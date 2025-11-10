Thứ Ba, 11/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam được dự báo khó khăn vì tác động dây chuyền từ thuế và MMPA

Chu Khôi

10/11/2025, 17:48

Xuất khẩu thuỷ sản cả năm 2025 ước đạt 10,5 tỷ USD, tăng khoảng 5% so với năm 2024. Tuy nhiên, sang đầu quý 1/2026, xuất khẩu thủy sản được dự báo sẽ suy giảm do tác động dây chuyền từ thuế và MMPA. Từ quý 2/2026 trở đi, tốc độ phục hồi sẽ phụ thuộc vào khả năng Việt Nam tháo gỡ các rào cản thuế, IUU…

Xuất khẩu thuỷ sản nỗ lực mở cửa thị trường, vượt qua khó khăn.
Xuất khẩu thuỷ sản nỗ lực mở cửa thị trường, vượt qua khó khăn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giá trị xuất khẩu hàng thủy sản tháng 10/2025 ước đạt 1,14 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu hàng thủy sản trong 10 tháng năm 2025 lên 9,31 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2024.

DỰ BÁO XUẤT KHẨU GIẢM MẠNH TRONG QUÝ 4/2025

Trong 10 tháng năm 2025, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản là ba thị trường tiêu thụ thủy sản lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt 20%, 17,4% và 15,1%. So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 34,6%, sang Hoa Kỳ tăng 6,2%, và sang Nhật Bản tăng 11,2%. Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, Brazil có mức tăng mạnh nhất với 43,1%, trong khi Nga giảm mạnh nhất với 3,4%.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu thủy sản những tháng gần đây đã bộc lộ nhiều thách thức. Thuế đối ứng mới từ Hoa Kỳ cùng các quy định nghiêm ngặt hơn về truy xuất nguồn gốc và bảo vệ động vật có vú biển theo Đạo luật Bảo vệ Động vật có vú biển (MMPA) đang trở thành rào cản lớn cho hoạt động xuất khẩu trong quý 4/2025 và năm 2026.

Đồng thời, thẻ vàng IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định) của Liên minh Châu Âu (EU) vẫn chưa được gỡ bỏ, khiến nhóm hàng hải sản khai thác tiếp tục gặp khó trong việc tiếp cận thị trường cao cấp. Bên cạnh đó, biến động tỷ giá, chi phí logistics tăng trở lại và sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ như Ấn Độ, Ecuador, Indonesia đang tạo sức ép lớn lên lợi nhuận của doanh nghiệp Việt Nam.

Dù vậy, VASEP cho rằng trong khó khăn vẫn tồn tại các cơ hội chiến lược. EU đã có động thái nới lỏng một số rào cản kỹ thuật đối với thủy sản nuôi trồng của Việt Nam, mở ra dư địa tăng trưởng mạnh cho tôm và cá tra. Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mở rộng với sự gia nhập của Anh giúp đa dạng hóa kênh thương mại và tạo thêm cơ hội cho sản phẩm chế biến giá trị cao. Thị trường Trung Quốc tiếp tục duy trì nhu cầu lớn đối với sản phẩm tươi sống và cao cấp phục vụ khối nhà hàng – khách sạn (HORECA) trong các tháng cuối năm.

VASEP dự báo quý 4/2025 xuất khẩu thủy sản sẽ chững lại mạnh, đạt khoảng 2,19 tỷ USD, giảm hơn 22% so với cùng kỳ năm trước do tác động của thuế đối ứng 20% và nguy cơ bị áp thuế chống bán phá giá cao đối với tôm vào Hoa Kỳ.

Tôm và cá tra là hai mặt hàng chủ lực, dự kiến giảm tốc, trong khi cá ngừ, mực, bạch tuộc sẽ sụt giảm sâu do thẻ vàng IUU và lo ngại quy định MMPA (Đạo luật Bảo vệ Động vật có vú biển) có hiệu lực từ đầu năm 2026.

Ngược lại, EU và Trung Quốc vẫn duy trì nhu cầu ổn định, là điểm tựa chính giúp kim ngạch cả năm 2025 ước đạt 10,5 tỷ USD, tăng khoảng 5% so với năm 2024.

