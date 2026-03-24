VN-Index tăng bùng nổ 1,98%, chứng khoán Việt Nam thuộc nhóm mạnh nhất châu Á
Kim Phong
24/03/2026, 12:03
Những tín hiệu giảm căng thẳng xung đột Trung Đông đêm qua đã thổi bùng diễn biến tăng của chứng khoán toàn cầu, kết hợp với giá dầu điều chỉnh mạnh. Thị trường châu Á sáng nay cũng đồng loạt tăng, VN-Index chốt phiên tăng 1,98%, chỉ đứng sau chỉ số Kospi của Hàn Quốc (+2,27%).
Thị trường chứng khoán Việt Nam chịu ảnh hưởng chủ yếu từ diễn
biến giá dầu và tắc nghẽn tuyến vận tải, còn các yếu tố nội tại vẫn chưa thay đổi
đến mức lo ngại đối với kỳ vọng dài hạn. Diễn biến phục hồi sáng nay là điều có
thể đoán trước khi nhà đầu tư có thời gian để chuẩn bị.
VN-Index mở cửa đã tăng rất mạnh và trong phiên tuy có một vài
nhịp biến động nhưng cơ bản đà tăng được giữ vững. Tại đỉnh, chỉ số tăng cao nhất
2,48% và chốt phiên còn +1,98%. Độ rộng rất tốt toàn thời gian, với 274 mã tăng/59
mã giảm, trong đó riêng số lượng cổ phiếu tăng vượt 2% đã là 149 mã, chiếm
67,5% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.
Xét về “nhiệt độ giá”, các cổ phiếu vừa và nhỏ đang “nóng”
nhất. Trong khi VN30-Index tăng 1,98% và Midcap tăng 2,83%, Smallcap tăng
2,21%. Toàn sàn HoSE có 15 cổ phiếu kịch trần thì VN30 không có mã nào. PET,
HHS, PAC, NLG, NVL, CII, TCH là những cổ phiếu có thanh khoản khá tốt trong nhóm
kịch trần.
Thậm chí, trong nhóm tăng trên 2% (149 mã) rổ VN30 cũng chỉ đóng
góp 14 mã. Nhiều cổ phiếu midcap xuất hiện thanh khoản ấn tượng như TCH khớp
308,5 tỷ đồng; DXG tăng 4,98% với 281 tỷ; VIX tăng 3,58% với 236,2 tỷ; BSR tăng
2,3% với 190,1 tỷ; VCI tăng 3,61% với 168,2 tỷ; VND tăng 4,55% với 140,5 tỷ… Nhóm
thanh khoản thấp hơn thậm chí tăng 4-6% rất phổ biến như PDN tăng 6,77%, ORS tăng
6,56%, BVH tăng 6,52%, MIG tăng 6,29%, DIG tăng 6,25%, HDC tăng 6,13%...
Điều này cho thấy lợi thế của các cổ phiếu thanh khoản hạn
chế trong bối cảnh tâm lý cải thiện. Việc giảm giá mạnh thời gian qua dưới tác động
của xung đột và giá dầu khiến nhiều cổ phiếu trở nên hấp dẫn. Do đó khi tín hiệu
bối cảnh cải thiện, các cổ phiếu này dễ được dòng tiền nóng đẩy giá nhanh hơn.
Dĩ nhiên đối với VN-Index thì nhóm blue-chips vẫn mang tính
quyết định. Việc chỉ số hạ bớt độ cao cũng là do các trụ bắt đầu gặp khối lượng
bán cản dày hơn ở vùng giá cao. Thống kê cho thấy toàn bộ 30 mã trong rổ VN30 đều
không còn giữ được giá cao nhất, trong đó 17 mã đã tụt giá từ 1% trở lên so với
mức đỉnh. PLX giảm 3,29%, SSB giảm 1,19%, VRE giảm 0,2% là những cổ phiếu đã bị
ép đến mức đảo chiều. PLX thậm chí biến động cực mạnh, tại đỉnh đã tăng tới
2,68%.
Những cổ phiếu trụ lớn nhất cũng chịu sức ép nhất định: VIC
lùi lại khoảng 2,72%, chốt phiên sáng còn tăng 2,55%. VHM bị quét sạch mức tăng
1,51% và rơi trở lại tham chiếu. VCB lùi 0,85%, còn tăng 1,56%. CTG lùi 0,74% còn
tăng 3,69%. BID lùi 1,26% còn tăng 1,69%. TCB lùi 0,5% còn tăng 2,77%, GAS lùi
2,54% còn tăng 0,12%. Đây đều là các cổ phiếu thuộc Top 10 vốn hóa của VN-Index.
Thanh khoản rổ VN30 sáng nay sụt giảm 28% so với sáng hôm
qua, một biểu hiện không mấy tích cực cho thấy dòng tiền đuổi giá lên cao cũng
không thực sự mạnh mẽ. Thanh khoản này kết hợp với biên độ lùi giá ở đa số cổ
phiếu khá rộng phản ánh năng lực chặn đỡ vùng giá cao chưa đủ ổn định. Điều này
cũng dễ hiểu khi thông tin về xung đột Trung Động khá nhiễu loạn, tạo nên sự
thiếu chắc chắn kích thích tâm lý nghi ngờ. Giá dầu đêm qua điều chỉnh rất mạnh
khi có thông tin hòa hoãn và đàm phán nhưng lại quay đầu tăng 4% sáng nay khi có
thông tin phủ nhận.
Dù vậy về tổng thể thị trường sáng nay vẫn rất tích cực, khi
độ rộng áp đảo hoàn toàn ở phía tăng và rất nhiều cổ phiếu tăng mạnh. Giá tuy có
lùi lại nhưng sức ép từ bên bán chưa đủ nhiều để dẫn đến trạng thái đảo chiều
trên diện rộng.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang bán ròng với mức độ nhẹ, HoSE
bị rút đi khoảng 360 tỷ đồng. Số ít cổ phiếu bị bán nổi bật là HPG -77,3 tỷ,
VCB -63,2 tỷ, VIC -57,9 tỷ, MWG -54,5 tỷ. Phía mua ròng có VCK +60 tỷ, BSR
+45,6 tỷ, VCI +40,6 tỷ.
Mặc dù kết phiên cả chỉ số lẫn cổ phiếu đều tăng tốt trên diện rộng nhưng đà tăng chiều nay đã đuối hơn buổi sáng. Thanh khoản phiên chiều cũng giảm mạnh 23%, xuống mức thấp kỷ lục 10 tháng cho thấy tâm lý đã bớt hưng phấn.
