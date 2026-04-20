Xuất khẩu rau quả hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD

Tiếp đà tăng trưởng kỷ lục 8,5 tỷ USD năm 2025, ngành rau quả Việt Nam đang tăng tốc chinh phục mục tiêu 10 tỷ USD ngay trong năm 2026. Nhờ chiến lược sản xuất xanh và bứt phá ở phân khúc chế biến sâu, ngành hàng này đang chuyển mình mạnh mẽ để khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ thương mại nông sản toàn cầu.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong quý 1/2026 đạt 1,54 tỷ USD, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm 2025. Trung Quốc tiếp tục là đối tác lớn nhất, chiếm 54% tổng kim ngạch và ghi nhận mức tăng trưởng 76,2%. Hoa Kỳ và Hàn Quốc cũng là những thị trường quan trọng với mức tăng trưởng lần lượt là 21,4% và 4,1%. Đặc biệt, Campuchia nổi bật với mức tăng trưởng gấp 3,7 lần so với năm trước.

Trong 15 năm qua, ngành rau quả Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc. Từ mức kim ngạch 500 triệu USD năm 2010, đến năm 2025, con số này đã đạt 8,5 tỷ USD. Thành công này không chỉ đến từ sự tăng trưởng tự nhiên mà còn là kết quả của việc thích ứng với các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng khắt khe.

Tuy nhiên, ngành rau quả vẫn đối mặt với thách thức về tính bền vững khi phụ thuộc lớn vào một số mặt hàng và thị trường chủ lực. Sầu riêng, dù mang về 4 tỷ USD trong năm 2025, nhưng hơn 90% giá trị này đến từ Trung Quốc. Trong khi đó, nhiều loại trái cây tiềm năng như cam, nhãn, vải vẫn chưa đạt được giá trị xuất khẩu tương xứng.

Chuối và dứa được kỳ vọng sẽ gia nhập nhóm xuất khẩu tỷ USD nhờ lợi thế về vùng nguyên liệu ổn định và nhu cầu thị trường gia tăng. Việt Nam nổi lên như nguồn cung thay thế quan trọng trong bối cảnh nhiều vùng trồng trên thế giới bị ảnh hưởng bởi bệnh héo rũ Panama.

Chế biến sâu đang trở thành động lực nâng tầm giá trị cho trái cây Việt Nam. Năm 2025, xuất khẩu rau quả chế biến đạt hơn 2 tỷ USD, chiếm 24% tổng kim ngạch xuất khẩu. Dứa, chanh leo, hạt dẻ cười, hạnh nhân và xoài là những mặt hàng chế biến có mức tăng trưởng ấn tượng.

Sản xuất xanh là hướng đi tất yếu để đạt mục tiêu 10 tỷ USD. Ngành trồng trọt đang thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất xanh, coi đây là nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Đến nay, gần 60 mô hình canh tác phát thải thấp đã được triển khai, hướng tới mục tiêu giảm 15% phát thải vào năm 2035.

Nhìn từ góc độ thị trường, năm 2026 còn nhiều dư địa tăng trưởng, nhất là khi tận dụng tốt các Hiệp định thương mại tự do và mở rộng sang khu vực Halal. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, rau quả phải đáp ứng tiêu chí “xanh - sạch - đẹp – minh bạch”.

Xuất khẩu rau quả Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó giá trị không còn phụ thuộc vào tăng trưởng ngắn hạn mà dựa trên chiến lược dài hạn. Với nền tảng sản xuất xanh và chuỗi giá trị được chuẩn hóa, mục tiêu 10 tỷ USD hoàn toàn có thể trở thành hiện thực ngay trong năm 2026.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026 phát hành ngày 20/04/2026.

