Y tế Hà Nội đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Theo Sở Y tế Hà Nội, riêng quét QR để thanh toán đã triển khai tại hơn 30 bệnh viện, còn mobile money được áp dụng tại một số bệnh viện như: Phụ sản Hà Nội, Tâm thần Hà Nội, Đa khoa Gia Lâm...

Sở Y tế Hà Nội cho biết thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, đến nay, toàn bộ các bệnh viện và cơ sở y tế trực thuộc Sở đã triển khai nhiều hình thức thanh toán điện tử. Qua đó, giúp người dân thuận tiện hơn, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Y tế Thủ đô.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc báo cáo kết quả triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt theo Quyết định 1813/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, thực hiện Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021- 2025, hiện 100% cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Hà Nội đã áp dụng thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, mang lại sự thuận tiện, an toàn và minh bạch cho cả người bệnh và đơn vị y tế.

Các hình thức đa dạng gồm: Chuyển khoản, quét mã QR tĩnh và động, thẻ khám bệnh, mobile money, POS kết nối với hệ thống bệnh viện, cùng các kios tự động. Riêng quét QR đã triển khai tại hơn 30 bệnh viện, còn mobile money được áp dụng tại một số bệnh viện như: Phụ sản Hà Nội, Tâm thần Hà Nội, Đa khoa Gia Lâm.

Nhiều đơn vị cũng đã chủ động bố trí nguồn lực, các điều kiện phục vụ nâng cấp, phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, an toàn, hiệu quả, kết nối, tích hợp với các hệ thống quản lý của cơ quan bảo hiểm, kho bạc, ngân hàng, thuế...

Tỷ lệ giao dịch không dùng tiền mặt tăng đều qua từng năm, từ hơn 17% năm 2021, lên 44% năm 2025. Đối với dịch vụ y tế, tỷ lệ thanh toán điện tử bình quân cũng đã đạt trên 85% vào giữa năm nay.

Tuy nhiên, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận một số tồn tại, vướng mắc do việc đa dạng hóa phương thức thanh toán còn gặp nhiều hạn chế, như tại các cơ sở y tế xa trung tâm thành phố, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống máy móc, đường truyền internet chưa đồng bộ, còn gián đoạn khi thanh toán (đặc biệt giờ cao điểm), gây áp lực cho cán bộ y tế. Bộ phận người dân là người cao tuổi, ở nông thôn chưa quen các ứng dụng thanh toán điện tử.

Chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng còn lớn, chi phí lắp đặt, duy trì thiết bị và chi phí phục vụ công tác thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt còn cao như phí dịch vụ qua thẻ ATM, phí thanh toán chuyển khoản, phí quản lý tài khoản, phí thanh toán qua POS..., gây khó khăn trong đầu tư, nâng cấp, cải tạo và quản lý chi phí.

Việc kết nối, tích hợp dữ liệu giữa phần mềm quản lý bệnh viện, phần mềm kế toán..., với phần mềm đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán (hệ thống ngân hàng) một số nơi còn chưa đồng bộ, gặp nhiều khó khăn, cần thời gian và chi phí để hoàn thiện.

Mặc dù các bệnh viện đã áp dụng bệnh án điện tử, tuy nhiên một số bảng kê chi phí khám chữa bệnh vẫn chưa được Bộ Y tế quy định ký điện tử, vẫn phải sử dụng bản cứng để thanh toán tại quầy thu viện phí. Thời gian xử lý lỗi phát sinh giao dịch từ các ngân hàng thương mại kéo dài (7-14 ngày đối với giao dịch QR, 30-90 ngày đối với giao dịch thẻ tín dụng).

Do vậy, ngành Y tế Hà Nội đề xuất Nhà nước cần có chính sách đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin; có kế hoạch đầu tư, cải thiện đảm bảo đường truyền ổn định hơn nữa, khả năng kết nối 24/24.

Đồng thời, có chính sách ưu đãi giảm phí dịch vụ giao dịch ngân hàng, hỗ trợ chi phí duy trì thiết bị (POS/QR), chuẩn hóa kết nối kỹ thuật; quy định chi phí hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt vào cơ cấu giá dịch vụ khám chữa bệnh…Qua đó, để thanh toán không dùng tiền mặt thực sự trở thành giải pháp bền vững trong y tế.