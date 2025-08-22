Đến 15/8: tổng giá trị xuất khẩu đạt trên 280 tỷ USD
Phương Linh
22/08/2025, 08:45
Theo số liệu sơ bộ từ Cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8/2025 (từ ngày 01/8/2025 đến ngày 15/8/2025) đạt 40,36 tỷ USD, giảm 8,36% (tương ứng 3,68 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 7/2025.
Như vậy, tính đến hết ngày 15/8/2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 555,21 tỷ USD, tăng 16,63% (tương đương 79,2 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2024.
Nửa đầu tháng 8 vẫn ghi nhận 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt trị giá từ 1 tỷ USD trở lên. Cụ thể, dẫn đầu là máy vi tính, sản phẩm điện tử với gần 4,6 tỷ USD; điện thoại và linh kiện đứng thứ hai với 2,48 tỷ USD; tiếp đến là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng với 2,44 tỷ USD và dệt may với 1,84 tỷ USD.
Luỹ kế từ đầu năm đến ngày 15/8, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 282,62 tỷ USD, tăng 15,04%, tương ứng tăng 36,95 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2024.
Trong đó, 5 nhóm hàng bao gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; đồ chơi, dụng cụ thể thao; cà phê; hàng dệt may; phương tiện vận tải và phụ tùng; giày dép giữ vai trò chủ đạo đóng góp vào đà tăng trong 8 tháng đầu năm với mức tăng lần lượt là 18,33 tỷ USD (42,64%); 4,49 tỷ USD (14,87%); 2,71 tỷ USD (120,36%); 2,41 tỷ USD (62,77%); 2,25 tỷ USD (10,13%); 1,31 tỷ USD (14,05%) và 1,16 tỷ USD (8,33%).
Số liệu thống kê của Cục Hải quan cũng cho thấy khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 8/2025 đạt 15,74 tỷ USD, giảm 14,21% (tương đương 2,61 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 7/2025. Tuy nhiên, tính đến hết ngày 15/8/2025, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 209,99 tỷ USD, tăng 19,14% (tương đương 33,74 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.
Như vậy, chỉ tính riêng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp FDI, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu từ nhóm này đã chiếm 74,3% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.
Ở chiều ngược lại, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ ngày 1 đến 15/8/2025 đạt 20,29 tỷ USD, giảm 2,62% (tương ứng 546 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 7/2025.
Theo đó, trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 8/2025 giảm so với kỳ 2 tháng 7/2025 xuất phát từ các nhóm hàng sau: than các loại giảm 80,84 triệu USD, tương ứng giảm 30%; xăng dầu các loại giảm 72,06 triệu USD, tương ứng giảm 19,36%; ô tô nguyên chiếc giảm 70,14 triệu USD, tương đương giảm 29,75%, quặng và khoáng sản khác giảm 65,1%, tương đương mức giảm 42,3%.
Trong khi đó, hoạt động nhập khẩu vẫn phản ánh rõ nhu cầu nguyên liệu và máy móc phục vụ sản xuất khi ghi nhận 2 nhóm hàng vượt mốc 2 tỷ USD.
Cụ thể, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là mặt hàng nhập khẩu lớn nhất với 7,28 tỷ USD. Tiếp theo là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 2,81 tỷ USD. So với kỳ 2 tháng 7/2025, các con số trên lần lượt tăng nhẹ 0,33% và giảm 0,2%.
Khác với hoạt động xuất khẩu, trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 14,93 tỷ USD, tăng 0,52% (tương ứng 546 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 7/2025. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2025, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 183,21 tỷ USD, chiếm 67,2% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Đồng thời, con số này tăng 24,89% (tương ứng 36,52 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2024.
Như vậy, tính chung 8 tháng đầu năm 2025 (đến hết ngày 15/8), kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam gần 272,6 tỷ USD, tăng 18,34% (tương đương 42,24 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2024.
Trong đó, một số nhóm hàng ghi nhận mức tăng mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 24,56 tỷ USD (tương ứng 38,05%); máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 7,15 tỷ USD (tương ứng 24,52%) và sản phẩm từ chất dẻo tăng 1,08 tỷ USD (tương ứng 20,26%) so với cùng kỳ năm 2024.
Trong nửa đầu tháng 8, do xuất khẩu giảm mạnh hơn nhập khẩu đã kéo cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 230,07 triệu USD. Tuy nhiên, lũy kế từ đầu năm đến hết 15/8, cán cân thương mại vẫn duy trì thặng dư 10,02 tỷ USD.
