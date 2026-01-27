30/34 địa phương đã hoàn thành việc xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 27/01/2026
27/01/2026, 14:05
Tính đến ngày 19/1/2026, có 30/34 địa phương đã hoàn thành việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư. Hiện chỉ còn 4 địa phương với tổng số 36 cơ sở nhà, đất chưa hoàn thành, giảm 5.452 cơ sở so với thời điểm ngày 26/12/2025…
Theo thống kê của Bộ Tài chính, tính đến ngày 19/1/2026, còn 4/34 địa phương chưa hoàn thành xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư gồm: Ninh Bình (23 cơ sở nhà, đất chưa xử lý); Sơn La (7 cơ sở nhà, đất chưa xử lý); Tuyên Quang (3 cơ sở nhà, đất chưa xử lý); Cao Bằng (3 cơ sở nhà, đất chưa xử lý).
Trong bối cảnh việc quyết định xử lý và tổ chức xử lý trụ sở, tài sản công đã được phân cấp triệt để cho các Bộ, ngành và chính quyền địa phương, xuyên suốt quá trình trước, trong và sau khi sáp nhập tỉnh và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, Bộ Tài chính đã chủ động bám sát thực tiễn để tham mưu cho cấp có thẩm quyền hoàn thiện pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, cho chủ trương và chỉ đạo giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh, giúp địa phương có cơ sở triển khai thực hiện phù hợp với diễn biến thực tiễn của từng giai đoạn.
Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Đồng thời, đôn đốc 4 địa phương còn lại sớm hoàn thành việc xử lý đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí tài sản.
Kế thừa đà tăng trưởng ấn tượng trong năm 2024, SRT Group tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường khi được Sun Group vinh danh là Đối tác Chiến lược Toàn diện - Toàn quốc 2025, đồng thời ghi nhận thành tích Top 1 doanh số trong hệ thống phân phối.
Trước sức hút lớn của thị trường, bất động sản Việt Nam ghi nhận dòng vốn ngoại tăng nhanh trong 2 đến 3 năm gần đây. Đáng chú ý, nhiều nhà đầu tư quốc tế không chỉ dừng ở hình thức tham gia gián tiếp mà còn trực tiếp rót vốn, tham gia sâu cùng doanh nghiệp Việt, cho thấy niềm tin vào triển vọng dài hạn nhưng cũng khiến mức độ cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt…
UBND Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến đối với Đề án quản lý, phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và mặt nước trên địa bàn Thành phố. Trong đó, một nội dung đáng chú ý là đề xuất thí điểm thiết kế các tuyến phố cảnh quan tại các trục Tràng Tiền – Tràng Thi – Điện Biên Phủ - Hoàng Diệu – đường Thanh Niên…
Ngày 1/2 tới đây, tai Hà Nội và TP HCM sẽ diễn ra sự kiện mở bán và tri ân khách hàng dự án Benhill. Đây không chỉ là dịp tri ân những cư dân tương lai mà còn khẳng định sức hấp dẫn của dòng căn hộ chuẩn sống chuyên gia giữa trung tâm thủ phủ công nghiệp phía đông bắc TP.HCM.
Khi khái niệm “nhà ở” không còn dừng ở chỗ để ở, mà mở rộng thành không gian gắn kết, thích ứng và đồng hành dài hạn, layout căn hộ đang trở thành yếu tố then chốt trong lựa chọn an cư. Forest Garden - phân khu mới ra mắt thuộc dự án The Parkland được phát triển theo định hướng đó, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ và linh hoạt của cư dân đô thị thế hệ mới.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: