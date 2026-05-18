Thứ Hai, 18/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Lợi nhuận TNH dự báo cải thiện đáng kể từ năm 2027

Thu Minh

18/05/2026, 13:42

Công ty CP Tập đoàn Bệnh viện TNH vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Theo kế hoạch năm 2026, EBITDA của TNH dự kiến đạt hơn 211 tỷ đồng, gấp gần 3 lần năm trước, cho thấy hoạt động cốt lõi vẫn tăng trưởng tích cực dù lợi nhuận sau thuế âm do áp lực khấu hao và lãi vay.

Công ty CP Tập đoàn Bệnh viện TNH vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
Công ty CP Tập đoàn Bệnh viện TNH vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất chiến lược: Không mở rộng đầu tư mới mà sẽ tập trung khai thác hiệu quả 4 cơ sở hiện hữu. Đó là các Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, TNH Phổ Yên, TNH Việt Yên và TNH Lạng Sơn. Đây là bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển của chuỗi bệnh viện duy nhất niêm yết trên HoSE.

Thảo luận tại đại hội, Ban lãnh đạo TNH cho biết, 3 năm qua, doanh nghiệp đã dành phần lớn nguồn lực tài chính, nhân sự và thời gian cho chiến lược mở rộng. Chỉ riêng số vốn huy động từ cổ đông kể từ khi niêm yết đã khoảng 700 tỷ đồng, chủ yếu được đầu tư vào các dự án TNH Việt Yên và TNH Lạng Sơn.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2025, Hội đồng quản trị đánh giá việc mở rộng quá nhanh và dàn trải không còn phù hợp với bối cảnh hiện tại. Thay vì tiếp tục chạy đua quy mô, TNH quyết định chuyển trọng tâm sang nâng cao hiệu quả hoạt động của các bệnh viện đã đầu tư.

Theo kế hoạch mới, trong 3 năm tới TNH chỉ đầu tư bổ sung ngay trên các cơ sở hiện hữu như tăng thêm giường bệnh, mở trung tâm can thiệp tim mạch, trung tâm lọc máu hoặc các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu. Quy mô đầu tư mỗi năm khoảng 80-90 tỷ đồng và có thể được tài trợ từ dòng tiền hoạt động kinh doanh thay vì mở thêm dự án lớn mới.

Ban lãnh đạo kỳ vọng khi không còn phát sinh thêm dự án mới, áp lực khấu hao và lãi vay sẽ giảm dần từ năm 2027 trở đi. Đồng thời, các bệnh viện hiện hữu sẽ bước vào giai đoạn gia tăng doanh thu trên mỗi bệnh nhân thay vì chỉ tăng số lượng cơ sở.

Ông Lê Xuân Tân, Tổng giám đốc TNH, cho biết dự kiến tháng 6-7, TNH Lạng Sơn sẽ đi vào hoạt động, sau khi được Bộ Y tế chính thức cấp phép. Đây là bệnh viện có vị trí thuận lợi khi nằm ở trung tâm thành phố Lạng Sơn, đồng thời TNH đã có kinh nghiệm vận hành ở các bệnh viện mới nên xác định tập trung khai thác hiệu quả ngay từ đầu.

Để chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới, TNH triển khai chương trình tối ưu chi phí trên toàn hệ thống.

Theo bà Phan Thị Thuỳ Giang, Chủ tịch TNH, doanh nghiệp sẽ tập trung kiểm soát vật tư tiêu hao, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả hơn, hạn chế thất thoát, đồng thời thương thảo trực tiếp với nhà cung cấp để giảm khâu trung gian.

Bộ máy vận hành cũng được tinh gọn. Sau thời gian thử nghiệm, một số vị trí quản lý cấp cao được đánh giá chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng nên sẽ tái cơ cấu. Lương của ban lãnh đạo và HĐQT đã giảm 20% trong năm 2026.

Ngược lại, TNH khẳng định không cắt giảm thu nhập bác sĩ và nhân viên y tế, nhóm đang chịu cạnh tranh tuyển dụng rất mạnh trên thị trường. Theo doanh nghiệp, chi phí điều dưỡng hiện tăng nhanh do các cơ sở y tế tuyến xã sau sáp nhập mở rộng quy mô và tuyển dụng mạnh. “Ban điều hành đã giảm lương 20% từ đầu năm 2026, tuy nhiên với bác sĩ và điều dưỡng, lương  không thể giảm, thậm chí còn tăng. Trong vòng 10 năm qua, lương điều dưỡng đã tăng gấp 10 lần”, Tổng giám đốc Lê Xuân Tân cho biết.

Song song với kiểm soát chi phí, TNH cũng đẩy mạnh chiến lược tăng doanh thu trên cùng một hệ thống tài sản hiện hữu.

Tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, công ty sẽ tập trung khai thác phân khúc phòng VIP và các dịch vụ chuyên sâu có khả năng chi trả cao. Trung tâm IVF giai đoạn 3 được kỳ vọng giúp công suất hoạt động tăng từ 79% lên khoảng 86%. Một số khoa như sản và nhi đã đạt công suất trên 100% trong tháng 4/2026.

Trong các dự án mới, TNH Lạng Sơn được xem là dự án chiến lược nhất hiện nay.

Bệnh viện được xây dựng ngay trung tâm thành phố Lạng Sơn, khu vực được đánh giá có dư địa lớn sau khi bệnh viện đa khoa tỉnh cũ chuyển lên Đồng Đăng. Theo ban lãnh đạo, hiện trung tâm thành phố chưa có bệnh viện đa khoa quy mô lớn, tạo lợi thế đáng kể cho TNH.

Doanh nghiệp cho biết đã dồn nguồn lực nhân sự và chuyên môn mạnh nhất để đưa bệnh viện vào hoạt động ngay từ đầu nhằm tránh lặp lại giai đoạn vận hành chậm của Việt Yên.

TNH kỳ vọng bệnh viện có thể đạt khoảng 300 lượt khám ngoại trú/ngày ngay trong giai đoạn đầu và mang về khoảng 75 tỷ đồng doanh thu nếu hoạt động từ tháng 6/2026.

Tuy vậy, ban lãnh đạo cũng thừa nhận bệnh viện mới cần thời gian để người dân xây dựng niềm tin và hình thành thói quen sử dụng dịch vụ.

“Đầu tư bệnh viện không thể có lãi trước 3 năm, trung bình phải 5 năm”, ông Lê Xuân Tân chia sẻ đồng thời cho biết đây cũng là thông lệ vận hành của nhiều bệnh viện tư lớn tại TP.HCM.

Theo kế hoạch, TNH Việt Yên có thể bắt đầu có lãi từ năm 2027, trong khi TNH Lạng Sơn được kỳ vọng đạt điểm hòa vốn trước năm 2028.

Theo kế hoạch năm 2026, EBITDA của TNH dự kiến đạt hơn 211 tỷ đồng, gấp gần 3 lần năm trước, cho thấy hoạt động cốt lõi vẫn tăng trưởng tích cực dù lợi nhuận sau thuế âm do áp lực khấu hao và lãi vay. Đây cũng là lý do cổ đông lớn tin rằng khi chu kỳ đầu tư lớn khép lại và các bệnh viện mới đi vào ổn định, lợi nhuận sẽ cải thiện đáng kể từ năm 2027. 

Dấu hiệu cảnh báo thị trường chuẩn bị điều chỉnh ngắn hạn

10:29, 18/05/2026

Dấu hiệu cảnh báo thị trường chuẩn bị điều chỉnh ngắn hạn

VN-Index tiếp tục phân hóa, chờ đợi xu hướng mới

07:33, 18/05/2026

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng đột biến, gần 2.000 tỷ đồng

22:14, 15/05/2026

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng đột biến, gần 2.000 tỷ đồng

Từ khóa:

Bệnh viện TNH Lạng Sơn chi phí y tế Chiến lược phát triển bệnh viện Công ty CP Tập đoàn Bệnh viện TNH Đại hội đồng cổ đông TNH 2026 Đầu tư bệnh viện EBITDA TNH 2026 Tăng trưởng doanh thu bệnh viện Tập đoàn Bệnh viện TNH Tổng giám đốc Lê Xuân Tân

Đọc thêm

REE bổ nhiệm Chủ tịch và Tổng giám đốc mới

Ôg Lee Liang Whye - đại diện cho cổ đông lớn Platinum Victory, sẽ trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của REE

PC1 giải trình việc chậm nộp báo cáo tài chính quý 1/2026

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, điều tra làm rõ hành vi phạm tội đối với 7 cá nhân là người nội bộ của công ty.

PDR muốn huy động gần 2000 tỷ, thâu tóm dự án ven sông Hàn

Theo kế hoạch, số vốn này sẽ được đầu tư cho các dự án là 1.550 tỷ đồng, thu mua cổ phần là 300 tỷ đồng và bổ sung vốn lưu động là gần 146 tỷ đồng.

PAN Group phát hành gần 42 triệu cổ phiếu, chia cổ tức tiền mặt 30%

PAN Group phát hành gần 42 triệu cổ phiếu, chia cổ tức tiền mặt 30%

PAN sẽ phát hành gần 41,8 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:20, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu mới.

DDG đối mặt nguy cơ hủy niêm yết sau 3 năm thua lỗ

HNX sẽ xem xét tiến hành hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu DDG theo quy định và HNX cũng đề nghị công ty có văn bản phản hồi về vấn đề nêu trên trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nâng tỷ trọng rau công nghệ cao lên 70%

Thị trường

2

Lương bình quân ở các nước châu Âu

Thế giới

3

Sáng 19/5/2026, Thái Nguyên sẽ khởi công, động thổ hàng loạt dự án

Bất động sản

4

Gỡ “nút thắt” lựa chọn nhà đầu tư trong cải tạo chung cư cũ

Bất động sản

5

Giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon, chặn vi phạm

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy