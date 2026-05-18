Các quan chức Fed đang nói quá nhiều về nền kinh tế?

Đức Anh

18/05/2026, 13:43

Theo ông Kevin Warsh, người dự kiến chính thức bắt đầu nhiệm kỳ 4 năm trên cương vị Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào thứ Hai (18/5), ngân hàng trung ương Mỹ đang truyền thông quá nhiều về triển vọng kinh tế...

Ông Kevin Warsh điều trần trước Ủy ban Tài chính của Thượng viện Mỹ tại Washington, DC, ngày 21/4/2026 - Ảnh: Reuters.

Trong phiên điều trần phê chuẩn tại Ủy ban Tài chính của Thượng viện Mỹ vào tháng trước, ông Warsh cho rằng các quan chức Fed hiện “phát biểu khá thường xuyên”. Ông cho rằng Fed cần ưu tiên đưa ra những nhận định có giá trị, thay vì lặp lại các thông điệp cũ.

“Nếu tổ chức họp báo, Fed cần có thông tin quan trọng để công bố”, ông Fed nói.

NGÀY CÀNG CỞI MỞ HƠN VỚI TRUYỀN THÔNG

Từ thập niên 1990 đến nay, Fed ngày càng cởi mở hơn trong truyền thông chính sách. Các quan chức ngân hàng trung ương Mỹ thường xuyên đưa ra nhận định về nền kinh tế thông qua các cuộc trả lời phỏng vấn của truyền thông, họp báo, phát biểu công khai, các tuyên bố chính sách dài và những dự báo kinh tế định kỳ.

Ông Warsh cho rằng Fed có thể giảm bớt một số hoạt động truyền thông hiện nay bằng cách áp dụng “một khuôn khổ mới” và “các công cụ mới”. Tuy nhiên, ông không nói rõ những thay đổi này sẽ được thực hiện như thế nào.

Giới chuyên gia cho rằng quan điểm của ông Warsh không phải không có cơ sở. Trong bối cảnh kinh tế nhiều bất định, các quan chức Fed khó đưa ra dự báo chính xác về triển vọng tăng trưởng, lạm phát và lãi suất. Tuy vậy, nếu ông Warsh cắt giảm số cuộc họp báo hoặc chấm dứt các dự báo kinh tế hàng quý của Fed, đây sẽ là thay đổi lớn trong cách ngân hàng trung ương Mỹ truyền thông với thị trường và công chúng.

“Truyền thông không phải chuyện nhỏ”, bà Loretta Mester, người từng giữ chức Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland từ năm 2014 đến 2024, nhận xét với kênh CNN.

Theo bà Mester, Fed không chỉ truyền thông với thị trường mà còn với công chúng và Quốc hội. Vì vậy, vấn đề không phải là ngừng truyền thông, mà là điều chỉnh cách truyền tải thông tin để thông điệp rõ ràng và hiệu quả hơn.

Trong phần lớn lịch sử 113 năm, các quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thường khá khó đoán. Cho tới trước thập niên 1990, Fed không đưa ra tuyên bố sau các cuộc họp chính sách, Chủ tịch Fed cũng hiếm khi phát biểu công khai thường xuyên hoặc tổ chức họp báo để giải thích quyết định của ngân hàng trung ương.

Vì thiếu thông tin chính thức, các nhà giao dịch phải quan sát biến động thị trường để suy đoán Fed đang điều chỉnh lãi suất điều hành ra sao.

Cách tiếp cận này bắt đầu thay đổi dưới thời Chủ tịch Fed Alan Greenspan. Năm 1994, Fed lần đầu đưa ra tuyên bố chính sách sau cuộc họp, đánh dấu bước chuyển sang phương thức truyền thông rõ ràng hơn với thị trường.

Các đời Chủ tịch Fed sau đó tiếp tục mở rộng bộ công cụ truyền thông của ngân hàng trung ương Mỹ. Đến tháng 4/2011, ông Ben Bernanke trở thành Chủ tịch Fed đầu tiên tổ chức họp báo chính thức sau cuộc họp chính sách.

“Tôi luôn cho rằng Fed nên cung cấp nhiều thông tin nhất có thể, để công chúng và thị trường hiểu rõ ngân hàng trung ương đang làm gì, đồng thời giúp Fed chịu trách nhiệm trước công chúng về các quyết định của mình”, ông Bernanke nói khi đó.

Hiện nay, các cuộc họp báo sau mỗi cuộc họp chính sách giúp Fed định hướng kỳ vọng của Phố Wall về đường đi của lãi suất, từ đó ảnh hưởng đến lợi suất trái phiếu và mặt bằng lãi suất dài hạn.

Theo một khảo sát do Viện Brookings công bố đầu tháng này, các nhà kinh tế và nhà phân tích muốn Fed tiếp tục duy trì họp báo sau mỗi cuộc họp quyết định lãi suất.

“Việc Fed phát tín hiệu về hướng đi chính sách trong thời gian tới là rất hữu ích, vì thị trường tài chính thường phản ứng nhanh với những tín hiệu này”, ông Derek Tang, nhà kinh tế tại công ty phân tích chính sách tiền tệ Monetary Policy Analytics, nhận xét với CNN.

Theo ông Tang, năm 2022 là một ví dụ. Khi đó, các quan chức Fed sử dụng dự báo kinh tế và các bài phát biểu công khai để cho thấy họ sẵn sàng tăng lãi suất nhằm kéo lạm phát cao xuống. Những thông điệp này khiến thị trường tự điều chỉnh theo hướng thắt chặt hơn, nên Fed không cần phải tăng lãi suất mạnh hơn nữa.

HẠN CHẾ TRONG CÁC DỰ BÁO

Tuy nhiên, không phải lúc nào Fed cũng có thể dự báo rõ nền kinh tế Mỹ sẽ đi theo hướng nào.

Theo bà Mester, trong những giai đoạn kinh tế biến động mạnh và khó dự báo, các thông điệp của Fed có thể kém hữu ích hơn vì bối cảnh có thể thay đổi rất nhanh.

Một ví dụ là mùa xuân năm ngoái, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chính sách thuế quan mạnh tay. Khi đó, các quan chức Fed, trong đó có Chủ tịch Fed Jerome Powell, cảnh báo lạm phát có thể tăng đáng kể và tăng trưởng kinh tế suy yếu. Tuy nhiên, những cảnh báo ban đầu này nhanh chóng trở nên bất hợp lý khi ông Trump giảm bớt thuế quan, trong khi các doanh nghiệp cũng góp phần kiềm chế đà tăng của giá tiêu dùng.

Bước sang năm nay, chiến sự Iran tiếp tục khiến việc đánh giá triển vọng kinh tế của Fed trở nên khó khăn hơn. Trong năm qua, các tuyên bố chính sách của Fed cũng liên tục nhấn mạnh rằng triển vọng kinh tế vẫn “bất định”.

“Ông Warsh có lý khi nói về các dự báo của Fed. Điều quan trọng là Fed không nên bám quá chặt vào một điều duy nhất”, ông Tang nhận xét.

Theo ông Tang, ngay cả khi ông Warsh trên cương vị Chủ tịch Fed sắp tới giảm bớt các phát biểu của chính mình, ông cũng không thể kiểm soát hoàn toàn 12 chủ tịch ngân hàng Fed khu vực.

Dù vậy, quan điểm của ông Warsh vẫn nhận được sự đồng tình từ một số người. Theo khảo sát của Viện Brookings, khoảng 1/3 người được hỏi cho rằng các chủ tịch ngân hàng Fed khu vực nên giảm tần suất phát biểu trước công chúng.

