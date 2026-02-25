Thứ Tư, 25/02/2026

Bộ Nội vụ đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031

Thu Hằng

25/02/2026, 11:52

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương căn cứ vào các tiêu chí để chủ động bố trí và giao biên chế cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp. Nguyên tắc chung là bảo đảm không làm tăng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao giai đoạn 2026-2031...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Gửi kiến nghị đến Quốc hội sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, cử tri tỉnh Hưng Yên phản ánh, sau sáp nhập, khối lượng công việc của phòng chuyên môn cấp xã nhiều, yêu cầu trình độ chuyên môn cao, nhất là chuyên viên có chuyên môn về lĩnh vực: y tế, giáo dục, tài chính và kế toán, công nghệ thông tin.

Vì vậy, cử tri đề nghị nghiên cứu, xem xét bổ sung biên chế đối với cấp cơ sở sau khi sáp nhập thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó, nhằm đáp ứng yêu cầu công việc với khối lượng lớn và thực hiện việc phân cấp, phân quyền một cách hiệu quả, chất lượng.

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết trên cơ sở hướng dẫn của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, và thực hiện Kết luận số 163, 174 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy đã chủ động quyết định, bố trí biên chế làm việc tại các cơ quan thuộc khối chính quyền và đảng, đoàn thể ở địa phương trong tổng số biên chế năm 2025 đã được Ban Tổ chức Trung ương giao. Nguyên tắc chung là bảo đảm không vượt quá tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao đến hết năm 2026.

Hiện nay, thực hiện ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương, và trên cơ sở đề xuất nhu cầu biên chế của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031 của các bộ, ngành, địa phương để báo cáo Bộ Chính trị.

Trong đó, có đề xuất nguyên tắc, dự kiến phương án xác định nhu cầu biên chế giai đoạn 2026 - 2031 tại các đơn vị, trên cơ sở bố trí công chức, viên chức theo cơ cấu vị trí việc làm tại các cơ quan, tổ chức (có điều chỉnh theo phân loại đơn vị hành chính, dân số, yếu tố đặc thù vùng, miền).

Sau khi biên chế giai đoạn 2026-2031 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh Hưng Yên tiếp tục căn cứ vào các tiêu chí để chủ động bố trí và giao biên chế cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp, bảo đảm không làm tăng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao giai đoạn 2026-2031.

Các tiêu chí cần căn cứ như: Chức năng, nhiệm vụ; vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin, thực tế việc sử dụng biên chế được giao; quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đối với biên chế giáo viên, trước mắt Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương (trong đó có tỉnh Hưng Yên) cân đối, quản lý, bố trí, sử dụng biên chế trong tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

Đồng thời, thực hiện rà soát, sắp xếp lại cơ cấu trưng, lớp, bảo đảm sĩ số học sinh lớp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với thực tế của từng vùng, địa bàn.

Cơ cấu lại, sắp xếp hợp lý đội ngũ, điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên cục bộ tại một địa phương; gắn với việc hoàn thiện chính sách để khắc phục tình trạng thiếu nguồn tuyển dụng giáo viên.

Cùng với đó, đẩy mạnh cơ chế tự chủ gắn với việc cơ cấu lại số lượng người làm việc, theo hướng giảm số lượng người làm việc hưởng lương ngân sách và tăng số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp phù hợp với mức độ tự chủ về tài chính, trên cơ sở đi mới phương thức cấp phát ngân sách theo cơ chế đặt hàng, phù hợp với quy mô và chất lượng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đối với các cơ sở giáo dục phổ thông.

Đồng thời, điều chỉnh và cân đối kịp thời các chỉ tiêu biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao từ các đơn vị sự nghiệp công lập kinh tế, có khả năng tự chủ cao cho các cơ sở giáo dục, bảo đảm thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế theo yêu cầu.

Trường hợp số biên chế giáo viên được giao vẫn còn thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định số lao động hợp đồng đối với vị trí việc làm là giáo viên, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định, bảo đảm không vượt quá 70% số chênh lệch giữa số lượng người làm việc được giao với số lượng theo định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

