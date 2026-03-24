Xu hướng điều chỉnh vẫn chưa kết thúc

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 25/3/2026

Kết phiên 24/3, VN-Index tăng 23,6 điểm, tương đương 1,48% lên mốc 1.614,77 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 6,27 điểm, tương đương 2,64% lên 243,81 điểm.

Nhiều khả năng thị trường sẽ còn tiếp tục duy trì đà hồi phục trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index hồi phục tích cực sau 2 phiên sụt giảm mạnh trước đó. Với các thông tin về việc xung đột có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều khả năng thị trường sẽ còn tiếp tục duy trì đà hồi phục trong các phiên tới. Chỉ số được kỳ vọng sẽ vượt lên trở lại đường trung bình động 200 ngày để thiết lập trạng thái cân bằng và hướng đến một chuyển động giá tích cực hơn trong ngắn hạn.

Nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu cao hoặc cần cơ cấu danh mục có thể tận dụng nhịp tăng điểm kỹ thuật của thị trường để thực hiện.

Đây vẫn là giai đoạn tiềm ẩn rủi ro biến động mạnh nên việc duy trì lượng tiền mặt cao vẫn nên được ưu tiên”.

Thị trường đang dò đáy ngắn hạn sau nhịp điều chỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index bật tăng gần 24 điểm, đóng cửa tại mốc 1,614.77 điểm ngày hôm nay. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 17/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bảo hiểm tăng mạnh nhất, theo sau là ngành Ô tô & phụ tùng và Bán lẻ. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX và mua ròng trên sàn HNX, UPCOM. Thị trường đang dò đáy ngắn hạn sau nhịp điều chỉnh, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng”.

Chỉ số VN-Index được kỳ vọng sẽ tiếp tục phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự 1.630 điểm - 1.650 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index suy giảm dưới kháng cự quanh 1.650 điểm, tương ứng giá trung bình 200 phiên hiện nay. Thị trường đã phục hồi trở lại sau khi chịu áp lực bán mạnh về vùng quá bán ngắn hạn, một phần do áp lực cung giá thấp giảm mạnh sau áp lực bán giảm tỉ lệ ký quỹ. Chỉ số VN-Index được kỳ vọng sẽ tiếp tục phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự 1.630 điểm - 1.650 điểm.

Thị trường, chỉ số VN-Index sau giai đoạn giảm mạnh từ vùng giá 1.900 điểm khi Mỹ tấn công Iran, đã phục hồi trở lại ở vùng giá quanh 1.600 điểm trước thông tin Mỹ tạm dừng tấn công vào các cơ sở năng lượng của Iran. Sau giai đoạn giảm mạnh liên tiếp, mức định giá của thị trường đã tương đối hấp dẫn hơn khi xét đến triển vọng tăng trưởng dài hạn. Đồng thời với áp lực bán mạnh luân phiên ở các nhóm ngành đã diễn ra, áp lực bán giảm tỉ lệ dư nợ cũng đã giảm tương đối mạnh. Chúng tôi đã cập nhật các thông số định giá cơ bản trong báo cáo trước. Mặc dù những rủi ro, bất ổn địa chính trị vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên chất lượng thị trường đã cải thiện tốt hơn. Nhiều doanh nghệp sau giai đoạn giảm giá rất mạnh đang ở vùng tương đối hấp hẫn. Nhà đầu tư đã kiểm soát rủi ro tốt, có thể xem xét tích lũy dựa trên kỳ vọng vào kết quả kinh doanh quí I/2026 tăng trưởng, cũng như kỳ vọng vào thông tin đánh giá giữa kỳ nâng hạng của FTSE được công bố trong đầu tháng 4/2026.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Chỉ số VN-Index có thể tiếp tục điều chỉnh trở lại, hướng đến hỗ trợ quanh 1.530 - 1.550

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 23,6 điểm, đóng cửa ở mốc 1.614,8 điểm (+1,5%). VN-Index tăng điểm ngay từ đầu phiên giao dịch với động lực đến từ tất cả các nhóm ngành. Trong đó, Ngân hàng, Bất động sản và Chứng khoán là các nhóm ngành có mức tăng tích cực.

Chúng tôi cho rằng phiên hồi phục của VN-Index là phản ứng tích cực của thị trường trước thông tin Mỹ tạm hoãn kế hoạch tấn công mới vào Iran. Mặc dù vậy, chúng tôi cho rằng tác động từ thông tin này sẽ không kéo dài và chỉ số có thể tiếp tục điều chỉnh trở lại, hướng đến hỗ trợ quanh 1.530 - 1.550.

Diễn biến thị trường trong phiên hôm nay cho thấy nhà đầu tư vẫn rất thận trọng thể hiện qua thanh khoản thị trường tiếp tục giảm và duy trì ở mức thấp. Về vĩ mô, mặc dù Mỹ tạm hoãn mở rộng tấn công Iran, giá dầu vẫn neo cao và chiến sự tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi diễn biến chỉ số tại vùng hỗ trợ nêu trên trước khi ra quyết định giải ngân”.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục trong phiên giao dịch kế tiếp và chỉ số có thể kiểm định lại khu vực 1.646 điểm. Đồng thời, đồ thị giá đang bước vào giai đoạn tích lũy nên chỉ số có thể biến động hẹp với thanh khoản thấp. Cấu trúc hiện tại của VN-Index đang tạo mẫu hình Falling Wedge nên chúng tôi đánh giá đây chỉ mới là giai đoạn hồi phục kỹ thuật nên chỉ số chưa vượt được MA200 và sẽ dao động trong vùng 1.560-1.646 điểm trong thời gian tới. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục đứng ngoài thị trường và chỉ nên nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp giai đoạn này”.

Chỉ số VN-INdex sẽ vận động giằng co để kiểm tra cung-cầu quanh khu vực 1.600-1.630 trong phiên tiếp theo

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“Sau hai phiên giảm mạnh liền trước, VN-Index ghi nhận phiên hồi phục đầu tiên nhưng mức tăng có phần hạ nhiệt về cuối phiên.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI có tín hiệu tạo đáy nhưng chưa có sự đồng thuận với chỉ báo MACD, đồng thời chỉ báo CMF cũng chưa đảo chiều hướng lên cho thấy khả năng cao VN-Index sẽ vận động tích lũy với mục tiêu kiểm tra cung-cầu ở vùng 1.600 trước khi tiến lên vùng kháng cự gần nhất tại 1.650.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo RSI hướng lên trở lại và chỉ báo MACD có tín hiệu hình thành đáy góp phần củng cố cho nhịp hồi phục của VN-Index. Tuy nhiên, đường -DI và ADX vẫn đồng thuận trên mốc 25 nên chỉ số sẽ vận động giằng co để kiểm tra cung-cầu quanh khu vực 1600-1630 trong phiên tiếp theo.

Thị trường ghi nhận phiên hồi phục kỹ thuật với vận động khá sôi nổi của dòng tiền. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, đồng thời tìm kiếm cơ hội trung bình giá vốn/giải ngân thăm dò đối với những cổ phiếu đã khả dụng trong danh mục và cho tín hiệu củng cố vùng hỗ trợ thuyết phục với sự gia tăng đáng chú ý của thanh khoản mua chủ động tại những nhịp rung lắc trong phiên ở các phiên tiếp theo, nhưng cũng cần lưu ý quản trị rủi ro và tỉ lệ đòn bẩy của tài khoản trong bối cảnh thị trường vẫn chưa xác nhận tín hiệu đảo chiều xu hướng”.

Thanh khoản cần sự cải thiện rõ rệt hơn để hỗ trợ chỉ số tiếp đà phục hồi |

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index bước đầu ghi nhận phản ứng hồi phục từ vùng hỗ trợ quan trọng 1.580, cho thấy lực cầu giá thấp đang dần tham gia trở lại. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn mang tính thận trọng so với áp lực cung hiện hữu khiến độ tin cậy của nhịp hồi chưa thực sự thuyết phục. Thanh khoản cần sự cải thiện rõ rệt hơn để hỗ trợ chỉ số tiếp đà phục hồi và hướng lên kiểm định vùng cản MA200 (quanh 1.650)”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.