Dầu khí, ngân hàng nỗ lực “gánh” điểm, sắc đỏ vẫn áp đảo
Kim Phong
18/05/2026, 12:13
Sự phân hóa của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn chưa gây khó khăn quá lớn cho VN-Index, nhưng phản ứng từ thị trường khá tiêu cực: Sắc đỏ vẫn đang áp đảo hoàn toàn, với gần trăm cổ phiếu đang rớt giá quá 1%.
Chỉ số yếu nhất lúc 10h22, giảm 12,82 điểm tương đương
-0,67%. Đó cũng là thời điểm VIC giảm sâu 1,75%, VHM giảm 1,33%, thậm chí BID cũng
giảm 1,75%, CTG giảm 1,54%... Khi nhóm blue-chips loang sắc đỏ, chỉ có nhóm dầu
khí là mạnh. Rất may đến nửa sau của phiên, cổ phiếu ngân hàng bắt đầu phục hồi
dần, tạo lực kéo giúp VN-Index chốt phiên chỉ còn giảm 0,04% (-0,84 điểm).
PLX sáng nay thay thế GAS, tăng kịch trần, một phần do cổ
phiếu này khởi động chậm hơn. GAS cũng đang tăng 4,25%, BSR tăng 4,41%. Các mã
dầu khí nhỏ hơn cũng đang rất mạnh: PVD tăng 6,53%, PVT tăng 5,61%, PVS tăng
5,61%, PVC tăng 7,01%, OIL tăng 7,74%...
Hỗ trợ dầu khí là một số trụ ngân hàng phục hồi: VCB đảo chiều
tới 1,99% và hiện đã tăng vượt tham chiếu 1,33%. BID đảo chiều 4,15% thành tăng
2,33%. CTG tuy khá yếu +0,14% so với tham chiếu nhưng nỗ lực phục hồi cũng đáng
ghi nhận, tới +1,7% so với giá đáy. Dù vậy tổng thể nhóm ngân hàng vẫn khá yếu,
chỉ có 7/27 mã xanh, trong đó 4 mã thuộc rổ VN30.
Nhóm blue-chips kết phiên sáng với sắc đỏ áp đảo 11 mã tăng
và 18 mã giảm, VN30-Index giảm 0,44%. Rất may là hai trụ nhóm Vin đã bớt xấu một
chút: VIC phục hồi 1,03% so với giá thấp nhất, chỉ còn giảm 0,75%. VHM kém nhất,
chỉ nhích lên được 1 bước giá so với đáy, giảm 1,14%. VPL đảo chiều mạnh 2,88%
thành tăng 0,9%. Như vậy trừ VHM, các trụ không quá kém TCB, VPB, MBB, HPG đều
giảm ít.
Yếu nhất rổ VN30 là MWG, cổ phiếu này đang bốc hơi 3,05% và
là phiên giảm mạnh thứ 2 liên tục, sau khi đã mất 2,61% cuối tuần trước. Sức ép
bán ra là rất lớn, đẩy thanh khoản MWG lên cao nhất thị trường với 534,2 tỷ đồng.
Gần như toàn bộ mức thanh khoản này là do nhà đầu tư trong nước giao dịch.
Khả năng nâng đỡ luân phiên của các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất
đang giúp VN-Index duy trì độ cao, chốt phiên sáng nay vẫn đạt 1920,76 điểm. Tuy
vậy độ rộng không cho thấy sự lan tỏa tích cực: Sàn HoSE chỉ có 102 mã tăng và
195 mã giảm, trong đó 96 mã giảm quá 1%, chiếm 34,1% tổng giá trị khớp lệnh sàn
này.
Ngoài MWG, loạt cổ phiếu chịu sức ép lớn với thanh khoản trên
trăm tỷ đồng là VIX giảm 1,33%, VHM giảm 1,14%, PC1 giảm 4,2%, SHB giảm 1,08%,
GEX giảm 2,01%, HDB giảm 1,09%, ACB giảm 1,29%, DXG giảm 2,18%, VRE giảm 2,94%,
VCG giảm 1,85%.
Mặc dù sắc đỏ khá rộng nhưng phần lớn cổ phiếu cũng không có
thanh khoản đột biến cao. Ở nhóm giảm sâu nhất hầu như là giao dịch ít. Số khớp
cỡ vài chục tỷ chỉ có CTD giảm 3,52%, PNJ giảm 3,42%, GEE giảm 2,73%, HAG giảm
2,48%, GEL giảm 2,27%, TCH giảm 2,08%...
Ở phía tăng, dầu khí và các cổ phiếu neo theo giá dầu dĩ nhiên
vẫn là nổi bật. Ngoài ra có thể kể tới số ít các mã khác như HCM tăng 1,57%,
FPT tăng 1,1%, EVF tăng 3,3%, BVH tăng 5,07%, CTS tăng 1,07%...
Thanh khoản sàn HoSE sáng nay tăng 17% so với phiên trước, đạt
hơn 10.149 tỷ đồng. Tuy độ rộng cho thấy tiêu cực nhưng phân bổ dòng tiền lại
không quá tệ: Chỉ 33% thanh khoản tập trung ở nhóm giảm giá và 21,1% tập trung ở
nhóm tăng giá. Vấn đề là thanh khoản ở nhóm tăng tập trung quá cao vào số ít cổ
phiếu, nên thiệt hại thực tế về giá trị danh mục vẫn không nhỏ.
Nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng 421 tỷ đồng trên sàn HoSE
và không có mã nào nổi trội. Bán ròng lớn nhất là HPG -85,1 tỷ, ACB -77,4 tỷ, GAS
-43,4 tỷ. Phía mua ròng có VNM +41,1 tỷ là duy nhất đáng kể.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng đột biến, gần 2.000 tỷ đồng
Sự suy yếu của VIC và VHM có gây cản trở đáng kể cho VNI hôm nay, nhưng các cổ phiếu lớn nhóm ngân hàng, dầu khí đã thay thế hiệu quả. Cơ hội ngắn hạn nổi bật ở các mã này và không có gì ngạc nhiên khi dòng tiền tận dụng triệt để.
MBS đánh giá Thông tư 08 sẽ giúp gia tăng dư địa cho vay của nhóm ngân hàng quốc doanh do nắm giữ khoảng 99% tổng tiền gửi Kho bạc Nhà nước toàn hệ thống, do đó, LDR có thể giảm từ 1,2% - 1,5% theo ước tính.
Bất chấp hai cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường là VIC và VHM giảm mạnh, VN-Index vẫn tăng nhẹ 0,33% phiên đầu tuần, lên mức đóng cửa cao lịch sử mới tại 1927,94 điểm. Cổ phiếu trụ nhóm ngân hàng, dầu khí chống đỡ điểm số rất kịp thời.
Theo tờ báo Financial Times, cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh giữa Mỹ và Iran gây ra đã buộc gần 80 quốc gia trên thế giới áp dụng các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ nền kinh tế. Giờ đây, cuộc khủng hoảng này đang bước sang giai đoạn mới, nguy hiểm hơn...
Các nhà giao dịch và chuyên gia phân tích dầu mỏ cảnh báo rằng thị trường hợp đồng tương lai không phải "quả cầu pha lê" có thể nhìn trước giá dầu...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: