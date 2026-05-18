Chuyên gia: Thị trường có thể nhạy cảm tiêu cực với các yếu tố địa chính trị, lạm phát

Thu Minh

18/05/2026, 13:41

Nhiều khả năng thị trường vẫn có thể sẽ còn tiếp tục tăng, nhưng thị trường cũng sẽ ở giai đoạn nhạy cảm với các tin xấu hay các yếu tố tiêu cực như địa chính trị, lạm phát hay cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư - Phó Giám đốc Khối kinh doanh Chứng khoán ABS.

Chỉ số chứng khoán toàn cầu loại trừ cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa của Bloomberg đã giảm mạnh 2% và xác lập xu hướng giảm ngắn hạn. Đồng thời, rủi ro điều chỉnh ngắn hạn gia tăng ở hầu hết các thị trường chứng khoán như chỉ số Nasdaq, Dow Jones, Kospi,… 

Nhận định về xu hướng thị trường chứng khoán tuần này, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư - Phó Giám đốc Khối kinh doanh Chứng khoán ABS cho rằng: Các chỉ báo cần theo dõi trong tuần giao dịch tới là chỉ số USD và lợi suất trái phiếu Mỹ. Đây là các chỉ báo phản ánh nỗi lo ngắn hạn của lạm phát. 

Do đó, các nhà đầu tư cần thận trọng giao dịch trong tuần giao dịch này khi lo ngại rủi ro điều chỉnh có thể gia tăng. 

Về dòng vốn, tiền chảy vào các quỹ đầu tư chứng khoán Mỹ đã tăng vọt lên mức cao nhất trong ba tuần vào tuần kết thúc ngày 13/05 nhờ sự lạc quan về một mùa báo cáo lợi nhuận mạnh mẽ và các hướng dẫn doanh thu khả quan từ các nhà sản xuất chip, bất chấp áp lực lạm phát gia tăng.

Dữ liệu của LSEG bao gồm 455 công ty thuộc chỉ số S&P 500 cho thấy khoảng 83% các công ty đã vượt qua mức dự báo lợi nhuận trung bình của các nhà phân tích trong quý đầu tiên.

Dòng vốn đổ vào các quỹ đầu tư vào cổ phiếu vốn hóa lớn của Mỹ đạt 17,06 tỷ USD, mức cao nhất trong sáu tuần qua. Tuy nhiên, các quỹ đầu tư vào cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ lại ghi nhận dòng vốn chảy ra ròng lần lượt là 1,25 tỷ USD và 2,53 tỷ USD.

Lĩnh vực công nghệ ghi nhận mức đầu tư ròng hàng tuần kỷ lục là 8,51 tỷ đô la, trong khi lĩnh vực tài chính lại chứng kiến ​​dòng vốn chảy ra 1,37 tỷ đô la.

Chỉ báo margin FINRA Margin Debt tăng trưởng cùng kỳ đang tăng vào vùng cảnh báo, nhưng chưa đạt vùng đỉnh như các thời điểm 2000, 2007, 2021. Nhiều khả năng thị trường vẫn có thể sẽ còn tiếp tục tăng, nhưng thị trường cũng sẽ ở giai đoạn nhạy cảm với các tin xấu hay các yếu tố tiêu cực như địa chính trị, lạm phát hay cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ.

Ở trong nước, tăng trưởng GDP dự báo giảm tốc xuống 6,8% năm 2026, phản ánh tác động ngắn hạn của cú sốc dầu mỏ Trung Đông lên thương mại và hoạt động trong nước, trước khi phục hồi lên 7,1% (2027) và 7,4% (2028) khi cú sốc dầu lắng xuống. Lạm phát dự báo bình quân 4,2% năm 2026, rồi hạ nhiệt về 3,8% và 3,5% trong 2027-2028.

Rủi ro ngắn hạn nghiêng về phía tiêu cực khi xung đột Trung Đông kéo dài có thể giữ giá dầu cao, khuếch đại áp lực tỷ giá và ngân hàng trong bối cảnh đòn bẩy doanh nghiệp cao và dự trữ ngoại hối mỏng (khoảng 2 tháng nhập khẩu).

Rủi ro trung hạn cân bằng hơn: nếu cải cách thể chế, hạ tầng và thị trường vốn được thực thi tốt, năng suất có thể tăng mạnh hơn kỳ vọng. Ngược lại, rủi ro bất động sản - ngân hàng và thực thi cải cách kém hiệu quả có thể cản trở đà tăng trưởng.

Trong bối cảnh dòng tiền tìm kiếm đến các cổ phiếu mạnh nhất, ABS  lọc ra các nhóm ngành và cổ phiếu mạnh nhất so với thị trường chung, gồm: Bất động sản, Sản xuất Dầu khí, Điện và Thiết bị điện, Bán lẻ, Thiết bị Dịch vụ và Phân phối Dầu khí, Nước và Khí đốt.

Trong đó điểm cơ bản được tính toán bằng các chỉ số tài chính theo mục tiêu tăng trưởng và điểm sức mạnh giá được đo lường bằng biến động giá và khối lượng giao dịch.

Ngoài ra, nhóm Ngân hàng hưởng lợi từ cú hích chính sách cho ngân hàng quốc doanh.  

Ngày 15/5/2026, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 08/2026/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 22/2019, đảo ngược một phần lộ trình siết chặt từ Thông tư 26/2022. Cốt lõi của thay đổi: Cho phép 20% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước được tính trở lại vào mẫu số LDR, thay vì bị loại 100% như quy định từ đầu năm 2026.

Trước Thông tư 08, cả ba ngân hàng quốc doanh lớn đều áp sát trần LDR 85% trong quý 1/2026. Tỷ lệ LDR của CTG, BID, VCB tại 31/03/2026 lần lượt là 83,48%; 82,94%; 84,54%, đều gần sát ngưỡng tối đa 85%. Ở mức đó, dư địa mở rộng tín dụng thực tế gần như bằng không dù nhu cầu vay vốn từ nền kinh tế vẫn dồi dào. 

Sau Thông tư 08, với tổng tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại ba ngân hàng đạt 563.036 tỷ đồng tính đến quý 1/2026, 20% tiền gửi có kỳ hạn được đưa vào mẫu số LDR tạo ra phần bổ sung khoảng 37.000 tỷ đồng cho mỗi ngân hàng VCB và BID, tương đương dư địa tín dụng lý thuyết khoảng 31.500 tỷ đồng cho mỗi ngân hàng nếu áp trần LDR 85%.

ABS đánh giá việc ban hành Thông tư 08 có tính kịp thời và linh hoạt trong điều hành chính tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, ý nghĩa thực sự của Thông tư 08 không nằm ở con số tuyệt đối mà ở chỗ gỡ điểm nghẽn kỹ thuật: ba ngân hàng quốc doanh chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng tín dụng hệ thống, nếu LDR sát trần mà không được nới, họ buộc phải phanh lại ngay cả khi room tín dụng còn.

Thông tư 08 giúp ba ngân hàng này không bị chặn sớm trước khi hết room, đảm bảo giải ngân đều đặn hơn trong nửa cuối năm. Đồng thời, Thông tư 08 chủ yếu tác động tích cực lên các ngân hàng quốc doanh và không có tác động gì đến nhóm Ngân hàng Thương mại tư nhân.

