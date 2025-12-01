Đà Nẵng thành lập 8 tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho các dự án

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 01/12/2025
Thanh Xuân
01/12/2025, 15:02
UBND Thành phố Đà Nẵng vừa thành lập 8 Tổ công tác do các Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Tổ trưởng để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân các dự án trên địa bàn thành phố…
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh làm Tổ trưởng Tổ công tác số 1. Các Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Tổ trưởng các Tổ công tác còn lại.
Các Tổ công tác có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân các dự án đầu tư công và đầu tư tư nhân trên địa bàn thành phố; chỉ đạo xử lý những dự án tồn đọng, chậm triển khai, dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố.
Tổ chức rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc; phân tích nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án; kiến nghị giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân các dự án đầu tư công và đầu tư tư nhân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Hướng dẫn thực hiện thống nhất quy định của pháp luật về đầu tư công, đầu tư tư nhân và các quy định có liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân dự án.
Đánh giá việc triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân các dự án đầu tư công và dự án đầu tư tư; các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công hàng năm. Xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong giải ngân các dự án đầu tư công và đầu tư tư tại các cơ quan, địa phương, trong đó có trách nhiệm người đứng đầu.
Báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất, kiến nghị cụ thể giải pháp đẩy mạnh giải ngân các dự án đầu tư công và đầu tư tư tại các cơ quan, địa phương, báo cáo UBND thành phố.
Theo thông tin từ Đà Nẵng, Thành phố có 376 dự án cần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân. Trong đó có 28 dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, như: Các dự án hạ tầng phục vụ cho việc phát triển vi mạch, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; Đền bù giải tỏa Cụm công nghiệp Hòa Khánh Nam; Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D, 14E, tỉnh Quảng Nam (cũ); Bến cảng Liên Chiểu – phần cơ sở hạ tầng dùng chung…
110 dự án đầu tư tư nhân có khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ: dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phước Lý 2, 6, đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ đường đã thi công đến khu Phước Lý 6), chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung; Các dự án của Công ty cổ phần Trung Nam: Vệt sử dụng đất 50m đường Nguyễn Tất Thành nối dài; Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú; Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng – giai đoạn 2 của Công ty TNHH Phát triển Khu CNTT Đà Nẵng; Khu Đô thị quốc tế Đa Phước – Công ty TNHH MTV Phát triển Đa Phước…
Đối với dự án đầu tư công, có 238 dự án khó khăn, vướng mắc, gồm: Hệ thống thoát nước cho các dự án ven biển phía Bắc thị xã Điện Bàn (giai đoạn II); Cầu Trà Đình, xã Quế Phú; Đường trục chính đô thị Điện Nam Điện Ngọc; Cầu sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu; Cầu sông Bui, huyện Bắc Trà My; Khu tái định cư Tượng đài Cây Cốc…
