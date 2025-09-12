Thứ Sáu, 12/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Y tế Hà Nội đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Nhật Dương

12/09/2025, 10:31

Theo Sở Y tế Hà Nội, riêng quét QR để thanh toán đã triển khai tại hơn 30 bệnh viện, còn mobile money được áp dụng tại một số bệnh viện như: Phụ sản Hà Nội, Tâm thần Hà Nội, Đa khoa Gia Lâm...

Thanh toán viện phí tại một bệnh viện tại Hà Nội. Ảnh: Nhật Dương.
Thanh toán viện phí tại một bệnh viện tại Hà Nội. Ảnh: Nhật Dương.

Sở Y tế Hà Nội cho biết thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, đến nay, toàn bộ các bệnh viện và cơ sở y tế trực thuộc Sở đã triển khai nhiều hình thức thanh toán điện tử. Qua đó, giúp người dân thuận tiện hơn, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Y tế Thủ đô.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc báo cáo kết quả triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt theo Quyết định 1813/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, thực hiện Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021- 2025, hiện 100% cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Hà Nội đã áp dụng thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, mang lại sự thuận tiện, an toàn và minh bạch cho cả người bệnh và đơn vị y tế.

Các hình thức đa dạng gồm: Chuyển khoản, quét mã QR tĩnh và động, thẻ khám bệnh, mobile money, POS kết nối với hệ thống bệnh viện, cùng các kios tự động. Riêng quét QR đã triển khai tại hơn 30 bệnh viện, còn mobile money được áp dụng tại một số bệnh viện như: Phụ sản Hà Nội, Tâm thần Hà Nội, Đa khoa Gia Lâm.

Nhiều đơn vị cũng đã chủ động bố trí nguồn lực, các điều kiện phục vụ nâng cấp, phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, an toàn, hiệu quả, kết nối, tích hợp với các hệ thống quản lý của cơ quan bảo hiểm, kho bạc, ngân hàng, thuế...

Tỷ lệ giao dịch không dùng tiền mặt tăng đều qua từng năm, từ hơn 17% năm 2021, lên 44% năm 2025. Đối với dịch vụ y tế, tỷ lệ thanh toán điện tử bình quân cũng đã đạt trên 85% vào giữa năm nay.

Tuy nhiên, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận một số tồn tại, vướng mắc do việc đa dạng hóa phương thức thanh toán còn gặp nhiều hạn chế, như tại các cơ sở y tế xa trung tâm thành phố, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống máy móc, đường truyền internet chưa đồng bộ, còn gián đoạn khi thanh toán (đặc biệt giờ cao điểm), gây áp lực cho cán bộ y tế. Bộ phận người dân là người cao tuổi, ở nông thôn chưa quen các ứng dụng thanh toán điện tử.

Chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng còn lớn, chi phí lắp đặt, duy trì thiết bị và chi phí phục vụ công tác thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt còn cao như phí dịch vụ qua thẻ ATM, phí thanh toán chuyển khoản, phí quản lý tài khoản, phí thanh toán qua POS..., gây khó khăn trong đầu tư, nâng cấp, cải tạo và quản lý chi phí.

Việc kết nối, tích hợp dữ liệu giữa phần mềm quản lý bệnh viện, phần mềm kế toán..., với phần mềm đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán (hệ thống ngân hàng) một số nơi còn chưa đồng bộ, gặp nhiều khó khăn, cần thời gian và chi phí để hoàn thiện.

Mặc dù các bệnh viện đã áp dụng bệnh án điện tử, tuy nhiên một số bảng kê chi phí khám chữa bệnh vẫn chưa được Bộ Y tế quy định ký điện tử, vẫn phải sử dụng bản cứng để thanh toán tại quầy thu viện phí. Thời gian xử lý lỗi phát sinh giao dịch từ các ngân hàng thương mại kéo dài (7-14 ngày đối với giao dịch QR, 30-90 ngày đối với giao dịch thẻ tín dụng).

