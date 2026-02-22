Hàng tỷ đô từ Mỹ đổ vào lĩnh vực AI của Ấn Độ

Theo Reuters, Reliance Industries, tập đoàn đa quốc gia tư nhân lớn nhất Ấn Độ, đã cam kết sẽ đầu tư 110 tỷ USD vào trung tâm dữ liệu và hạ tầng số tại đất nước mình. Trong khi đó, Tập đàn Adani cũng đặt tham vọng xây dựng các trung tâm dữ liệu AI trị giá 100 tỷ USD trong vòng một thập kỷ tới.

Song cuộc chơi AI tại Ấn Độ không phải chỉ có doanh nghiệp nội địa. Microsoft cho biết có kế hoạch đầu tư 50 tỷ USD cho AI tại các quốc gia Nam bán cầu trước năm 2030. OpenAI và hãng bán dẫn AMD công bố hợp tác với Tập đoàn Tata của Ấn Độ nhằm xây dựng năng lực AI tại nước này.

Một liên doanh các nhà đầu tư, dẫn đầu bởi Blackstone, tập đoàn quản lý đầu tư thay thế lớn nhất thế giới của Mỹ, dự kiến sẽ đầu tư lên đến 600 triệu USD vào Neysa, một startup về trí tuệ nhân tạo dựa trên đám mây có trụ sở tại Ấn Độ

Tại Hội nghị thượng đỉnh AI mới đây, Chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt 10 dự án sản xuất chip với tổng vốn đầu tư 18 tỷ USD, nhằm củng cố chuỗi cung ứng bán dẫn trong nước và giảm phụ thuộc vào bên ngoài.

Song song đó, Ấn Độ và Mỹ cũng đang thúc đẩy đàm phán một hiệp định thương mại mới, hướng tới cắt giảm thuế quan và tăng cường hợp tác kinh tế. Mối quan hệ trong lĩnh vực công nghệ giữa hai bên cũng được siết chặt hơn tại hội nghị, khi đại diện hai chính phủ ký kết thỏa thuận Pax Silica, một sáng kiến do Mỹ khởi xướng nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng toàn cầu cho các công nghệ dựa trên silicon.

Hãng chip Mỹ Nvidia cũng thông báo mở rộng hợp tác với các quỹ đầu tư mạo hiểm tại Ấn Độ, nhằm tiếp cận sâu hơn hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ đang tăng trưởng nhanh tại đây.

Tuy nhiên, theo ông Anirudh Suri, đối tác sáng lập Quỹ Internet Ấn Độ, dù thị trường vốn đại chúng của Ấn Độ đã bùng nổ vào cuối năm 2025, nguồn vốn tư nhân cho AI vẫn còn hạn chế. “Điều chúng ta chưa thấy nhiều là dòng vốn mạo hiểm và vốn cổ phần tư nhân đủ mạnh để đầu tư cho các doanh nhân AI Ấn Độ”, ông nhận định.

Tuy nhiên, Chủ tịch Microsoft Brad Smith cho rằng khoảng cách giữa Ấn Độ với Mỹ và Trung Quốc không phải là không thể thu hẹp. Với lợi thế nhân lực kỹ thuật, Ấn Độ hoàn toàn có thể trở thành nơi phát triển các mô hình AI tiên tiến. Ông cho rằng tương lai sẽ xuất hiện nhiều “khoảnh khắc DeepSeek” (ám chỉ những bước nhảy vọt công nghệ) tại Ấn Độ.

Dẫu vậy, giới phân tích vẫn giữ thái độ thận trọng. Bà Udith Sikand, chuyên gia tại Gavekal, nhận định Ấn Độ đang tăng tốc bằng các gói hỗ trợ tài chính quy mô lớn, song những rào cản cố hữu về môi trường kinh doanh và hạ tầng vẫn là bài toán cần lời giải để AI nước này thực sự cất cánh.