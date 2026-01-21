2025: Thị trường công trình xanh Việt Nam bứt phá “kỷ lục”

Năm 2025, thị trường công trình xanh tại Việt Nam đạt mức tăng trưởng vượt bậc về số lượng và diện tích sàn đạt chứng nhận xanh. Cùng với đó là sự chuyển dịch về chất lượng với việc phát triển đa dạng loại hình và sự gắn kết chặt chẽ với các định chế tài chính xanh...

Báo cáo Tổng quan thị trường công trình xanh Việt Nam 2025 được IFC công bố mới đây cho thấy tính đến ngày 31/12/2025, Việt Nam đã có tổng cộng 780 tòa nhà đạt chứng nhận xanh, tương ứng với hơn 18,6 triệu m2 sàn.

Riêng trong năm 2025, thị trường ghi nhận 196 tòa nhà mới đạt chứng nhận (tăng 20% về số lượng), tương đương 4,4 triệu m2 sàn (tăng 15% về diện tích sàn so với năm 2024). Đây là mức tăng kỷ lục so với các năm trước, thể hiện nỗ lực của ngành xây dựng trong việc hướng tới một Việt Nam xanh hơn.

PHÂN KHÚC CHUNG CƯ VÀ NHÀ XƯỚNG CÔNG NGHIỆP DẪN DẮT TĂNG TRƯỞNG

Làn sóng “xanh hóa” trong năm 2025 được dẫn dắt chủ yếu bởi phân khúc chung cư và nhà xưởng công nghiệp. Trong đó, chung cư tiếp tục giữ vị trí “quán quân” khi chiếm hơn 30% tỷ trọng công trình đạt chứng nhận trong năm.

Đặc biệt, diện tích sàn chung cư xanh ghi nhận mức tăng trưởng thần tốc 151% so với năm 2024. Điều này phản ánh xu hướng phục hồi của thị trường nhà ở thương mại và xu hướng các chủ đầu tư sử dụng chứng nhận xanh như một lợi thế cạnh tranh và khẳng định vị thế dự án.

Giữ vị trí “á quân” là phân khúc bất động sản công nghiệp với tỷ trọng hơn 28%. Việc các tập đoàn đa quốc gia hoàn thiện dây chuyền sản xuất hiện đại và cam kết bền vững thông qua các chứng nhận như LEED hay EDGE đã thúc đẩy diện tích sàn công nghiệp xanh tăng 54%.

Ngoài ra, thị trường cũng ghi nhận những bước đi đầu tiên của các loại hình mới như trung tâm dữ liệu và công trình di tích lịch sử trong danh mục công trình xanh.

Một điểm sáng đáng chú ý là sự gia nhập mạnh mẽ của phân khúc nhà ở xã hội. Trong năm 2025, diện tích sàn nhà ở xã hội xanh đã tăng tới 165% so với năm trước, chiếm 11,7% tổng diện tích sàn nhà ở đạt chứng nhận xanh. Điều này cho thấy các tiêu chuẩn bền vững đã bắt đầu lan tỏa rộng rãi đến mọi phân khúc bất động sản, không chỉ ở phân khúc cao cấp.

ĐỘNG LỰC MỚI TỪ TÀI CHÍNH XANH

Sự bứt phá của thị trường năm 2025 có sự đóng góp của các công cụ tài chính và hành lang pháp lý mới. Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục phân loại xanh đã tạo cơ sở để các dự án đạt chứng nhận như EDGE hay BRI tiếp cận các nguồn tín dụng và trái phiếu xanh.

Minh chứng rõ nét nhất là việc VPBank phát hành thành công trái phiếu bền vững quốc tế trị giá 300 triệu USD vào tháng 9/2025, với khoản đầu tư 200 triệu USD từ IFC. Nguồn vốn này được sử dụng để hỗ trợ các dự án thân thiện với môi trường và các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo ra động lực tài chính trực tiếp cho các công trình bền vững.

Bên cạnh yếu tố tiết kiệm tài nguyên, khả năng chống chịu thiên tai cũng trở thành tiêu chuẩn mới của thị trường. Năm 2025 ghi nhận nhà máy Kingspan tại Phú Mỹ II là dự án đầu tiên tại Việt Nam đạt xếp hạng B theo Chỉ số Chống chịu Thiên tai cho Công trình (BRI). Việc triển khai thí điểm BRI cho các dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn tại miền Trung cũng cho thấy ngành xây dựng đang chủ động ứng phó với rủi ro khí hậu thay vì chỉ tập trung vào giảm nhẹ phát thải.

Với sự hỗ trợ từ các tổ chức tài chính quốc tế như IFC và sự công nhận rộng rãi từ các ngân hàng thương mại trong nước như: BIDV, Vietcombank, VPBank… thị trường công trình xanh Việt Nam năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng tốc, đóng góp quan trọng vào mục tiêu kinh tế số và phát triển bền vững quốc gia.