Tình hình xuất khẩu quý 1/2026 được dự báo tiếp tục giảm do tác động dây chuyền của thuế và MMPA. Từ quý 2/2026 trở đi, tốc độ phục hồi sẽ phụ thuộc vào khả năng Việt Nam tháo gỡ rào cản thuế quan, thẻ vàng IUU, cũng như đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường và tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao.

THỊ TRƯỜNG THUỶ SẢN THẾ GIỚI NHIỀU HỖN LOẠN

Theo VASEP, thị trường thủy sản tại Hoa Kỳ đang trải qua biến động lớn, thậm chí có thể sử dụng từ “hỗn loạn”, kể từ khi cuộc chiến thương mại của Hoà Kỳ với toàn cầu bắt đầu vào ngày 2/4/2025. Mức thuế khởi điểm 10% đã nhanh chóng tăng lên tới 50% đối với nhiều quốc gia; riêng sản phẩm thủy sản Trung Quốc phải chịu mức thuế gộp lên tới 170%.

Trong 7 tháng năm 2025, các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ đã nộp 797 triệu USD tiền thuế thủy sản, tăng gần bốn lần so với cùng kỳ năm 2024. Các chuyên gia nhận định chính sách này đang gây áp lực tài chính nặng nề và làm tái cấu trúc dòng chảy thương mại thủy sản toàn cầu.

Thị trường tôm thế giới đang bị chi phối bởi thuế quan cao, thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp. Ấn Độ là nhà cung cấp lớn, chịu mức thuế gộp gần 60%, làm giảm khả năng cạnh tranh. Ngược lại, Ecuador tăng thị phần tại Mỹ từ 17% (năm 2020) lên 27% (năm 2024) nhờ lợi thế địa lý. Indonesia chịu ảnh hưởng kép: thuế cao và cảnh báo nhập khẩu của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) do phát hiện chất phóng xạ cesium, khiến chuỗi cung ứng tôm “dễ bóc vỏ” bị gián đoạn. Nguồn hàng tồn kho dự trữ trước thuế hiện đã cạn, báo hiệu giá bán lẻ sẽ tiếp tục tăng.

Tác động thuế quan tại Hoa Kỳ khiến thị trường cá hồi tái cấu trúc luồng thương mại thay vì chỉ tăng giá. Chile là nhà cung cấp chính cho Hoa Kỳ, đang chuyển hướng sang Brazil và Trung Quốc. Na Uy biến động giá mạnh do thuế, sinh khối tăng bất thường và nhu cầu tăng vọt từ Trung Quốc. Canada gặp khó vì thiệt hại sinh học và nguy cơ bị áp thuế mới, dù trước đây từng được bảo hộ theo Hiệp định Hoa Kỳ – Mexico – Canada (USMCA).

Cá rô phi Trung Quốc đang chịu mức thuế 55% tại Hoa Kỳ, và có thể tăng lên ba con số nếu thỏa thuận thương mại hết hạn vào tháng 11/2025. Thị trường cá thịt trắng đang chứng kiến đợt tăng giá mạnh do hạn ngạch đánh bắt bị cắt giảm và lệnh cấm nhập khẩu sản phẩm từ Nga.

Cá tuyết đông lạnh từ Iceland đạt giá cao kỷ lục, trong khi cá tuyết chấm đen (dùng nguyên liệu từ Nga và chế biến tại Trung Quốc) bị đe dọa bởi việc hết thời gian miễn thuế và quy định MMPA sẽ có hiệu lực từ năm 2026. Giá cá tuyết tăng khiến người mua chuyển sang cá tuyết chấm đen, tiếp tục đẩy giá loại này tăng lên.

Trước sự biến động mạnh của thị trường thuỷ sản toàn cầu, các chuyên gia nhận định, giai đoạn 2025–2026 sẽ là bước ngoặt của ngành thủy sản Việt Nam. Hiện nay, chiến lược cạnh tranh bằng giá rẻ không còn phù hợp trong bối cảnh: Thuế quan tại Hoa Kỳ tăng cao, trong khi nhiều quốc gia yêu cầu chứng minh nguồn gốc bền vững, thị trường ưu tiên sản phẩm chất lượng cao, truy xuất minh bạch.

VASEP khuyến nghị doanh nghiệp chuyển trọng tâm sang chế biến sâu, phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao, và khai thác cơ hội từ các hiệp định thương mại như CPTPP mở rộng với sự tham gia của Anh.

Xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng trưởng bứt phá, kỳ vọng “về đích” với 70 tỷ USD

10:58, 05/11/2025

Xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng trưởng bứt phá, kỳ vọng “về đích” với 70 tỷ USD

Thủy sản Việt Nam đón tín hiệu lạc quan từ thị trường Mỹ

07:19, 05/11/2025

Thủy sản Việt Nam đón tín hiệu lạc quan từ thị trường Mỹ

Xuất khẩu thuỷ sản bứt phá ấn tượng, chủ động thích ứng trước rào cản mới

17:09, 06/10/2025

Xuất khẩu thuỷ sản bứt phá ấn tượng, chủ động thích ứng trước rào cản mới

Từ khóa:

thách thức xuất khẩu thẻ vàng IUU thị trường thủy sản toàn cầu thuỷ sản vasep xuất khẩu thủy sản Việt Nam

Chủ đề:

Chính sách thuế mới của Mỹ Kinh tế Việt Nam tháng 10 và 10 tháng 2025

Đọc thêm

Sản xuất pin và ô tô điện: Điểm sáng trong bức tranh công nghiệp Hà Tĩnh

Sản xuất pin và ô tô điện: Điểm sáng trong bức tranh công nghiệp Hà Tĩnh

Trong tháng 10/2025, hoạt động công nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục duy trì tăng trưởng. Dù chịu ảnh hưởng của thời tiết và một số sự cố kỹ thuật, nhiều lĩnh vực sản xuất trọng điểm vẫn ghi nhận kết quả khả quan, khẳng định vai trò động lực chủ lực trong cơ cấu kinh tế tỉnh...

OCOP Thanh Hóa vươn ra thị trường lớn

OCOP Thanh Hóa vươn ra thị trường lớn

Từ những sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa, ẩm thực xứ Thanh, chương trình OCOP ở Thanh Hóa đã tạo bước chuyển mình mạnh mẽ. Hàng trăm sản phẩm đã có mặt tại các hệ thống siêu thị lớn, thậm chí xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, khẳng định vị thế của hàng Việt trên thị trường thế giới...

Doanh nghiệp gỗ Việt biến thách thức thuế quan thành cơ hội nâng tầm sản phẩm

Doanh nghiệp gỗ Việt biến thách thức thuế quan thành cơ hội nâng tầm sản phẩm

Chính sách thuế của Mỹ với đồ gỗ và nội thất tạo sức ép không nhỏ lên doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Tuy nhiên, thách thức đi kèm với cơ hội để doanh nghiệp tái cơ cấu chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng niềm tin cho sản phẩm “Made in Vietnam”…

Ngành trồng trọt phải chuyển từ “sản lượng” sang “phát thải thấp”

Ngành trồng trọt phải chuyển từ “sản lượng” sang “phát thải thấp”

Đề án “Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến 2050” do Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xây dựng, đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ký quyết định ban hành, là cơ sở pháp lý quan trọng để ngành trồng trọt triển khai đồng bộ các mục tiêu trong những thập kỷ tới. Theo Đề án, ngành Trồng trọt đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ góp phần giảm ít nhất 15% lượng phát thải khí nhà kính so với năm cơ sở 2020. Đến năm 2050, 100% diện tích cây trồng chủ lực canh tác tuân thủ giảm phát thải.

Xuất khẩu rau quả tăng tốc về đích, dự kiến đạt mốc 8,5 tỷ USD năm 2025

Xuất khẩu rau quả tăng tốc về đích, dự kiến đạt mốc 8,5 tỷ USD năm 2025

Kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả 10 tháng của năm đạt 7,09 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2024 và đã tiệm cận kết quả của cả năm 2024 là 7,12 tỷ USD. Kết quả này đang tạo nền tảng vững chắc để ngành rau quả hướng tới mốc 8,5 tỷ USD xuất khẩu trong cả năm 2025 – mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Thế giới

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2026

Dân sinh

2

Đề xuất bổ sung quy định cụ thể thời gian quây, chặn dầu tràn với sự cố ngoài khơi

Kinh tế xanh

3

Đề nghị hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh đủ 2 con ở mọi độ tuổi

Dân sinh

4

Lợi nhuận toàn thị trường tăng 35%: Cổ phiếu nào tiềm năng?

Chứng khoán

5

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam được dự báo khó khăn vì tác động dây chuyền từ thuế và MMPA

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy