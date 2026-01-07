Kinh tế Quảng Ninh bứt phá, tăng trưởng cao nhất cả nước

Sự bứt phá mạnh mẽ của dòng vốn đầu tư, đặc biệt là các dự án hạ tầng, đô thị và dịch vụ quy mô lớn, đang trở thành động lực trực tiếp đưa Quảng Ninh đạt tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước trong năm 2025 và tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn tới…

Năm 2025 được xem là dấu mốc nổi bật trong quá trình phát triển của Quảng Ninh khi tỉnh ghi nhận hàng loạt kỷ lục về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và thu hút đầu tư. Đằng sau các con số tăng trưởng ấn tượng là sự chuyển động mạnh mẽ của đầu tư công và đầu tư tư nhân, với trọng tâm là hệ thống kết cấu hạ tầng, đô thị và các dự án động lực quy mô lớn, qua đó củng cố vai trò của Quảng Ninh như một cực tăng trưởng quan trọng ở phía Bắc.

ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG TRONG NĂM 2025

Theo báo cáo tổng kết năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của Quảng Ninh đạt 11,89%, cao nhất cả nước và cũng là mức cao nhất trong giai đoạn 2021–2025. Quy mô nền kinh tế của tỉnh ước đạt 368.445 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 10.402 USD. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó khu vực dịch vụ giữ vai trò trụ cột, công nghiệp – xây dựng tiếp tục là động lực quan trọng, còn nông, lâm, thủy sản duy trì tăng trưởng ổn định.

Trong bức tranh tăng trưởng chung, khu vực dịch vụ nổi lên rõ nét với vai trò dẫn dắt. Năm 2025, Quảng Ninh đón khoảng 21,28 triệu lượt khách du lịch, tăng 12% so với năm 2024; doanh thu du lịch đạt trên 57.000 tỷ đồng, tăng 22,46% và đóng góp trên 50% vào tăng trưởng GRDP. Du lịch tiếp tục khẳng định vị thế ngành kinh tế mũi nhọn, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ sang thương mại, vận tải, lưu trú, logistics và các dịch vụ phụ trợ.

Song song với dịch vụ, khu vực công nghiệp – xây dựng đạt mức tăng trưởng 10,58%, đóng góp 42,17% vào GRDP. Đáng chú ý, công nghiệp chế biến, chế tạo từng bước trở thành động lực tăng trưởng mới, gắn với chiến lược phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế và thu hút các dự án đầu tư có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường. Khu vực nông, lâm, thủy sản tăng trưởng 3,85%, vượt kế hoạch đề ra, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững khu vực nông thôn.

Một điểm sáng nổi bật khác là thu ngân sách nhà nước. Năm 2025, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 82.000 tỷ đồng, bằng 149% dự toán Trung ương giao và 143% dự toán tỉnh giao, tăng 53% so với năm 2024. Trong đó, thu nội địa tăng mạnh, phản ánh sức khỏe và tính bền vững ngày càng cao của nền kinh tế địa phương.

Kết quả tăng trưởng tích cực này gắn chặt với sự cải thiện thực chất của môi trường đầu tư, kinh doanh. Toàn tỉnh có khoảng 2.300 doanh nghiệp thành lập mới, vượt 15% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt 475.858 tỷ đồng, gấp 15,8 lần năm 2024; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ước đạt khoảng 1 tỷ USD, tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng ổn định. Dòng vốn đầu tư có sự chuyển dịch rõ rệt sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như hạ tầng, đô thị, du lịch – dịch vụ, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics.

Năm 2025 cũng ghi dấu bước chuyển mạnh mẽ về diện mạo đô thị và kết cấu hạ tầng. Với 96 dự án, công trình được khởi công và khánh thành, Quảng Ninh tiếp tục tạo ra các “cú huých” hạ tầng quan trọng. Đáng chú ý, tỉnh đã hoàn thành kế hoạch phát triển nhà ở xã hội năm 2025 với 2.464 căn, đạt 112% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao; đồng thời dự kiến bố trí 49 vị trí phát triển nhà ở xã hội với trên 56.000 căn trong giai đoạn tiếp theo, thể hiện định hướng phát triển hài hòa giữa kinh tế và an sinh xã hội.

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Quảng Ninh có 50 dự án, công trình với tổng vốn đầu tư hơn 135.000 tỷ đồng đủ điều kiện khánh thành, đưa vào khai thác hoặc khởi công. Riêng lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng Quốc khánh ngày 19/8, tỉnh đã trao quyết định đầu tư cho 22 dự án vốn ngoài ngân sách với tổng vốn hơn 110.800 tỷ đồng, trải rộng trên các lĩnh vực công nghiệp, thương mại – dịch vụ, đô thị và nhà ở xã hội.

Tiếp đó, ngày 19/12, nhân kỷ niệm Ngày Toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Quảng Ninh tổ chức khởi công 26 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 383.000 tỷ đồng, chiếm hơn 11% tổng số dự án khởi công của cả nước trong dịp này. Trong đó có hai “siêu dự án” thuộc nhóm lớn nhất cả nước gồm khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh với tổng vốn gần 18 tỷ USD và khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp có casino với tổng vốn 2 tỷ USD. Các dự án này được kỳ vọng tạo ra không gian phát triển mới, gia tăng năng lực hạ tầng đô thị và dịch vụ của tỉnh trong dài hạn.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng, để đạt được những kết quả trên, tỉnh luôn quán triệt phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, tập trung cao độ vào ba nhiệm vụ trọng tâm gồm: tăng nhanh tiến độ thu ngân sách, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công gắn với hiệu quả sử dụng vốn và tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

ĐỊNH HƯỚNG ĐỘT PHÁ HẠ TẦNG, TẠO DƯ ĐỊA TĂNG TRƯỞNG GIAI ĐOẠN 2026–2030

Bước sang năm 2026, Quảng Ninh xác định tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026–2030. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định rõ các chỉ tiêu trọng tâm cho năm 2026 và giai đoạn tới, trong đó đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt trên 12,5%, cao hơn mức bình quân 12%/năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Theo định hướng, GRDP bình quân đầu người của Quảng Ninh phấn đấu đạt từ 11.800 USD trở lên; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tiếp tục vượt dự toán Trung ương giao; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt trên 14%; tỷ trọng kinh tế số đạt trên 12%; đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân đạt từ 40% trở lên; mỗi năm thành lập mới trên 2.500 doanh nghiệp; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng khoảng 12,5–13%.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Quảng Ninh xác định khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là các trụ cột chiến lược, đóng vai trò động lực then chốt cho phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh tỉnh sẽ tiếp tục phát huy lợi thế về địa chính trị, con người và hạ tầng, hướng tới trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hàng đầu khu vực phía Bắc.

Hệ thống Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng được vận hành theo cơ chế tự động hóa, đáp ứng xu thế phát triển của ngành công nghiệp ô tô thế giới. Ảnh: Quảng Ninh Media Group

Theo đó, Quảng Ninh tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phát triển hạ tầng số hiện đại như cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trung tâm dữ liệu, Trung tâm điều hành thông minh (IOC), hạ tầng 5G, IoT và điện toán đám mây phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ công chất lượng cao.

Song song với đó, tỉnh thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), blockchain, tự động hóa, vật liệu mới và năng lượng tái tạo trong sản xuất công nghiệp, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Công nghiệp tiếp tục được cơ cấu lại theo hướng hiện đại, ưu tiên các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp mới nổi, công nghiệp chế biến, chế tạo xanh, sạch, công nghệ cao, năng lượng tái tạo và năng lượng mới.

Trong lĩnh vực hạ tầng, Quảng Ninh xác định tiếp tục tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời thu hút tối đa các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách. Đối với công nghiệp, tỉnh tập trung hình thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung để thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn; đẩy nhanh triển khai dự án điện khí LNG, hướng tới mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm điện khí LNG lớn của cả nước.

Ở lĩnh vực dịch vụ – du lịch, tỉnh đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư phát triển hạ tầng vận tải đa phương thức và dịch vụ logistics; sớm hoàn thành và triển khai Đề án thí điểm cửa khẩu thông minh tại Móng Cái; thúc đẩy Khu hợp tác ngành nghề qua biên giới Móng Cái – Đông Hưng; triển khai Đề án thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho đặc khu kinh tế Vân Đồn; đồng thời tập trung hoàn thiện hạ tầng cảng biển và dịch vụ cảng biển tại các khu vực Vạn Ninh, Nam Tiền Phong, Bắc Tiền Phong và Đầm Nhà Mạc.

Du lịch Quảng Ninh được định hướng phát triển theo chiều sâu, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường quốc tế, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản, trọng tâm là Di sản thiên nhiên, văn hóa vịnh Hạ Long và khu di tích Yên Tử. Đây được xác định là những trụ cột quan trọng bảo đảm tăng trưởng ổn định và bền vững trong dài hạn.

Năm 2026 cũng là năm Quảng Ninh đẩy mạnh hiện đại hóa không gian phát triển thông qua hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng cảng biển, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, y tế, giáo dục và văn hóa. Đáng chú ý, tỉnh phối hợp sớm triển khai một số dự án đường sắt trọng điểm như tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Hạ Long, tuyến Hải Phòng – Hạ Long và tuyến Hạ Long – Móng Cái, qua đó mở rộng không gian kết nối vùng và tạo dư địa tăng trưởng mới.

Cùng với đó, Quảng Ninh tập trung hoàn thành các dự án nâng cao chất lượng khu đô thị, khu dân cư hiện hữu, từng bước đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hiện đại và có sức cạnh tranh cao trong khu vực.