Đồng Nai thu hut hút đầu tư FDI đạt 2,5 tỷ USD và vượt kế hoạch năm 2025

Trong 11 tháng đầu năm 2025, tổng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) của Đồng Nai đạt xấp xỉ 2,5 tỷ USD, vượt kế hoạch năm 2025 với 250 dự án đầu tư mới và tăng vốn. Cùng với đó, địa phương cũng chạy nước rút thu ngân sách đạt 100 ngàn tỷ đồng.

Thông tin mới nhất của Ban quản lý các Khu công nghiệp - Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai (DNIEZA) cho biết, tính đến ngày 24/11/2025 vừa qua đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và tăng vốn cho 320 dự án FDI trên địa bàn với tổng vốn FDI của 11 tháng đạt gần 2,5 tỷ USD.

Thu hút vốn FDI đạt 132% kế hoạch năm

Với kết quả này, Đồng Nai tiếp tục nằm trong nhóm những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI và vượt kế hoạch thu hút vốn FDI năm 2025 (kế hoạch đề ra là 1,9 tỷ USD, đạt 132% kế hoạch). Trong đó, DNIEZA đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 148 dự án đầu tư mới với tổng vốn hơn 1 tỷ USD; 172 dự án được cấp điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn tăng trên 1,4 tỷ USD.

Theo nhận định của DNIEZA để đạt được kết quả nói trên, Đồng Nai tiếp tục thực hiện chủ trương thu hút các dự án có vốn đầu tư lớn, sử dụng công nghệ tiên tiến, lao động có tay nghề, những dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; đồng thời hạn chế những dự án thâm dụng lao động phổ thông, quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư chung... bảo đảm theo đúng định hướng thu hút đầu tư của tỉnh.

Các quốc gia, vùng lãnh thổ đứng đầu về số dự án và tổng vốn FDI vào các khu công nghiệp của Đồng Nai là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore… Một số dự án được cấp phép có quy mô lớn như đự án Mapletree Logistics Park Tam An 1 của Saffron Logistics Asset Holdings PTE.LTD (Singapore), vốn đầu tư đăng ký 101,1 triệu USD; dự án Công ty TNHH Quest Composite Technology Việt Nam (lãnh thổ Cayman), vốn đầu tư đăng ký gần 40 triệu USD; dự án nhà máy Công ty TNHH Midwest Pets Việt Nam (Singapore), vốn đầu tư 27,8 triệu USD; nhà máy của Công ty TNHH Pingfu Home Products (Hoa Kỳ) tăng vốn trên 37,6 triệu USD, nâng tổng vốn đầu tư lên 80 triệu USD; dự án tăng vốn nhà máy Công ty TNHH Hayat Kimya Việt Nam (Hà Lan) tăng vốn đầu tư 29,4 triệu USD, nâng tổng vốn đầu tư lên 158 triệu USD…

Đồng Nai đang tập trung thực hiện phát triển ngành công nghiệp trở thành một trong các trụ cột của nền kinh tế. Đến năm 2030, các khu công nghiệp của Đồng Nai được định hướng trở thành Trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo hiện đại và sinh thái. Địa phương đang phấn đấu đạt các chỉ tiêu cơ bản về phát triển công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 03/7/2024 (Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050) và Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 24/10/2024 (phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050). Các chỉ tiêu này đang được rà soát điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới.

Chạy nước rút thu ngân sách cuối năm

Tính đến hết ngày 25/11/2025, thu ngân sách nhà nước của địa phương Đông Nam Bộ này đạt gần 83.500 tỷ đồng. Trong đó, thu ngân sách nội địa đạt gần 63.300 tỷ đồng, đạt 130% so với kế hoạch thu của năm 2025; thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu đạt trên 20.200 tỷ đồng, đạt trên 94% kế hoạch năm 2025.

Nhiều nguồn thu từ nhập khẩu (thuế) đã góp phần tăng thu ngân sách của tỉnh Đồng Nai. Ảnh minh họa

So với kế hoạch 100.000 tỷ đồng, Đồng Nai đang “chạy nước rút” rà soát, đốc thúc thu ngân sách cuối năm, cũng như khai thác hiệu quả các nguồn thu. Số tiền phải thu trong tháng cuối cùng của năm là khoảng 16.5000 tỷ đồng nhằm đạt mụcc tiêu đề ra.

Số liệu thống kê từ ngành thuế và hải quan Đồng Nai cho biết, bên cạnh các nguồn thu chủ lực từ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, nguồn thu từ đất thì ngành thuế và hải quan còn khai thác hiệu quả các nguồn thu mới từ các doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại Đồng Nai, nguồn thu từ các hoạt động lĩnh vực thương mại điện tử, chống gian lận thuế.

Cụ thể, về thu nội địa: Các khoản thu từ tiền sử dụng đất với các khoản chuyển nhượng trong dân đạt kết quả khả quan; thực hiện đấu giá đất thành công một số dự án, giúp tăng thu ngân sách nhà nước trên 9.000 tỷ đồng…

Thu nhập khẩu: Một số nhóm hàng nhập khẩu đã góp phần tăng thu cho ngân sách chủ yếu có kim ngạch nhập khẩu có thuế tăng gần 559 triệu USD, dẫn đến số thu nộp ngân sách tăng trên 1.460 tỷ đồng so cùng kỳ năm ngoái. Các nhóm hàng nhập khẩu có thuế góp phần tăng thu ngân sách như nhóm kim loại thường khác tăng 24%, nhóm sản phẩm từ chất dẻo tăng 42%, nhóm gỗ và sản phẩm gỗ tăng 28%...

Trưởng Thuế tỉnh Đồng Nai Nguyễn Toàn Thắng cho biết: Trong tháng 12/2025, ngành thuế sẽ tăng cường công tác giám sát, quản lý thu ngân sách nội địa trên các lĩnh vực để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm 2025. Đây là thời điểm nhiều nguồn thu đổ về ngân sách.

Lãnh đạo Đồng Nai cũng xác định luôn đồng hành, chào đón và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, nhất là những nhà đầu tư có thế mạnh về công nghệ cao, năng lượng, logistics, đô thị thông minh, tài chính và ngân hàng, giáo dục và đào tạo...