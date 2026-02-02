Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026: Tour nội địa “lên ngôi”

Từ việc lựa chọn điểm đến phù hợp, quản lý ngân sách đến xây dựng các hoạt động đáng nhớ, sự chuẩn bị kỹ lưỡng đang từng bước định hình cách du khách Việt lên kế hoạch cho kỳ nghỉ Tết 2026...

Nhu cầu du lịch nội địa đang tăng mạnh trước thềm kỳ nghỉ Tết 2026. Theo dữ liệu nội bộ của Traveloka, lượng tìm kiếm về Hà Nội tăng gấp 1,8 lần so với tháng 12, cho thấy Thủ đô vẫn là lựa chọn hàng đầu của du khách nhờ các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống và không khí Tết rộn ràng.

Trong khi đó, TP.HCM, Đà Nẵng, Đà Lạt và Phú Quốc ghi nhận lượng tìm kiếm tăng hơn gấp đôi so với tháng trước, phản ánh sức hút bền vững của những điểm đến kết hợp hài hòa giữa văn hóa, thiên nhiên và giải trí. Đáng chú ý, Nha Trang nổi bật với mức tăng hơn ba lần về lượt tìm kiếm so với tháng trước. Sự tăng trưởng này cho thấy xu hướng của du khách Việt: một kỳ nghỉ Tết thư giãn và chăm sóc sức khỏe, như một cách khởi đầu năm mới nhẹ nhàng.

Ông Charles Wong, Phó Chủ tịch Thương mại của Traveloka, chia sẻ: “Lên kế hoạch du lịch Tết sớm đang dần trở thành xu hướng phổ biến khi du khách tìm kiếm mức giá tốt hơn, nhiều lựa chọn hơn và sự linh hoạt cao hơn. Tết cũng là mùa du lịch ý nghĩa nhất trong năm và du khách Việt mong muốn có một trải nghiệm liền mạch trong việc thực hiện kế hoạch của mình”.

Dù kinh tế còn thách thức, nhiều đơn vị lữ hành cho biết vẫn giữ đà tăng trưởng ổn định, ước tăng khoảng 15 - 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với tour nội địa, du khách Việt có xu hướng ưu tiên lựa chọn trải nghiệm Đông - Tây Bắc với các điểm dự kiến sẽ kín khách là Sa Pa (Lào Cai), Lô Lô Chải (Tuyên Quang), Mộc Châu (Sơn La), Điện Biên...

Những điểm đến gần Hà Nội, tiện lợi về di chuyển như Cát Bà (Hải Phòng), Hạ Long (Quảng Ninh), Ninh Bình... vẫn là những điểm có sức hút tốt trong dịp Tết. Bên cạnh đó, các tuyến du lịch miền Trung và miền Nam với mức giá hợp lý vẫn thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Đặc biệt, Phú Quốc được đánh giá là điểm đến hấp dẫn cả khách quốc tế lẫn nội địa nhờ lợi thế có các đường bay mới của Sun PhuQuoc Airways với chi phí phù hợp.

Phần đông du khách Việt lựa chọn khởi hành sau đêm giao thừa, để vẫn đảm bảo được truyền thống đón năm mới tại nhà. Nhờ kỳ nghỉ dài, cũng có khoảng 35% lượng khách chọn đi du lịch sớm trước Tết và trở về để sum họp gia đình đúng vào ngày đầu năm. Điều này giúp giảm bớt áp lực quá tải cục bộ tại các điểm đến và giúp các doanh nghiệp lữ hành chủ động hơn trong việc điều phối dịch vụ.

Bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị - Công nghệ Thông tin, Công ty BenThanh Tourist, cho biết công ty ghi nhận hoạt động du lịch Tết rất sôi động, khi nhiều tour đường bay đến Hà Nội và Đà Nẵng đã chính thức “khóa sổ” từ sớm do nhu cầu cao. Hiện tại, công ty này chủ yếu chỉ còn nhận khách cho các tour đường bộ từ TP.HCM đến Đà Lạt, Nha Trang và các tuyến Tây Nam Bộ với tỷ lệ lấp đầy đã đạt mức 80 - 90%.

