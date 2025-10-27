Xu hướng wellness mới: Khu nghỉ dưỡng dành cho phụ nữ

Trong thế giới wellness trị giá 6,3 nghìn tỷ USD, việc phục vụ nhu cầu của phụ nữ tưởng chừng là “trái ngọt dễ hái nhất”. Thế nhưng, sức khỏe và chăm sóc toàn diện cho phụ nữ lại là lĩnh vực chưa được quan tâm đúng mức...

Năm 2020, chỉ 5% tổng ngân sách nghiên cứu và phát triển (R&D) toàn cầu được dành cho nghiên cứu về sức khỏe phụ nữ. Ngay cả các đại diện của Viện Sức khỏe Toàn cầu (Global Wellness Institute) cũng thừa nhận rằng họ đã thất bại trong việc thu thập dữ liệu về nhu cầu và mong muốn thực sự của phụ nữ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Ttrong quá khứ, việc tập trung vào thể chất và tuổi thọ dường như được xem là hướng đi “hợp lý” hơn. “Nếu tầm quan trọng của phụ nữ đã từng bị xem nhẹ trong lĩnh vực y tế, thì tôi cũng cảm thấy họ đang bị xem nhẹ ngay cả trong không gian chăm sóc sức khỏe,” bà Beth McGroarty, Giám đốc Nghiên cứu của Viện Sức khỏe Toàn cầu , chia sẻ.

“Gần đây, chúng ta bỗng thấy hàng loạt chương trình dành cho phụ nữ trưởng thành, đặc biệt trong độ tuổi mãn kinh xuất hiện, nhưng phần lớn chỉ xoay quanh việc chiều chuộng bản thân, gắn kết cộng đồng, hay quảng bá các loại thực phẩm bổ sung gắn tên người nổi tiếng, thay vì thật sự giải quyết các nhu cầu sức khỏe cốt lõi”.

Theo ông Mark Rivers, Tổng Giám đốc khu nghỉ dưỡng cao cấp Canyon Ranch, phụ nữ chiếm khoảng hai phần ba lượng khách hiện tại tại hai khu nghỉ dưỡng Canyon Ranch ở Lenox (Massachusetts) và Tucson (Arizona). Tuy nhiên, ông cho rằng “nhóm khách hàng này thường bị hiểu sai và bị hòa tan trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chung”. Dù chính họ lại là nhóm đối tượng có nhu cầu và ảnh hưởng lớn nhất trong ngành wellness hiện nay.

SỨC KHOẺ PHỤ NỮ CHƯA ĐƯỢC QUAN TÂM ĐỦ

Bằng việc tập trung gần như hoàn toàn vào thư giãn và làm đẹp, từ các khóa yoga, trại rèn luyện thể chất cho đến các dịch vụ spa cao cấp, ngành công nghiệp spa đã bỏ qua một mảng vô cùng quan trọng trong nhu cầu chăm sóc của phụ nữ: Những thay đổi sinh lý mà họ trải qua ở từng giai đoạn cuộc đời.

Đây chính là khoảng trống lớn mà các thương hiệu wellness đang nỗ lực lấp đầy trong những năm gần đây, khi mối quan tâm đến sức khỏe toàn diện – và sẵn sàng đầu tư cho bản thân – ngày càng tăng mạnh trên toàn cầu. Cho đến nay, chưa có khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe nào thật sự lấy sức khỏe phụ nữ làm trọng tâm và dấu ấn thương hiệu riêng.

Tuy nhiên, gần đây, các triệu chứng của thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh đã trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi trên các chương trình truyền hình và xuất hiện trong nhiều cuốn sách bán chạy.

Từ Oprah Winfrey, Drew Barrymore đến Michelle Obama và Naomi Watts – người thậm chí còn ra mắt dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe dành riêng cho phụ nữ trong giai đoạn mãn kinh – đều công khai chia sẻ về một giai đoạn tự nhiên trong cuộc đời người phụ nữ mà trước đây thường chỉ được gọi mơ hồ là “thời kỳ thay đổi”.

Dự báo đến năm 2030, số lượng phụ nữ trong độ tuổi mãn kinh và sau mãn kinh trên toàn cầu sẽ tăng 9%, đạt 1,2 tỷ người, với quy mô thị trường ước tính khoảng 24,4 tỷ USD. Các trung tâm spa nếu không nhanh chóng thích ứng để phục vụ nhóm khách hàng tiềm năng này sẽ có nguy cơ bị bỏ lại phía sau.

BƯỚC TIẾN MỚI CỦA CÁC KHU NGHỈ DƯỠNG

Không có gì ngạc nhiên khi những thương hiệu nghỉ dưỡng tiên phong trong ngành chăm sóc sức khỏe như SHA Wellness (Mexico và Tây Ban Nha), Ananda (dãy Himalaya) và Kamalaya (đảo Koh Samui, Thái Lan) hiện nay đều đã giới thiệu các chương trình chuyên biệt nhằm hỗ trợ sinh sản, cải thiện chức năng sàn chậu, cùng nhiều vấn đề khác liên quan đến sức khỏe nữ giới.

Đáng chú ý, sự cởi mở ngày càng tăng trong các cuộc thảo luận về sức khỏe phụ nữ cũng đang giúp nam giới dễ dàng thừa nhận và chia sẻ hơn về những mối quan tâm tương tự.

“Nhận thức ngày càng tăng về khoảng cách giới trong chăm sóc sức khỏe đã giúp bình thường hóa những cuộc trò chuyện vốn bị xem là nhạy cảm trong nhiều thập kỷ qua,” bà Anna Bjurstam, Giám đốc mảng Wellness của tập đoàn Six Senses Hotels Resorts & Spas, cho biết.

Đầu năm nay, Six Senses đã ra mắt chương trình thí điểm chăm sóc sức khỏe dành riêng cho phụ nữ, hợp tác cùng chuyên gia sức khỏe nữ giới – Tiến sĩ Mindy Pelz.

“Thẳng thắn mà nói, ngành wellness lâu nay vẫn xoay quanh giảm cân và ngoại hình đẹp. Nhưng phụ nữ ngày nay muốn cảm thấy tốt từ bên trong. Những gì chúng ta đang chứng kiến hiện nay là một sự chuyển dịch mạnh mẽ hướng đến trao quyền, giáo dục và năng lượng sống cho phụ nữ”, bà Anna Bjurstam nhấn mạnh.

Vào tháng 9/2026, Canyon Ranch dự kiến sẽ khai trương khu nghỉ dưỡng thứ ba ở vùng ven Austin (Mỹ). Ông Mark Rivers khẳng định rằng khu nghỉ dưỡng mới của Canyon Ranch sẽ là mô hình đầu tiên trong ngành chuyên biệt về chăm sóc sức khỏe dành cho phụ nữ.

Cụ thể, Canyon Ranch Austin là một khoản đầu tư trị giá khoảng 122 triệu USD, trong đó 50 triệu USD được dành riêng cho khu spa lớn nhất bang Texas, với diện tích hơn 3.700 m2 (tương đương 40.000 ft2) và 37 phòng trị liệu.

Ngay từ giai đoạn đầu, thương hiệu đã phối hợp với các chuyên gia dinh dưỡng và thể chất để phát triển cách tiếp cận chăm sóc sức khỏe dựa trên phong cách sống.

“Chúng tôi không phải là bệnh viện hay phòng khám y khoa,” ông Mark Rivers nhấn mạnh. “Chúng tôi là một khu nghỉ dưỡng hướng đến sức khỏe như một lựa chọn phong cách sống”. Khu nghỉ dưỡng sẽ bao gồm 141 phòng khách sạn, 134 khu nhà ở, 6 sân thể thao vợt, 2 hồ bơi, cùng một khu bếp ngoài trời chuyên về nghệ thuật nướng và ẩm thực lành mạnh.

Đặc biệt, trung tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang tên Women’s Collective at Canyon Ranch Austin sẽ là trái tim của khu nghỉ dưỡng, tập trung đáp ứng nhu cầu thay đổi của phụ nữ từ độ tuổi 30 trở lên. Các dịch vụ sẽ bao gồm chăm sóc giấc ngủ, dinh dưỡng, trầm cảm sau sinh và làm đẹp giai đoạn trung niên, hướng tới một hành trình toàn diện cho sức khỏe thể chất và tinh thần.

Giá lưu trú tại Canyon Ranch Austin bắt đầu từ 1.400 USD/người/đêm, bao gồm lớp học pickleball, liệu pháp xông hồng ngoại (infrared sauna) và thực đơn nếm thử kết hợp rượu vang được thiết kế riêng.

Theo một cách nào đó, những nỗ lực mới này thể hiện rằng sức khỏe của phụ nữ trung niên đã thực sự được quan tâm. Các khu nghỉ dưỡng nêu trên cũng phác họa một viễn cảnh mới cho tương lai của các khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe — nơi con người không còn đi nghỉ dưỡng chỉ để hình thành thói quen sống lành mạnh, mà chuyển đến sinh sống để duy trì chúng.