổng giá trị phát hành, tương đương 30,4 nghìn tỷ đồng tăng 110,8% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong 6 tháng qua.

Các doanh nghiệp có tổng giá trị phát hành cao trong tháng bao gồm: Tập đoàn Vingroup (9,2 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, lãi suất 5,5%), Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Minh An (7,5 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 12 - 30 tháng, lãi suất 10% - 10,5%), Công ty CP Vinhomes (6 nghìn tỷ, kỳ hạn 30 tháng, lãi suất 12,5%).

Trong khi đó, nhóm Ngân hàng đứng thứ hai với quy mô phát hành đạt 18,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 35,1% tổng giá trị phát hành trong tháng.

Về phương thức phát hành, phát hành riêng lẻ tiếp tục áp đảo với tỷ trọng lên tới 97,1% giá trị phát hành trong nước, tương đương 41,3 nghìn tỷ đồng.

Trên thị trường quốc tế, Tập đoàn Vingroup đã phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 350 triệu USD, mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm.

Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 93,3 nghìn tỷ đồng, tăng 26,3% so với cùng kỳ. Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp bình quân gia quyền trong năm 4 tháng năm 2026 ước đạt khoảng 8,6%, cao hơn so với mức 7,3% của năm 2025.

Bất động sản là nhóm ngành có giá trị phát hành cao nhất với 54,4 nghìn tỷ đồng (+278% so với cùng kỳ), chiếm tỷ trọng 58,3%. Lãi suất bình quân gia quyền ở mức 8,7%, kỳ hạn bình quân 4,3 năm. Các doanh nghiệp có giá trị phát hành lớn nhất từ đầu năm đến nay gồm có: Công ty TNHH Đầu tư Marina Center (10,2 nghìn tỷ đồng), Tập đoàn Vingroup (9,2 nghìn tỷ đồng) và Công ty CP Thời Đại Mới T&T (8 nghìn tỷ đồng).

Nhóm Ngân hàng chiếm tỷ trọng 28,6% với tổng giá trị phát hành đạt 29,6 nghìn tỷ đồng. Lãi suất bình quân gia quyền ở mức 8,2%/năm, kỳ hạn bình quân gần 4,9 năm. Các ngân hàng có giá trị phát hành lớn nhất gồm có: TCB (8 nghìn tỷ đồng), HDB (4,7 nghìn tỷ đồng) và BID (3,3 nghìn tỷ đồng).

MBS ước tính khoảng 58,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý 2/26, tăng 140% so với cùng kỳ và gấp 3,3 lần so với quý 1/2026. Trong 2 tháng còn lại của quý 2, áp lực đáo hạn vẫn còn khoảng 30,5 nghìn tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở nhóm Bất động sản với khoảng 75,6%, tương đương 23 nghìn tỷ đồng.

Về tình hình chậm trả, tháng 4 ghi nhận 4 mã trái phiếu chậm thanh toán gốc/lãi với giá trị chậm trả gần 2,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 4, tổng giá trị trái phiếu đang chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán ước đạt khoảng 31,5 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 2,3% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp toàn thị trường.

Hoạt động mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn sôi động trong tháng 4. 

Giá trị trái phiếu doanh nghiệp mua lại trước hạn trong tháng 4 đạt khoảng 29,6 nghìn tỷ đồng, tăng 145% so với cùng kỳ. Nhóm Ngân hàng chiếm 90,3% với trị giá mua lại khoảng 26,8 nghìn tỷ đồng, trong đó khoảng một nửa đến từ các đợt mua lại của TCB.

Lũy kế 4 tháng năm 2026, khoảng 41,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được mua lại trước hạn (+5,7% so với cùng kỳ), với đóng góp chủ yếu đến từ giá trị mua lại của nhóm Ngân hàng (chiếm 68% giá trị mua lại, +172% so với cùng kỳ).

Dấu hiệu cảnh báo thị trường chuẩn bị điều chỉnh ngắn hạn

Xu thế dòng tiền: Nhóm cổ phiếu dẫn dắt "rã đám", dòng tiền tìm đích mới nào?

Sự suy yếu của VIC và VHM có gây cản trở đáng kể cho VNI hôm nay, nhưng các cổ phiếu lớn nhóm ngân hàng, dầu khí đã thay thế hiệu quả. Cơ hội ngắn hạn nổi bật ở các mã này và không có gì ngạc nhiên khi dòng tiền tận dụng triệt để.

MBS đánh giá Thông tư 08 sẽ giúp gia tăng dư địa cho vay của nhóm ngân hàng quốc doanh do nắm giữ khoảng 99% tổng tiền gửi Kho bạc Nhà nước toàn hệ thống, do đó, LDR có thể giảm từ 1,2% - 1,5% theo ước tính.

Bất chấp hai cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường là VIC và VHM giảm mạnh, VN-Index vẫn tăng nhẹ 0,33% phiên đầu tuần, lên mức đóng cửa cao lịch sử mới tại 1927,94 điểm. Cổ phiếu trụ nhóm ngân hàng, dầu khí chống đỡ điểm số rất kịp thời.

Theo tờ báo Financial Times, cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh giữa Mỹ và Iran gây ra đã buộc gần 80 quốc gia trên thế giới áp dụng các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ nền kinh tế. Giờ đây, cuộc khủng hoảng này đang bước sang giai đoạn mới, nguy hiểm hơn...

Các nhà giao dịch và chuyên gia phân tích dầu mỏ cảnh báo rằng thị trường hợp đồng tương lai không phải “quả cầu pha lê” có thể nhìn trước giá dầu...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