Theo ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc công ty du lịch VietSense, khác với mọi năm, Tết là thời điểm du khách chọn các tour du lịch nước ngoài dài ngày, thì năm nay đa số các gia đình lựa chọn chương trình du lịch nghỉ dưỡng tại các điểm du lịch trong nước. Tại VietSense các tour du lịch trong nước với giá chỉ tăng nhẹ (10 -15%) đối với các tour trọn gói Đà Nẵng, Phú Quốc, Hà Giang, Cao Bằng được du khách quan tâm nhiều nhất.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, các doanh nghiệp du lịch cũng đẩy mạnh phát triển sản phẩm theo hướng tăng trải nghiệm, nâng chất lượng dịch vụ. Đáng chú ý, yếu tố văn hóa Tết được lồng ghép sâu hơn vào hành trình. Thay vì chỉ check-in, du khách muốn tham gia sinh hoạt cộng đồng, tìm hiểu phong tục và cảm nhận không khí Tết địa phương.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty du lịch BestPrice, cho rằng với 9 ngày nghỉ liên tục được thông báo sớm, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tạo “cú hích” rõ nét cho thị trường du lịch. "Nếu Tết 2025 nổi bật xu hướng “đi cho có không khí”, thì Tết 2026 nghiêng về tối ưu trải nghiệm theo ngân sách: nhóm cao cấp tìm nghỉ dưỡng/đẳng cấp dịch vụ; nhóm gia đình chọn điểm đến tiện di chuyển; nhóm trẻ ưu tiên trải nghiệm mới, check-in, lễ hội mùa Tết và săn ưu đãi".

Đại diện Vietravel cho biết thị trường du lịch nội địa dịp Tết năm nay ghi nhận mức tăng trưởng ổn định khoảng 5 - 10% với tệp khách hàng chủ yếu là nhóm gia đình và khách trung niên, chiếm khoảng 55 - 60% tổng lượng khách.

Nhóm khách này thường ưu tiên chất lượng dịch vụ, sự an toàn và các hành trình vừa phải, tránh tham quan quá dày, để phù hợp với cả người già và trẻ nhỏ. Trong khi đó, nhóm khách trẻ chiếm khoảng 30% lại có xu hướng ưa chuộng các vùng núi phía Bắc như Hà Giang, Mộc Châu hay Cao Bằng để trải nghiệm không khí mùa xuân vùng cao và săn mây.

Xét về mức chi phí, các tour du lịch trong nước năm nay được thiết kế đa dạng với nhiều mức giá, nhằm đáp ứng nhu cầu các phân khúc du khách Việt. Phân khúc tour có giá từ 5 - 10 triệu đồng cho các hành trình 3 - 4 ngày hiện đang được quan tâm nhiều nhất, tập trung vào dịch vụ ổn định và lịch trình vừa phải. Ngược lại, nhóm khách trẻ hoặc du khách đi ngắn ngày sau Tết thường chọn các tour giá từ 3 - 5 triệu đồng, với phương thức di chuyển đường bộ thuận tiện.

Ngoài xu hướng nội địa tăng trưởng, bức tranh du lịch đầu năm 2026 còn ghi nhận tín hiệu tích cực từ thị trường quốc tế. Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng giám đốc Công ty Du Lịch Việt, nhận định việc các hãng như Vietnam Airlines và Vietjet tăng tần suất bay quốc tế, đặc biệt các chuyến đêm đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia… giúp cải thiện trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Các địa phương cũng mở loạt sự kiện, lễ hội, tạo "cơ hội vàng" để doanh nghiệp phát triển sản phẩm mới, liên kết tour liên vùng. Theo dự báo của Du Lịch Việt, lượng khách quốc tế dịp cuối năm dự kiến tăng 20–25%, tập trung tại TP Hồ Chí Minh và các tuyến Đồng bằng sông Cửu Long. Kết hợp với đó, các sản phẩm xanh, chăm sóc sức khỏe, du lịch nông nghiệp tiếp tục là dòng sản phẩm chủ đạo.