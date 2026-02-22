Chủ Nhật, 22/02/2026

Chứng khoán

Công ty chứng khoán nhận định cơ hội sau kỳ nghỉ Tết

Hà Anh

22/02/2026, 11:15

Nhịp hồi phục của VN-Index cần sự đồng thuận hơn của thị trường chung sau kỳ nghỉ Tết...

Dựa trên tín hiệu tạo đáy ở phiên 11/02 và tín hiệu phiên 13/02, VCSC cho rằng chỉ số hoàn toàn có khả năng kiểm định lại vùng đỉnh cũ (khu vực 1.920 điểm) trong thời gian tới.
Dựa trên tín hiệu tạo đáy ở phiên 11/02 và tín hiệu phiên 13/02, VCSC cho rằng chỉ số hoàn toàn có khả năng kiểm định lại vùng đỉnh cũ (khu vực 1.920 điểm) trong thời gian tới.

Kết phiên ngày 13/2, VN-Index tăng 10.00 điểm, đóng cửa tại 1.824,09 điểm. Tương tự, HNX-Index tăng 0,58 điểm, đóng cửa tại 257,06 điểm.

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tăng tròn 10 điểm trong ngày giao dịch cuối cùng của năm âm lịch. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 14/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Hàng & dịch vụ công nghiệp dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Dịch vụ tài chính,… Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên sàn HSX, HNX và bán ròng trên sàn UPCOM. Nhịp hồi phục của VN-Index cần sự đồng thuận hơn của thị trường chung sau kỳ nghỉ Tết”.

TVS duy trì mục tiêu ngắn hạn tại 1.827 - 1.850 trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index tăng 10 điểm (+0,6%), đóng cửa tại mức 1.824,1 điểm. Trong phiên sáng, chỉ số giảm mạnh chạm về gần vùng MA50 ngày do áp lực bán từ nhóm Vingroup (VIC, VHM). Tuy nhiên, thị trường hồi phục tích cực trong phiên chiều khi dòng tiền lan tỏa sang nhiều nhóm ngành, nổi bật là Tài chính và Năng lượng.

VN-Index tiếp tục tăng điểm trong phiên giao dịch cuối năm Âm lịch, do đó chúng tôi vẫn duy trì mục tiêu ngắn hạn tại 1.827 - 1.850 trong các phiên tới. Với việc thị trường sắp bước vào kỳ nghỉ dài ngày, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư có thể tận dụng các phiên rung lắc nếu có sau kỳ nghỉ để giải ngân. Nhà đầu tư có thể tham khảo danh mục khuyến nghị của chúng tôi tại Báo cáo chiến lược đầu tư năm 2026”.

Chỉ số VN-Index hoàn toàn có khả năng kiểm định lại vùng đỉnh cũ 1.920 điểm trong thời gian tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“VN-Index thu hẹp đà giảm tại hỗ trợ 1.790 điểm cho thấy quán tính tăng ổn định. Dựa trên tín hiệu tạo đáy ở phiên 11/02 và tín hiệu phiên 13/02, chúng tôi cho rằng chỉ số hoàn toàn có khả năng kiểm định lại vùng đỉnh cũ (khu vực 1.920 điểm) trong thời gian tới. Ngưỡng 1.790 điểm đóng vai trò là ngưỡng dừng lỗ/giảm tỷ trọng đối với các vị thế ngắn hạn”

Động lực tăng điểm của VN-Index được kỳ vọng tiếp tục chiếm ưu thế trong ngắn hạn, với mục tiêu hướng lên vùng 1.830 – 1.850

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Nhịp hồi phục tích cực tuần qua đã giúp chỉ số VN-Index bảo toàn cấu trúc xu hướng tăng trung hạn, đồng thời củng cố vai trò nâng đỡ hiệu quả của vùng 1.730 – 1.740.

Động lực tăng điểm được kỳ vọng tiếp tục chiếm ưu thế trong ngắn hạn, với mục tiêu hướng lên vùng 1.830 – 1.850, trong khi vùng 1.780 – 1.800 sẽ là khu vực cần lưu ý trong các nhịp điều chỉnh kỹ thuật”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

