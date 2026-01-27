Thứ Ba, 27/01/2026

30/34 địa phương đã hoàn thành việc xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư

Hoàng Bách

27/01/2026, 14:05

Tính đến ngày 19/1/2026, có 30/34 địa phương đã hoàn thành việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư. Hiện chỉ còn 4 địa phương với tổng số 36 cơ sở nhà, đất chưa hoàn thành, giảm 5.452 cơ sở so với thời điểm ngày 26/12/2025…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, tính đến ngày 19/1/2026, còn 4/34 địa phương chưa hoàn thành xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư gồm: Ninh Bình (23 cơ sở nhà, đất chưa xử lý); Sơn La (7 cơ sở nhà, đất chưa xử lý); Tuyên Quang (3 cơ sở nhà, đất chưa xử lý); Cao Bằng (3 cơ sở nhà, đất chưa xử lý).

Trong bối cảnh việc quyết định xử lý và tổ chức xử lý trụ sở, tài sản công đã được phân cấp triệt để cho các Bộ, ngành và chính quyền địa phương, xuyên suốt quá trình trước, trong và sau khi sáp nhập tỉnh và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, Bộ Tài chính đã chủ động bám sát thực tiễn để tham mưu cho cấp có thẩm quyền hoàn thiện pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, cho chủ trương và chỉ đạo giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh, giúp địa phương có cơ sở triển khai thực hiện phù hợp với diễn biến thực tiễn của từng giai đoạn. 

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Đồng thời, đôn đốc 4 địa phương  còn lại sớm hoàn thành việc xử lý đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí tài sản.

bất động sản Bộ Tài Chính cơ sở nhà đất đôi dư quản lý tài sản công

