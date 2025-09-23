Thứ Ba, 23/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Xử phạt 3 doanh nghiệp kinh doanh vàng vì cạnh tranh không lành mạnh

Phương Linh

23/09/2025, 23:25

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã xử phạt ba doanh nghiệp vàng lớn là SJC, Doji và Bảo Tín Minh Châu 200 triệu đồng/doanh nghiệp do đưa thông tin gây nhầm lẫn khách hàng, đồng thời buộc cải chính công khai thông tin trên trang web chính thức…

Xử phạt ba doanh nghiệp kinh doanh vàng vì cạnh tranh không lành mạnh
Xử phạt ba doanh nghiệp kinh doanh vàng vì cạnh tranh không lành mạnh

Ngày 23/9, Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) cho biết đã ban hành 3 văn bản bao gồm: Quyết định số 199/QĐ-CT ngày 04/8/2025, Quyết định số 197/QĐ-CT ngày 04/8/2025 và Quyết định số 202/QĐ-CT ngày 6/8/2025 liên quan đến xử phạt về hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với ba doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn là Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Cụ thể, Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia nêu rõ mỗi doanh nghiệp bị phạt 200 triệu đồng do có hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. Hành vi trên đã vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh.

Ngoài việc nộp phạt hành chính, Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết các doanh nghiệp này buộc phải cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm trên trang web chính thức của mình.

Theo đó, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu phải đăng cải chính thông tin tại địa chỉ https://btmc.vn, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC tại https://sjc.com.vn và Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji tại https://doji.vn.

Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) đánh giá trong quá trình điều tra, cả ba doanh nghiệp đều tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu và có hành động ngăn chặn, giảm bớt hậu quả của vi phạm. 

Trước đó, vào ngày 10/9/2025, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC đã bác bỏ các thông tin cho rằng 6.255 lượng vàng miếng SJC kém chất lượng và khẳng định đó là thông tin “hoàn toàn thất thiệt”. Thông tin không chính xác đã gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín thương hiệu vàng quốc gia.

SJC hiện là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được Nhà nước giao nhiệm vụ sản xuất vàng miếng. Doanh nghiệp này khẳng định toàn bộ quy trình sản xuất đều tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Mỗi khâu từ nguyên liệu đầu vào, dập định hình, kiểm định hàm lượng cho đến khâu ép bao, đều được kiểm soát chặt chẽ.

Theo quy trình, vàng nguyên chất được kiểm định ngay từ đầu vào. Từng miếng vàng được cân chính xác 37,5 gram trước khi dập định hình. Sau đó, bộ phận KCS (Knowledge Centered Support) tiến hành kiểm tra chất lượng; chỉ những miếng đạt chuẩn mới được gắn số seri và đưa đi kiểm định hàm lượng bằng công nghệ có độ chính xác cao. Cuối cùng, sản phẩm được ép bao, niêm phong trước khi xuất xưởng.

"Cơ chế kiểm soát của công ty đủ sức ngăn chặn mọi sản phẩm không đạt chuẩn lọt ra thị trường. Do đó, 6.255 lượng vàng miếng đang lưu thông hoàn toàn đủ tiêu chuẩn lưu hành hợp pháp. Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng về chất lượng sản phẩm.”

Ông Đào Công Thắng, Quyền Tổng Giám đốc SJC 

Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm soát tín dụng bất động sản, chống buôn lậu vàng

07:07, 17/09/2025

Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm soát tín dụng bất động sản, chống buôn lậu vàng

Công ty SJC phân trần về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép

13:23, 11/09/2025

Công ty SJC phân trần về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép

Thủ đoạn sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng tại SJC

16:53, 08/09/2025

Thủ đoạn sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng tại SJC

Từ khóa:

bảo tín minh châu cạnh tranh không lành mạnh doanh nghiệp vàng Doji luật cạnh tranh SJC tài chính thông tin gây nhầm lẫn Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Đọc thêm

Số dư tài khoản nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển sang tiền gửi kỳ hạn hoặc tiết kiệm

Số dư tài khoản nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển sang tiền gửi kỳ hạn hoặc tiết kiệm

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài rút ngắn thời gian mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đồng thời, số dư trên các tài khoản này không được chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn và tiết kiệm...

Bộ Tài chính từ chối đề xuất kéo dài thời hạn kê khai bổ sung thuế lên 10 năm

Bộ Tài chính từ chối đề xuất kéo dài thời hạn kê khai bổ sung thuế lên 10 năm

Trong Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, phản biện đối với hồ sơ Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Bộ Tài chính giữ nguyên mức 5 năm thời hạn kê khai bổ sung thuế…

Đề xuất hai gói giảm trừ thuế thu nhập cá nhân: Tính toán chi phí y tế, giáo dục và nhà ở

Đề xuất hai gói giảm trừ thuế thu nhập cá nhân: Tính toán chi phí y tế, giáo dục và nhà ở

Tại Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Văn phòng Chính phủ đưa ra hai lựa chọn giảm trừ gia cảnh cho phép người nộp thuế được lựa chọn phương án phù hợp và có lợi nhất...

Sau 36 lần lập kỷ lục giá năm nay, vàng đã hình thành bong bong?

Sau 36 lần lập kỷ lục giá năm nay, vàng đã hình thành bong bong?

Dù thị trường vàng xuất hiện một số tín hiệu bong bóng giá khi lập kỷ lục lần thứ 36 năm nay vào phiên giao dịch ngày 22/9, nhưng một số nhà phân tích cho rằng kim loại quý này vẫn chưa tăng giá quá mức...

Cán cân thanh toán tổng thể thặng dư sau 5 quý thâm hụt liên tiếp

Cán cân thanh toán tổng thể thặng dư sau 5 quý thâm hụt liên tiếp

Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước vừa công bố, đến cuối quý 2/2025, cán cân thanh toán tổng thể của Việt Nam thặng dư gần 1,49 tỷ USD, đảo chiều so với mức thâm hụt của 5 quý liên tiếp trước đó (từ quý 1/2024 đến quý 1/2025)…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Bộ Tài chính từ chối đề xuất kéo dài thời hạn kê khai bổ sung thuế lên 10 năm

Tài chính

2

Ngành nghề nào sẽ hút mạnh nhân sự những tháng cuối năm?

Dân sinh

3

Khách hàng tuổi tween ám ảnh với việc mua sắm các sản phẩm làm đẹp

Tiêu & Dùng

4

Thành lập 2 tổ công tác kiểm tra hệ thống giao thông thông minh trên cao tốc

Hạ tầng

5

Vượt 40% kế hoạch, VIX muốn điều chỉnh lợi nhuận trước và sau thuế tăng 333%

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy