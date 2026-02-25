Đã hoàn thành xử lý 25.885 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp

Hiện 100% các địa phương hoàn thành việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư đối với 25.885 cơ sở nhà, đất sau thực hiện sắp xếp...

Bộ Nội vụ cho biết theo báo cáo của các địa phương, đến nay, các địa phương đã bảo đảm đầy đủ máy móc, trang thiết bị làm việc cho 100% số xã.

Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục thực hiện rà soát, bố trí kinh phí để thay thế các máy móc, trang thiết bị đã được trang bị để đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số.

Tính đến ngày 9/2/2026, 100% các địa phương hoàn thành việc xử lý 25.885 cơ sở nhà, đất dôi dư.

Trong đó, bố trí cho giáo dục là 2.913 cơ sở; bố trí cho y tế là 618 cơ sở; bố trí cho văn hoá, thể thao là 2.296 cơ sở; bố trí cho các mục đích công cộng khác là 677 cơ sở; bố trí làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp là 8.515 cơ sở; bố trí làm nhà ở công vụ, nhà lưu trú công vụ là 91 cơ sở. Giao tổ chức phát triển quỹ đất, tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà quản lý, khai thác là 4.495 cơ sở; sử dụng vào các mục đích khác là 6.280 cơ sở.

Tổng số cơ sở nhà, đất đã có quyết định thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý là 7.998 cơ sở, trong đó, số cơ sở đã hoàn thành xử lý hoặc đưa vào khai thác là 3.543 cơ sở. Số cơ sở chưa hoàn thành xử lý hoặc đưa vào khai thác là 4.455 cơ sở.

Đối với tài sản là xe ô tô, đến ngày 9/2/2026, đã có 32/34 địa phương đã trang bị xe ô tô cho các xã (mới) bảo đảm mỗi xã được trang bị ít nhất 1 xe ô tô phục vụ công tác.

Chỉ còn 2/34 địa phương còn xã chưa được trang bị xe ô tô (Thanh Hóa 73 xã; An Giang 3 xã). Tuy nhiên, 2 địa phương đều đã bố trí kinh phí và đang thực hiện các thủ tục để mua sắm xe ô tô trang bị cho các xã chưa có xe.

Công tác số hóa hồ sơ, tài liệu cũng được các địa phương tập trung tối đa các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ số hóa tài liệu lưu trữ của địa phương, trung tâm lưu trữ các tỉnh tiếp tục phân công lãnh đạo và viên chức cập nhật kịp thời tình hình tài liệu các địa điểm bảo quản tạm đảm bảo an toàn.

Một số địa phương tích cực thực hiện và đạt tỷ lệ số hóa hồ sơ cao như: Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ, tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh An Giang, tỉnh Hà Tĩnh…

Về hỗ trợ nhà ở, các địa phương đang tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đối tượng được thuê nhà ở công vụ tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 7/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026 – 2030.

Qua đó, nhằm bảo đảm chỗ ở ổn định cho cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp, tạo điều kiện thuận lợi để duy trì hoạt động ổn định của bộ máy và phục vụ tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ tại cơ sở.