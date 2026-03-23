Thủng mốc 1600 điểm, các công ty chứng khoán dự báo gì?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 24/3/2026

Kết phiên 23/3, VN-Index giảm 56,64 điểm, tương đương 3,44% xuống mốc 1.591,17 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 5,92 điểm, tương đương 2,43% xuống 237,54 điểm.

VN-Index có thể sẽ tiếp tục giảm điểm và lui về kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.550 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Triển vọng thị trường ngắn hạn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi xung đột địa chính trị tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đang làm tăng rủi ro về lạm phát và tỷ giá trong nước.

Với việc để mất vùng hỗ trợ quanh đường MA200, xu hướng ngắn hạn của thị trường đang trở nên kém tích cực hơn. Chỉ số có thể sẽ tiếp tục giảm điểm và lui về kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.550 điểm.

Chúng tôi vẫn giữ quan điểm về việc ưu tiên nắm giữ tiền mặt với tỷ trọng cao trong giai đoạn hiện tại. Các vị thế đang có trong danh mục nên được kiểm soát chắc chẽ bằng nếu vi phạm ngưỡng dừng lỗ, đặc biệt là các vị thế ngắn hạn”.

Thanh khoản khiêm tốn cho thấy tâm lý thị trường còn mâu thuẫn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giảm gần 57 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1.591,17 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 18/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Truyền thông giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Dầu khí, Hàng & dịch vụ công nghiệp,… Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên hai sàn HSX, UPCOM và mua ròng trên sàn HNX. Thanh khoản khiêm tốn cho thấy tâm lý thị trường còn mâu thuẫn; nhà đầu tư chú ý ngưỡng hỗ trợ tiếp theo của VN-Index là ngưỡng quanh 1.535 điểm”.

VN-Index có thể tiếp tục giảm điểm về vùng giá đỉnh năm 2022

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index suy giảm dưới kháng cự quanh 1.650 điểm, tương ứng giá trung bình 200 phiên hiện nay. Tâm lý thị trường trở nên bi quan, xu hướng trung hạn của chỉ số VN-Index đang suy yếu hơn khi đang chịu áp lực bán mạnh dưới vùng giá trung bình 200 phiên. Về mặt kỹ thuật sau năm 2025 tăng giá mạnh, chỉ số VN-Index đang kiểm định lại vùng giá đỉnh lịch sử của năm 2022, tương ứng 1.500 điểm - 1.535 điểm.

Thị trường đang chịu áp lực bán giải chấp. Với diễn biến hiện nay, áp lực bán giải chấp sẽ tiếp tục gia tăng trong phiên đến. VN-Index có thể tiếp tục giảm điểm về vùng giá đỉnh năm 2022. Trong báo cáo cuối tuần trước, chúng tôi đã nhận định nếu thị trường tiếp tục chịu áp lực bán thì vùng giá VN-Index dưới 1.600 điểm là vùng giá hấp dẫn để xem xét các cơ hội đầu tư khi đã kiểm soát rủi ro tốt. Ở thời điểm hiện tại tổng vốn hóa toàn thị trường khoảng 366+-tỉ USD, tương ứng 71%+-/GDP 2025. Hệ số P/E toàn thị trường khoảng 13,0, nếu loại trừ ảnh hưởng của nhóm Vin Group, hệ số P/E toàn thị trường là 12,1. Ở thời điểm đáy ngày 09/04/2025 mức P/E là 11 và mức P/E khi VN-Index ở thời điểm quanh 1200 trong năm 2025 là 12. Chúng tôi cho rằng sau áp lực giải chấp trong 01-02 phiên đến, thị trường sẽ phục hồi trở lại, đây có thể là cơ hội giải ngân tốt khi chỉ số VN-Index về các vùng hỗ trợ mạnh với chỉ số định giá cơ bản P/E tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 4/2025.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Đà giảm vẫn tiếp diễn trong ngắn hạn và có thể đưa VN-Index về quanh mức 1.530 - 1.550 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 56,6 điểm, đóng cửa ở mốc 1.591,2 điểm (-3,4%). VN-Index giảm điểm mạnh ngay từ đầu phiên giao dịch với áp lực bán lan tỏa ở hầu hết các nhóm ngành, trong đó nổi bật nhất tại các nhóm Tài chính và Hóa chất - Dầu khí.

Chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng với diễn biến sắp tới của VN-Index. Tại báo cáo trước, chúng tôi cho rằng VN-Index có thể không giảm quá mạnh nhờ một số yếu tố hỗ trợ. Tuy nhiên, ảnh hưởng tiêu cực từ sự leo thang của chiến sự tại Trung Đông và giá dầu tăng mạnh gần đây tiếp tục khiến cho áp lực bán tiếp tục gia tăng trên thị trường. Với việc chỉ sổ VN-Index đã phá vỡ hỗ trợ mạnh tại MA200 ngày, chúng tôi cho rằng đà giảm này vẫn tiếp diễn trong ngắn hạn và có thể đưa VN-Index về hỗ trợ gần tại vùng đỉnh cũ của chỉ số quanh mức 1.530 - 1.550 điểm. Nhà đầu tư tạm thời không nên mở mua mới trong ngắn hạn, trước khi VN-Index ngừng giảm và xác nhận tạo đáy”.

Chỉ số VN-Index sẽ kiểm định lại khu vực 1.558-1.568 điểm và có thể hồi phục trở lại

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index sẽ kiểm định lại khu vực 1.558-1.568 điểm và có thể hồi phục trở lại vào cuối phiên. Đô rộng thị trường vẫn tiêu cực nhưng cải thiện hơn so với phiên giao dịch trước đó cùng với đó là chỉ báo động lượng đã xuất hiện phân kỳ tăng giá trên các chỉ số VN30-Index và VN-Index. Xét cấu trúc của chỉ số VN-Index, nếu chỉ số giữ được 1560 điểm hoặc hồi phục trở lại trong phiên ngày mai, chỉ số có thể dao động trong vùng 1560-1631 điểm trong thời gian tới (retest lại đường MA200). Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục đứng ngoài thị trường và chỉ nên nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp giai đoạn này”.

Thị trường vẫn đang chịu sức ép lớn trong ngắn hạn

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Black Marubozu và lùi về vùng hỗ trợ 1580-1600.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung bám sát dải biên dưới dải Bollinger, đồng thời đánh mất hỗ trợ tại đường MA200 cho thấy động lực ngắn hạn đang tiếp tục suy yếu. Mặc dù chỉ số đang ở vùng hỗ trợ cứng 1580-1600, tuy nhiên các chỉ báo RSI và MACD đi xuống dưới vùng quá bán và chưa có tín hiệu chững lại nên nếu VN Index không giữ được khu vực điểm số nêu trên thì cần tính đến các khu vực hỗ trợ bên dưới, gần nhất là 1.500-1.550.

Ở khung đồ thị giờ, vận động của các chỉ báo chính như RSI, MACD đồng thuận với khung ngày khi đều ở dưới vùng quá bán. Bên cạnh đó, dải mây đỏ Ichimoku tiếp tục di chuyển thấp xuống cho thấy động lực của thị trường vẫn đang chịu sức ép lớn trong ngắn hạn.

Trong diễn biến điều chỉnh chung của thị trường chứng khoán toàn cầu, VN Index cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ khi tiếp tục ghi nhận phiên giảm gần 60 điểm với sắc đỏ chiếm ưu thế hoàn toàn. Với tình hình hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư giữ tâm lý bình tĩnh, bám sát vận động thị trường và rà soát danh mục theo hướng duy trì tỷ trọng các mã có xu hướng đi ngang củng cố nền giá, đồng thời hạ tỷ trọng đòn bẩy và cơ cấu danh mục với những cổ phiếu phá vỡ các vùng hỗ trợ quan trọng. Nhà đầu tư có thể tìm kiếm cổ phiếu có tín hiệu chững lại đà giảm sau nhịp điều chỉnh mạnh và đang cho thấy sự quan tâm trở lại của dòng tiền để chờ giải ngân khi thị trường chung cho dấu hiệu cân bằng rõ ràng”.

Khả năng cân bằng của chỉ số cần chờ đợi phản ứng quanh vùng hỗ trợ quan trọng 1.580

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index tiếp tục biến động giảm mạnh trên diện rộng và lùi sâu về dưới vùng MA200. Khả năng cân bằng của chỉ số cần chờ đợi phản ứng quanh vùng hỗ trợ quan trọng 1.580”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.