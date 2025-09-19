Xuất khẩu của Thụy Sỹ sang Mỹ sụt mạnh vì thuế quan 39%

Thâm hụt thương mại lớn của Mỹ với Thụy Sỹ là lý do chính khiến ông Trump hôm 1/8 công bố mức thuế “gây choáng váng” đối với Thụy Sỹ...

Trong số các quốc gia phát triển, Thụy Sỹ là nước bị Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế quan đối ứng ở mức cao nhất 39%. Thuế suất này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến xuất khẩu của quốc gia ở dãy Apls.

Theo số liệu được Hải quan Thụy Sỹ công bố ngày 18/9, xuất khẩu của nước này sang Mỹ, sau khi điều chỉnh theo các yếu tố mùa vụ, giảm 22% trong tháng 8 vừa qua so với tháng 7. Đây là dữ liệu đầy đủ đầu tiên về xuất khẩu của Thụy Sỹ sang Mỹ kể từ khi mức thuế 39% có hiệu lực.

Trong khi đó, nhập khẩu của Thụy Sỹ từ Mỹ giữ ổn định. Điều này dẫn tới thâm hụt thương mại của Thụy Sỹ với Mỹ giảm còn 2,06 tỷ franc, tương đương 2,6 tỷ USD, từ mức 2,93 tỷ franc trong tháng trước đó. Đây là mức thâm hụt thương mại hàng tháng thấp thứ hai của Mỹ với Thụy Sỹ kể từ năm 2020.

Thâm hụt thương mại lớn của Mỹ với Thụy Sỹ là lý do chính khiến ông Trump hôm 1/8 công bố mức thuế “gây choáng váng” đối với Thụy Sỹ. Thuế suất này có hiệu lực từ ngày 8/8.

Chính phủ Thụy Sỹ đã dốc sức để lay chuyển ông Trump nhưng không thành công. Dù vậy, đàm phán thương mại giữa hai nước vẫn đang diễn ra và Bern tiếp tục cố gắng để được Mỹ giảm thuế quan. Tuần trước, Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Howard Lutnick nói Washington “có thể sẽ đi đến một thỏa thuận với Thụy Sỹ”, nhưng không cho biết cụ thể.

Các nhà đàm phán Thụy Sỹ phải duy trì thế cân bằng mong manh trong các cuộc đàm phán với Washington, nhất là về vấn đề nông nghiệp vốn có độ nhạy cảm chính trị trong nước cao, bởi niềm tin ở Thụy Sỹ rằng nước này tự chủ được về nông nghiệp. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hôm 17/9, người đứng đầu tổ chức vận động hành lang của nông dân Thụy Sỹ bác bỏ ý tưởng cho phép Mỹ xuất khẩu thêm thịt bò hay thịt gia cầm sang nước này.

Theo tiết lộ của nguồn thạo tin với hãng tin Reuters vào tuần trước, nhằm thuyết phục chính quyền ông Trump giảm thuế quan, Thụy Sỹ đã đưa ra ý tưởng rằng ngành công nghiệp vàng của nước này đầu tư xây một nhà máy tinh luyện vàng ở Mỹ hoặc gia tăng công suất chế biến vàng hiện có tại Mỹ. Ngoài ra, Thụy Sỹ cũng sẵn sàng để các công ty dược phẩm của nước này sản xuất thuốc ở Mỹ để thay thế toàn bộ việc Mỹ nhập khẩu thuốc từ Thụy Sỹ hiện nay, thậm chí có thể dư thừa để xuất khẩu từ Mỹ.

Thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Thụy Sỹ chủ yếu nằm ở các mặt hàng hóa chất, dược phẩm và vàng. Sau khi bị Mỹ áp thuế quan cao, Chính phủ Thụy Sỹ và khu vực tư nhân của nước này đã phối hợp để tìm cách được giảm thuế quan.

Tổng kim ngạch xuất khẩu của Thụy Sỹ trong tháng 8 nhìn chung vẫn ổn dù xuất khẩu sang Mỹ giảm mạnh. Xuất khẩu sang các thị trường châu Âu như Pháp, Áo và Ba Lan, và một số thị trường khác như Canada và Mexico tăng hơn trước đã giúp bù lại sự suy giảm xuất khẩu sang Mỹ. So với tháng 7, kim ngạch xuất khẩu tháng 8 của Thụy Sỹ chỉ giảm 1%.

Đồng hồ và dược phẩm, hai trong số các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Thụy Sỹ, chứng kiến kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ giảm đáng kể. Trong đó, doanh số đồng hồ bán sang thị trường Mỹ giảm 8,6% so với tháng trước, và mặt hàng dược phẩm - dù hiện tại đang được miễn thuế quan - giảm 1,3%.

Đến nay, nền kinh tế Thụy Sỹ cho thấy sự vững vàng dưới sức ép từ thuế quan Mỹ, nhưng Chính phủ nước này vẫn dự báo tăng trưởng sẽ giảm tốc trong năm nay. Thụy Sỹ hiện đang tìm cách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm bớt tác động của thuế quan Mỹ, bao gồm thông qua ký kết một thỏa thuận tự do mậu dịch mới vào tuần này với khối thị trường chung Nam Mỹ Mercosur.

Theo Bộ Kinh tế Thụy Sỹ, thỏa thuận thương mại với Mecorsur sẽ giúp các công ty của nước này tiết kiệm được hơn 155 triệu franc (197 triệu USD) tiền thuế quan mỗi năm.