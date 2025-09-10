Nửa cuối tháng 8/2025: Xuất khẩu tăng tốc, cán cân thương mại thặng dư gần 14 tỷ USD
Phương Linh
10/09/2025, 07:54
Theo Cục Hải quan, trong nửa cuối tháng 8/2025, kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh 16,25% so với nửa đầu tháng trong khi nhập khẩu giảm gần 5%, giúp cán cân thương thặng dư 3,99 tỷ USD và nâng mức xuất siêu lũy kế lên gần 14 tỷ USD…
Theo số liệu sơ bộ từ Cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8/2025 (từ ngày 16/8/2025 đến ngày 31/8/2025) đạt 42,65 tỷ USD, tăng 5,68% (tương ứng 2,29 tỷ USD) so với nửa đầu tháng 8/2025. Như vậy, riêng tháng 8/2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 83,01 tỷ USD, tăng 16,01% (tương đương 11,46 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2024.
Nguyên nhân chính đến từ sự gia tăng mạnh của nhiều nhóm hàng chủ lực: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 950,42 triệu USD (20,68%); điện thoại và linh kiện tăng 769,14 triệu USD (30,98%); máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 296,78 triệu USD (12,16%); hàng rau quả tăng 192,58 triệu USD (50,76%); hàng dệt may tăng 174,98 triệu USD (9,51%); sắt thép các loại tăng 110,68 triệu USD (64,44%) và hàng thuỷ sản tăng 109,98 triệu USD (22,81%).
Tính từ đầu năm đến hết tháng 8/2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 597,93 tỷ USD, tăng 16,32% (tương đương 83,89 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2024.
Cụ thể, trong nửa cuối tháng 8/2025, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 23,32 tỷ USD, tăng 16,25% (tương ứng 3,26 tỷ USD) so với kỳ 1 tháng 8/2025.
Luỹ kế từ đầu năm đến ngày 31/8, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 305,96 tỷ USD, tăng 14,83%, tương ứng tăng 39,53 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng duy nhất ghi nhận mức tăng trên 20 tỷ USD (43,12%).
Ngoài ra, 6 nhóm hàng khác bao gồm: cà phê; hàng dệt may; giày dép; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; phương tiện vận tải và phụ tùng; đồ chơi, dụng cụ thể thao cũng giữ vai trò chủ đạo đóng góp vào đà tăng trong 8 tháng đầu năm với mức tăng lần lượt là 2,46 tỷ USD (61,08%); 2,07 tỷ USD (8,5%); 1,09 tỷ USD (7,24%); 2,41 tỷ USD (62,77%); 4,54 tỷ USD (13,81%); 1,28 tỷ USD (12,71%) và 3,02 tỷ USD (121,76%).
Số liệu thống kê của Cục Hải quan cũng cho thấy khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 8/2025 đạt 18,38 tỷ USD, tăng 16,79% (tương đương 2,64 tỷ USD) so với kỳ 1 tháng 8/2025. Tính đến hết tháng 8/2025, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 228,38 tỷ USD, tăng 19,66% (tương đương 37,51 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.
Như vậy, chỉ tính riêng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp FDI, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu từ nhóm này đã chiếm 74,64% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.
Ở chiều ngược lại, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ ngày 16 đến 31/8/2025 đạt 20,29 tỷ USD, giảm 4,76% (tương ứng 966 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 8/2025.
Theo đó, trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 8/2025 giảm so với kỳ 1 tháng 8/2025 xuất phát từ hai nhóm hàng chính như sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 471,47 triệu USD, tương ứng 6,48%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 263,77 triệu USD, tương ứng 9,38%.
Mặc dù vậy, hoạt động nhập khẩu vẫn phản ánh rõ nhu cầu nguyên liệu và máy móc phục vụ sản xuất khi đây là hai nhóm hàng duy nhất ghi nhận trị giá nhập khẩu trên 2 tỷ USD. Cụ thể, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là mặt hàng nhập khẩu lớn nhất với 6,81 tỷ USD. Tiếp theo là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 2,55 tỷ USD.
Khác với hoạt động xuất khẩu, trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 13,93 tỷ USD, giảm 6,7% (tương ứng 999,68 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 8/2025. Tính từ đầu năm đến hết tháng 8/2025, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 197,19 tỷ USD, chiếm 67,57% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Đồng thời, con số này tăng 25,1% (tương ứng 39,57 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2024.
Như vậy, tính chung 8 tháng đầu năm 2025, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam đạt 291,97 tỷ USD, tăng 17,92% (tương đương 44,36 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, một số nhóm hàng ghi nhận mức tăng mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 26,54 tỷ USD (tương ứng 38,22%); máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 7,43 tỷ USD (tương ứng 23,63%); sản phẩm từ chất dẻo tăng 1,14 tỷ USD (tương ứng 19,88%); sản phẩm từ sắt thép tăng 1,006 tỷ USD (tương ứng 23,96%) và kim loại thường khác tăng 1,03 tỷ USD (tương ứng 16,53%) so với cùng kỳ năm 2024.
Trong nửa cuối tháng 8, kim ngạch xuất khẩu tăng trong khi nhập khẩu giảm đã kéo cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 3,99 tỷ USD. Như vậy, lũy kế từ đầu năm đến hết 31/8, cán cân thương mại vẫn thặng dư 13,99 tỷ USD.
