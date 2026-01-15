33 nhà đầu tư tham gia mua hơn 264 triệu cổ phiếu riêng lẻ của BIDV

BIDV chào bán 264.074.293 cổ phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ, với giá 38.900 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 1/2026 và số cổ phiếu chào bán riêng lẻ ày sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (mã BID-HOSE) công bố thông tin các Nghị quyết liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, BIDV dự kiến chào bán 264.074.293 cổ phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ, với giá 38.900 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 1/2026 và số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Đối tượng tham gia là 33 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, gồm cả tổ chức trong nước và nước ngoài. Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu của BIDV gồm nhiều tổ chức và quỹ đầu tư lớn trên thị trường như Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), nhóm quỹ liên quan Dragon Capital, Darasol Investments Limited, KIM, SSIAM, Manulife…

Tổng số tiền dự kiến huy động từ đợt phát hành này là hơn 10.272 tỷ đồng. BIDV cho biết mục đích chi tiết về sử dụng vốn nhằm tăng trưởng đáp ứng yêu cầu vốn cho nền kinh tế gắn với tập trung cơ cấu danh mục tín dụng, cho vay vốn đối với các doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, an toàn, có phương án/dự án kinh doanh khả thi, ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), doanh nghiệp FDI có tiềm năng phát triển; đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng xanh, tín dụng bán lẻ.

Nhận định về cổ phiếu BID thì VCSC cho biết duy trì khuyến nghị "mua" và điều chỉnh tăng 2,9% giá mục tiêu lên mức 46.100 đồng/cổ phiếu. Mức tăng trong giá mục tiêu chủ yếu được thúc đẩy bởi tác động tích cực từ việc cập nhật giá mục tiêu sang cuối năm 2026, dù chịu ảnh hưởng một phần bởi dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2025–2029 giảm 4,0% (tương ứng +0,1%/-3,9%/-3,8%/-5,1%/-5,5% trong dự báo các năm 2025/26/27/28/29); Giả định chi phí vốn chủ sở hữu tăng sau khi cập nhật hệ số beta, và giả định P/B mục tiêu thấp hơn.

VCSC cho biết mức giảm trong dự báo tổng lợi nhuận giai đoạn 2025-2029 chủ yếu là do tổng thu nhập lãi ròng (NII) giảm 6,0% do giả định NIM thận trọng hơn; được bù đắp một phần bởi tổng thu nhập ngoài lãi tăng 9,0% và tổng chi phí hoạt động giảm 3,7%.

VCSC cũng duy trì giả định BID sẽ phát hành riêng lẻ 138 triệu cổ phiếu mới (tương đương 2,0% lượng cổ phiếu hiện hữu) cho các nhà đầu tư vào giữa năm 2026. VCSC cũng duy trì giá chào bán dự kiến là 44.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền huy động dự kiến đạt 6,2 nghìn tỷ đồng.

Theo VCSC, BID hiện đang giao dịch tại mức định giá hấp dẫn với P/B trượt ở mức 1,65 lần, thấp hơn 1,9 độ lệch chuẩn so với mức trung bình 5 năm của ngân hàng là 2,12 lần.

Đồng thời, VCSC dự báo BID sẽ ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 5% trong năm 2025 và CAGR đạt gần 16% giai đoạn 2026–2030, được dẫn dắt bởi tăng trưởng tín dụng bền vững, NIM dần cải thiện và chất lượng tài sản ổn định. Tuy nhiên rủi ro đối với cổ phiếu này là NIM thấp hơn kỳ vọng; và tỷ lệ hình thành nợ xấu cao hơn.

Chốt phiên ngày 14/1/2026, giá cổ phiếu BID tăng kịch trần lên 54.500 đồng/cổ phiếu.