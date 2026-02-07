Thưởng lãm phong vị Tết dọc ba miền đất nước

Từ những hoạt động tôn vinh văn hóa di sản đến các chương trình ẩm thực và thư giãn được thiết kế riêng... Mỗi điểm đến mang đến một hành trình du xuân kết hợp hài hòa những giá trị truyền thống và không gian nghỉ dưỡng hiện đại…

Những năm gần đây, người Việt bắt đầu chọn rời phố thị những ngày đầu năm để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và ở gần người thân nhiều hơn. Từ quan sát thị trường, xu hướng đón Tết tại resort phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu của gia đình hiện đại. Khi nhiều thế hệ cùng đồng hành trong một kỳ nghỉ, yêu cầu về không gian rộng rãi, tiện ích khép kín và trải nghiệm phù hợp cho từng độ tuổi ngày càng được chú trọng.

Tết 2026, mỗi điểm đến mang một concept riêng – như được “may đo” theo vùng đất và cảm xúc. Dù các du khách Việt muốn lên rừng tìm màu xanh bình yên, ra biển đón gió xuân hay về miền di sản linh thiêng, hành trình nào cũng dẫn về cảm giác gắn kết và khởi đầu mới đầy hứng khởi.

4 QUẦN THỂ NGHỈ DƯỠNG FLAMINGO HOTELS & RESORTS

Năm nay, chuỗi sự kiện “Hành trình trải nghiệm Tết 2026” sẽ diễn ra đồng loạt tại 4 quần thể nghỉ dưỡng: Flamingo Đại Lải Resort, Flamingo Cát Bà Resorts, Flamingo Golden Hill và Flamingo Heritage Onsen & Resort, mang đến một mùa du xuân đủ đầy cho du khách.

Tại Flamingo Đại Lải Resort, Tết mang đậm hương vị Bắc bộ xưa: xin chữ đầu năm, múa lân rộn ràng, những bữa cơm đoàn viên ấm cúng. Tại Flamingo Cát Bà Resorts, không gian lễ hội mang sắc màu “xuyên Việt” với phiên chợ Tết 3 miền, nơi ký ức tuổi thơ sống lại qua bánh chưng, trò chơi dân gian và những mâm cơm mang vị biển.

Trong khi đó Flamingo Golden Hill, nằm đối diện chùa Tam Chúc, là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai muốn kết hợp hành trình chiêm bái đầu năm. Tết tại đây không chỉ là cầu an, mà còn là niềm vui sum họp: hái lộc, gieo quẻ đầu năm, thưởng thức ẩm thực phong vị Á Đông...

Nằm giữa vùng đất lịch sử Tân Trào, Flamingo Heritage Onsen & Resort mang một sắc xuân rất riêng. Những làn điệu Then, bếp lửa hồng, cơm lam và bánh chưng gù tạo nên một không gian ấm áp như trở về một miền ký ức xa xưa. Kết hợp cùng liệu pháp tắm khoáng nóng chuẩn Nhật, nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn khởi đầu năm mới bằng sự thư thái và cân bằng nội tâm.

Trong suốt kỳ nghỉ Tết, hệ thống spa, onsen và chuỗi nhà hàng tại cả 4 quần thể vẫn hoạt động xuyên suốt. Cùng với đó, những ưu đãi lì xì đầu năm như là lời chúc cho một năm mới nhiều năng lượng tích cực.

TIA WELLNESS RESORT ĐÀ NẴNG

Đón chào Tết Bính Ngọ, TIA Wellness Resort giới thiệu chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa Tết truyền thống, từ workshop sáng tạo nhìn lại năm cũ, nghi thức thả đèn cầu nguyện đầu Xuân đến yoga bình minh bên bờ biển.

Không khí Tết thêm rộn ràng với những màn múa lân mang ý nghĩa xua tan điều không may và cầu chúc may mắn cho năm mới, cùng hoạt động đi lễ chùa đầu năm – một phong tục quen thuộc để cầu bình an và tài lộc. Các hoạt động Tết còn bao gồm viết thư pháp đầu xuân để gửi gắm ước nguyện qua từng nét chữ, buổi chia sẻ văn hóa Tết Việt, khám phá ẩm thực Tết truyền thống và những phong tục ngày Xuân.

Xuyên suốt dịp Tết, TIA mang đến những trải nghiệm ẩm thực đa dạng, từ thực đơn degustation tinh tế đến tiệc buffet BBQ hải sản, góp phần hoàn thiện mùa Tết ấm áp, an nhiên và trọn vẹn.

HAI KHU NGHỈ DƯỠNG AZERAI RESORTS

Tại Azerai La Residence Huế, du khách có thể cảm nhận trọn vẹn không khí Tết Cố đô qua các hoạt động như tham quan chợ hoa, gói bánh chưng cùng nghệ nhân, thưởng trà mứt ngày Xuân, xem múa lân và nhận lì xì đầu năm. Trải nghiệm ẩm thực Tết được chăm chút với thực đơn truyền thống biến tấu tinh tế, trà chiều và cocktail lấy cảm hứng từ hương vị ngày Xuân trong không gian Art Deco cổ điển.

Góc Nhân Ái La Residence bày bán những món quà lưu niệm thủ công được chế tác bởi các nghệ nhân từ Trung tâm Hy vọng Huế – một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn – qua đó lan tỏa tinh thần sẻ chia và gắn kết cộng đồng.

Trong khi đó, Azerai Kê Gà Bay mang đến một mùa Tết khoáng đạt bên biển với các hoạt động vui chơi ngoài trời cho gia đình, workshop văn hóa cho trẻ em và những bữa tiệc ẩm thực ấm cúng. Du khách có thể tham gia các buổi tập yoga đón bình minh, yoga gia đình, yoga giãn cơ, yin yoga, hatha yoga và thiền định diễn ra tại nhiều không gian yên bình trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng.

Trong không gian biển khoáng đạt, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động vui chơi ngoài trời khác như bodyboarding với sự hướng dẫn của huấn luyện viên, bóng đá bãi biển, ném đĩa frisbee, bóng chuyền bãi biển cùng các hoạt động làm và thả diều...

HAI KHU NGHỈ DƯỠNG THE ANAM

Hai khu nghỉ dưỡng biển của Tập đoàn The Anam tại Cam Ranh và Mũi Né sẽ chào đón Tết Nguyên Đán Bính Ngọ với chuỗi trải nghiệm được tuyển chọn tinh tế trong không gian nghỉ dưỡng thanh bình.

Mở đầu không khí Tết, nghi lễ dựng Nêu truyền thống sẽ được tổ chức đồng thời tại cả hai khu nghỉ dưỡng vào ngày 10/2/2026 (23 tháng Chạp), kèm theo những màn múa lân rộn ràng. Từ ngày 16 đến 22/2/2026, Mâm cỗ Đoàn viên tôn vinh ẩm thực gia đình Việt được phục vụ tại nhà hàng Làng Việt, song hành cùng các bữa tiệc buffet đặc sắc.

Chuỗi hoạt động ngày Tết còn mang đến những trải nghiệm văn hóa giàu cảm xúc như ông Đồ cho chữ, gói bánh chưng, các hoạt động thủ công và sáng tạo dành cho trẻ em, bên cạnh tapas và cocktail tại Saigon Bar. Nhân dịp năm mới, The Anam Spa dành tặng ưu đãi đặc biệt với 15% cho khách lẻ và 25% cho các cặp đôi, cùng dịch vụ sơn móng tay miễn phí.

KHU NGHỈ DƯỠNG GIA ĐÌNH ALMA

Khu nghỉ dưỡng Alma Resort Cam Ranh chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ với chuỗi hoạt động lễ hội đặc sắc từ ngày 16 đến 21/2/2026 tại nhiều không gian của khu nghỉ dưỡng như Làng Tết, Câu lạc bộ Trẻ em, Food Court, Alma Lounge, Le Spa cùng các khu vực ngoài trời khoáng đạt.

Tại Làng Tết, du khách có thể mặc áo dài, tham gia các workshop thủ công như làm đèn lồng, gói bánh chưng, làm phong bao lì xì và xin chữ thư pháp. Không khí Xuân thêm phần rộn ràng với múa lân sư rồng, trò chơi dân gian, nhảy sạp, thả diều và các màn trình diễn nghệ thuật.

Các vị khách nhí sẽ thỏa sức sáng tạo với chuỗi workshop như thiết kế áo dài, vẽ mặt nghệ thuật, thưởng thức những bộ phim chủ đề Tết và xem Alma Show tại Amphitheater. Điểm nhấn nổi bật của ẩm thực Tết gồm buffet sáng truyền thống tại Alma Garden. Cùng với đó là bữa sáng nổi riêng tư tại hồ bơi ở biệt thự, tiệc trà chiều Tết với các món ngọt và mặn đặc trưng tại Alma Lounge và set thực đơn truyền thống ngày Tết tại Atlantis.

Nhân dịp Tết Nguyên Đán, Le Spa giới thiệu các liệu trình chăm sóc sức khỏe đặc biệt, nổi bật là nghi thức “Receive & Relax” kéo dài 110 phút, bao gồm tẩy tế bào chết toàn thân, massage thư giãn và chăm sóc da mặt. Le Spa áp dụng chương trình Happy Hour cho liệu trình 60 phút dành cho các cặp đôi, cùng chính sách giảm giá cho khách sử dụng nhiều dịch vụ, giúp khởi đầu năm mới thư thái và trọn vẹn hơn.