Xử phạt 3 doanh nghiệp kinh doanh vàng vì cạnh tranh không lành mạnh

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã xử phạt ba doanh nghiệp vàng lớn là SJC, Doji và Bảo Tín Minh Châu 200 triệu đồng/doanh nghiệp do đưa thông tin gây nhầm lẫn khách hàng, đồng thời buộc cải chính công khai thông tin trên trang web chính thức…

Ngày 23/9, Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) cho biết đã ban hành 3 văn bản bao gồm: Quyết định số 199/QĐ-CT ngày 04/8/2025, Quyết định số 197/QĐ-CT ngày 04/8/2025 và Quyết định số 202/QĐ-CT ngày 6/8/2025 liên quan đến xử phạt về hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với ba doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn là Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Cụ thể, Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia nêu rõ mỗi doanh nghiệp bị phạt 200 triệu đồng do có hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. Hành vi trên đã vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh.

Ngoài việc nộp phạt hành chính, Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết các doanh nghiệp này buộc phải cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm trên trang web chính thức của mình.

Theo đó, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu phải đăng cải chính thông tin tại địa chỉ https://btmc.vn, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC tại https://sjc.com.vn và Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji tại https://doji.vn.

Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) đánh giá trong quá trình điều tra, cả ba doanh nghiệp đều tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu và có hành động ngăn chặn, giảm bớt hậu quả của vi phạm.

Trước đó, vào ngày 10/9/2025, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC đã bác bỏ các thông tin cho rằng 6.255 lượng vàng miếng SJC kém chất lượng và khẳng định đó là thông tin “hoàn toàn thất thiệt”. Thông tin không chính xác đã gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín thương hiệu vàng quốc gia.

SJC hiện là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được Nhà nước giao nhiệm vụ sản xuất vàng miếng. Doanh nghiệp này khẳng định toàn bộ quy trình sản xuất đều tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Mỗi khâu từ nguyên liệu đầu vào, dập định hình, kiểm định hàm lượng cho đến khâu ép bao, đều được kiểm soát chặt chẽ.

Theo quy trình, vàng nguyên chất được kiểm định ngay từ đầu vào. Từng miếng vàng được cân chính xác 37,5 gram trước khi dập định hình. Sau đó, bộ phận KCS (Knowledge Centered Support) tiến hành kiểm tra chất lượng; chỉ những miếng đạt chuẩn mới được gắn số seri và đưa đi kiểm định hàm lượng bằng công nghệ có độ chính xác cao. Cuối cùng, sản phẩm được ép bao, niêm phong trước khi xuất xưởng.