Do vậy, ngành Y tế Hà Nội đề xuất Nhà nước cần có chính sách đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin; có kế hoạch đầu tư, cải thiện đảm bảo đường truyền ổn định hơn nữa, khả năng kết nối 24/24.

Đồng thời, có chính sách ưu đãi giảm phí dịch vụ giao dịch ngân hàng, hỗ trợ chi phí duy trì thiết bị (POS/QR), chuẩn hóa kết nối kỹ thuật; quy định chi phí hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt vào cơ cấu giá dịch vụ khám chữa bệnh…Qua đó, để thanh toán không dùng tiền mặt thực sự trở thành giải pháp bền vững trong y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế phản hồi về kiến nghị miễn viện phí

14:53, 15/07/2025

Bộ trưởng Bộ Y tế phản hồi về kiến nghị miễn viện phí

Một số trường hợp bệnh nhân được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán hàng tỷ đồng viện phí

16:28, 07/07/2025

Một số trường hợp bệnh nhân được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán hàng tỷ đồng viện phí

Kiến nghị không tăng viện phí, Bộ Y tế nói gì?

14:28, 11/01/2025

Kiến nghị không tăng viện phí, Bộ Y tế nói gì?

Từ khóa:

dân sinh dịch vụ y tế Hà Nội khám chữa bệnh quyét mã QR thanh toán viện phí không dùng tiền mặt viện phí Vneconomy

Đọc thêm

Chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng cao tại nhiều địa phương

Chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng cao tại nhiều địa phương

8 tháng năm 2025, nhiều địa phương có sự gia tăng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở mức cao, như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai…

Hà Nội xử lý nghiêm, dứt điểm các điểm, bãi trông giữ xe tự phát, không phép

Hà Nội xử lý nghiêm, dứt điểm các điểm, bãi trông giữ xe tự phát, không phép

Hà Nội đang khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn diện các khu vực gầm cầu đã và đang được sử dụng tạm để trông giữ phương tiện; đồng thời, xử lý nghiêm, dứt điểm các điểm, bãi trông giữ xe tự phát, không phép, đặc biệt, tại khu vực gầm cầu....

Bộ Y tế phản hồi về những vướng mắc khi cấp giấy hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Bộ Y tế phản hồi về những vướng mắc khi cấp giấy hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Doanh nghiệp phản ánh việc nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vẫn tiếp tục cấp giấy chứng nhận hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo mẫu cũ, khiến cơ quan Bảo hiểm xã hội từ chối tiếp nhận, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Bộ Y tế đã có phản hồi làm rõ vấn đề này...

Mục tiêu đến hết năm 2025, người dân có thể làm 100% thủ tục hành chính online

Mục tiêu đến hết năm 2025, người dân có thể làm 100% thủ tục hành chính online

Ban Chỉ đạo Đề án 06 đặt mục tiêu đến hết năm 2025, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến…

Hội nghị Quản lý bệnh viện Châu Á 2025: Hướng đến chuyển đổi số trong y tế tại Việt Nam

Hội nghị Quản lý bệnh viện Châu Á 2025: Hướng đến chuyển đổi số trong y tế tại Việt Nam

Hội nghị tập trung vào các giải pháp đổi mới và ứng dụng công nghệ, nhằm xây dựng hệ thống y tế bền vững, đồng thời tìm hướng vận dụng kinh nghiệm quốc tế cho Việt Nam…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Thế giới

Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

Thế giới

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Mỹ muốn G7 áp thuế quan cao lên Trung Quốc và Ấn Độ vì mua dầu Nga

Thế giới

2

Y tế Hà Nội đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Dân sinh

3

OCB trở thành thành viên chính thức của liên minh Ngân hàng thương mại Xanh

Tài chính

4

Triển lãm IFA 2025: Những “ngôi nhà AI” trong tầm tay

Nhà

5

Bộ Y tế phản hồi về những vướng mắc khi cấp giấy hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: