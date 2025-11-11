Xuất siêu gần 20 tỷ USD, thu ngân sách ngành Hải quan 10 tháng vượt mốc 379.000 tỷ đồng

Cục Hải quan cho biết kim ngạch xuất nhập khẩu trong 10 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 762 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2024. Điều này không chỉ kéo cán cân thương mại thặng dư gần 20 tỷ USD mà còn góp phần đưa số thu ngân sách của toàn ngành lên gần 380.000 tỷ đồng, tương đương hơn 92% dự toán năm, tạo nền tảng tích cực cho giai đoạn nước rút cuối năm.

Theo báo cáo mới nhất của Cục Hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu tháng trong 10/2025 đạt 81,49 tỷ USD. Trong đó, toàn ngành đã làm thủ tục cho hàng hoá xuất khẩu đạt 42,05 tỷ USD và hàng hoá nhập khẩu đạt 39,44 tỷ USD.

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục duy trì trạng thái xuất siêu 2,6 tỷ USD, cho thấy nhu cầu hàng hóa Việt Nam vẫn duy trì sức hấp dẫn trên thị trường quốc tế.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2024, tương ứng tăng thêm hơn 112,7 tỷ USD.

Trong đó: kim ngạch xuất khẩu đạt gần 391 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2024, tương ứng tăng 54,56 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 371,44 tỷ USD, tăng 18,6%, tương ứng tăng 58,18 tỷ USD.

Tính chung 10 tháng năm 2025, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thặng dư 19,56 tỷ USD, một con số cho thấy sức cạnh tranh hàng hóa trong nước tiếp tục được củng cố.

Tình hình xuất, nhập khẩu tháng 10/2025 (VnEconomy cập nhật từ Cục Hải quan)

Dù nền kinh tế Việt Nam vận hành trong bối cảnh thế giới vẫn chịu tác động đan xen từ xung đột thương mại và xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, song ngành Hải quan Việt Nam vẫn duy trì nhịp hoạt động thương mại ổn định.

Theo đó, việc tái cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn được triển khai song song với bảo đảm thông quan nhanh, giúp dòng chảy hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp không bị gián đoạn.

Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động thương mại, đà tăng trưởng xuất nhập khẩu khả quan đã góp phần trực tiếp cũng giúp công tác thu ngân sách của ngành Hải quan cũng ghi nhận kết quả nổi bật.

Cục Hải quan cho biết riêng trong tháng 10/2025, tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 41.564 tỷ đồng, tăng 10% so với tháng trước, tương ứng tăng thêm 3.770 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 10/2025, tổng thu ngân sách nhà nước do Hải quan quản lý đạt 379.816 tỷ đồng, bằng 92,4% dự toán và 80,8% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn đang phải thích ứng với chi phí logistics và tỷ giá biến động.

Đồng thời, con số này cũng phản ánh nỗ lực của toàn ngành trong trong việc vừa tạo thuận lợi thương mại, vừa đảm bảo nguồn thu ngân sách. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, triển khai thủ tục hải quan điện tử và tăng cường giám sát, kiểm soát hàng hóa tại cửa khẩu đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời giảm thời gian thông quan cho doanh nghiệp.