1,6 triệu khách hàng đã được cấp điện trở lại

Tính đến hết ngày 26/8, các đơn vị điện lực đã cung cấp điện trở lại cho 1,6 triệu khách hàng trên tổng số 2,3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng của cơn bão số 5…

Thông tin về tình hình vận hành và cung cấp điện sau cơn bão số 5 (bão KAJIKI), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết đến sáng 27/8/2025, các nhà máy thủy điện thuộc EVN (trong đó bao gồm các Tổng Công ty Phát điện) ở khu vực bị ảnh hưởng bão số 5 vẫn duy trì đảm bảo an toàn công trình, tại thời điểm 7h00 ngày 27/8 có 14 hồ thủy điện của EVN thực hiện xả điều tiết theo quy trình vận hành hồ chứa: Bản Chát, Huội Quảng, Lai Châu, Trung Sơn, Bản Vẽ, Quảng Trị, Sông Bung 2, Sông Ba Hạ, Sê San 3, Sê San 3A, Sê San 4, Pleikrông, Ialy, Buôn Kuốp.

Về tình hình vận hành lưới điện cao áp: Do ảnh hưởng bão đã xảy ra 03 sự cố trên đường dây truyền tải điện 500 kV và 04 sự cố trên đường dây 220 kV thuộc khu vực các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ngoài ra còn có 14 sự cố trên đường dây 110 kV tại các khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão. Đến chiều tối 26/8 đã cơ bản khắc phục xong tất cả các sự cố trên các đường dây 500 kV, 220kV, 110 kV và khôi phục vận hành trở lại.

Công nhân ngành điện xuyên đêm khắc phục sự cố.

EVN cho biết do ảnh hưởng bởi bão số 5, nhiều khách hàng sử dụng điện bị gián đoạn cung cấp điện, tập trung chính ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Với sự khẩn trương và nỗ lực cao, hơn 500 công nhân, kỹ sư cùng phương tiện, vật tư thiết bị đã được huy động từ các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc cùng lực lượng chi viện từ Tổng công ty Điện lực miền Trung để tập trung khắc phục hậu quả do bão và khôi phục cung cấp điện nhanh nhất có thể đối với các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bão.

Tính đến hết ngày 26/8/2025, tức là trong vòng 1 ngày sau bão, các đơn vị Điện lực đã khôi phục cung cấp điện được 1,6 triệu khách hàng trên tổng số 2,3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng bão (tỷ lệ khoảng 70%). Các đơn vị cũng đã đặt ra mục tiêu khôi phục cung cấp điện cho toàn bộ các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bão trước dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.