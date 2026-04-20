Thứ Hai, 20/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Xuất khẩu rau quả hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD

Chu Khôi

20/04/2026, 07:17

Tiếp đà tăng trưởng kỷ lục 8,5 tỷ USD năm 2025, ngành rau quả Việt Nam đang tăng tốc chinh phục mục tiêu 10 tỷ USD ngay trong năm 2026. Nhờ chiến lược sản xuất xanh và bứt phá ở phân khúc chế biến sâu, ngành hàng này đang chuyển mình mạnh mẽ để khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ thương mại nông sản toàn cầu.

Ảnh minh họa.

Ngành rau quả Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu xuất khẩu đạt 10 tỷ USD vào năm 2026. Với chiến lược sản xuất xanh và đẩy mạnh chế biến sâu, ngành này đang khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ thương mại nông sản toàn cầu.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong quý 1/2026 đạt 1,54 tỷ USD, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm 2025. Trung Quốc tiếp tục là đối tác lớn nhất, chiếm 54% tổng kim ngạch và ghi nhận mức tăng trưởng 76,2%. Hoa Kỳ và Hàn Quốc cũng là những thị trường quan trọng với mức tăng trưởng lần lượt là 21,4% và 4,1%. Đặc biệt, Campuchia nổi bật với mức tăng trưởng gấp 3,7 lần so với năm trước.

Trong 15 năm qua, ngành rau quả Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc. Từ mức kim ngạch 500 triệu USD năm 2010, đến năm 2025, con số này đã đạt 8,5 tỷ USD. Thành công này không chỉ đến từ sự tăng trưởng tự nhiên mà còn là kết quả của việc thích ứng với các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng khắt khe.

Tuy nhiên, ngành rau quả vẫn đối mặt với thách thức về tính bền vững khi phụ thuộc lớn vào một số mặt hàng và thị trường chủ lực. Sầu riêng, dù mang về 4 tỷ USD trong năm 2025, nhưng hơn 90% giá trị này đến từ Trung Quốc. Trong khi đó, nhiều loại trái cây tiềm năng như cam, nhãn, vải vẫn chưa đạt được giá trị xuất khẩu tương xứng.

Chuối và dứa được kỳ vọng sẽ gia nhập nhóm xuất khẩu tỷ USD nhờ lợi thế về vùng nguyên liệu ổn định và nhu cầu thị trường gia tăng. Việt Nam nổi lên như nguồn cung thay thế quan trọng trong bối cảnh nhiều vùng trồng trên thế giới bị ảnh hưởng bởi bệnh héo rũ Panama.

Chế biến sâu đang trở thành động lực nâng tầm giá trị cho trái cây Việt Nam. Năm 2025, xuất khẩu rau quả chế biến đạt hơn 2 tỷ USD, chiếm 24% tổng kim ngạch xuất khẩu. Dứa, chanh leo, hạt dẻ cười, hạnh nhân và xoài là những mặt hàng chế biến có mức tăng trưởng ấn tượng.

Sản xuất xanh là hướng đi tất yếu để đạt mục tiêu 10 tỷ USD. Ngành trồng trọt đang thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất xanh, coi đây là nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Đến nay, gần 60 mô hình canh tác phát thải thấp đã được triển khai, hướng tới mục tiêu giảm 15% phát thải vào năm 2035.

Nhìn từ góc độ thị trường, năm 2026 còn nhiều dư địa tăng trưởng, nhất là khi tận dụng tốt các Hiệp định thương mại tự do và mở rộng sang khu vực Halal. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, rau quả phải đáp ứng tiêu chí “xanh - sạch - đẹp – minh bạch”.

Xuất khẩu rau quả Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó giá trị không còn phụ thuộc vào tăng trưởng ngắn hạn mà dựa trên chiến lược dài hạn. Với nền tảng sản xuất xanh và chuỗi giá trị được chuẩn hóa, mục tiêu 10 tỷ USD hoàn toàn có thể trở thành hiện thực ngay trong năm 2026.

VnEconomy

Từ khóa:

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chế biến sâu rau quả kim ngạch xuất khẩu 2025 mục tiêu 10 tỷ USD 2026 ngành nông sản Việt Nam sản xuất xanh tăng trưởng bền vững thị trường Trung Quốc trái cây Việt Nam xuất khẩu rau quả Việt Nam

Đọc thêm

Theo UOB, GDP Việt Nam quý 1/2026 tăng 7,83%, vượt kỳ vọng nhờ động lực từ sản xuất, xây dựng và dịch vụ. Tăng trưởng năm 2026 được dự báo duy trì nhịp ổn định trong bối cảnh ngoại thương và FDI tích cực, trong khi các yếu tố lạm phát, năng lượng và địa chính trị vẫn đang được theo dõi...

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026 phát hành ngày 20/04/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Căng thẳng kéo dài quanh eo biển Hormuz và việc Mỹ - Iran không đạt đột phá trong đàm phán gần đây cho thấy rủi ro lớn nhất với các nước nhập khẩu năng lượng không chỉ là biến động giá dầu, mà là khả năng bảo đảm nguồn cung trong khủng hoảng. Với Việt Nam, đây là thời điểm cần chuyển từ tư duy “mua rẻ” sang “mua chắc”.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), khắc phục dứt điểm các tồn tại theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), hướng tới mục tiêu gỡ “thẻ vàng”.

Việc Washington không gia hạn cơ chế miễn trừ đối với dầu mỏ Nga và Iran đang khiến Ấn Độ đối mặt nguy cơ thắt chặt nguồn cung và gia tăng chi phí nhập khẩu, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu còn nhiều biến động...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Thế giới

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Áp lực chi phí mua điện đầu vào tăng từ quý 2/2026

Chứng khoán

2

Màu "hot" của iPhone 18 Pro sẽ là Dark Cherry?

Kinh tế số

3

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 12-18/4/2026: Eo biển Hormuz mở rồi lại đóng, Tổng thống Trump cập nhật về đàm phán với Iran

Thế giới

4

Giá bộ nhớ tăng, các hãng điện thoại Trung Quốc chịu sức ép lớn

Kinh tế số

5

Thiết kế "đôi cánh" cho thị trường tài sản số Việt Nam

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy