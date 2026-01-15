Thứ Năm, 15/01/2026

33 nhà đầu tư tham gia mua hơn 264 triệu cổ phiếu riêng lẻ của BIDV

Hà Anh

15/01/2026, 07:37

BIDV chào bán 264.074.293 cổ phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ, với giá 38.900 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 1/2026 và số cổ phiếu chào bán riêng lẻ ày sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Sơ đồ giá cổ phiếu BID trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu BID trên TradingView.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (mã BID-HOSE) công bố thông tin các Nghị quyết liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, BIDV dự kiến chào bán 264.074.293 cổ phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ, với giá 38.900 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 1/2026 và số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Đối tượng tham gia là 33 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, gồm cả tổ chức trong nước và nước ngoài. Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu của BIDV gồm nhiều tổ chức và quỹ đầu tư lớn trên thị trường như Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), nhóm quỹ liên quan Dragon Capital, Darasol Investments Limited, KIM, SSIAM, Manulife…

VnEconomy
VnEconomy

Tổng số tiền dự kiến huy động từ đợt phát hành này là hơn 10.272 tỷ đồng. BIDV cho biết mục đích chi tiết về sử dụng vốn nhằm tăng trưởng đáp ứng yêu cầu vốn cho nền kinh tế gắn với tập trung cơ cấu danh mục tín dụng, cho vay vốn đối với các doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, an toàn, có phương án/dự án kinh doanh khả thi, ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), doanh nghiệp FDI có tiềm năng phát triển; đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng xanh, tín dụng bán lẻ.

Nhận định về cổ phiếu BID thì VCSC cho biết duy trì khuyến nghị "mua" và điều chỉnh tăng 2,9% giá mục tiêu lên mức 46.100 đồng/cổ phiếu. Mức tăng trong giá mục tiêu chủ yếu được thúc đẩy bởi tác động tích cực từ việc cập nhật giá mục tiêu sang cuối năm 2026, dù chịu ảnh hưởng một phần bởi dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2025–2029 giảm 4,0% (tương ứng +0,1%/-3,9%/-3,8%/-5,1%/-5,5% trong dự báo các năm 2025/26/27/28/29); Giả định chi phí vốn chủ sở hữu tăng sau khi cập nhật hệ số beta, và giả định P/B mục tiêu thấp hơn.

VCSC cho biết mức giảm trong dự báo tổng lợi nhuận giai đoạn 2025-2029 chủ yếu là do tổng thu nhập lãi ròng (NII) giảm 6,0% do giả định NIM thận trọng hơn; được bù đắp một phần bởi tổng thu nhập ngoài lãi tăng 9,0% và tổng chi phí hoạt động giảm 3,7%.

VCSC cũng duy trì giả định BID sẽ phát hành riêng lẻ 138 triệu cổ phiếu mới (tương đương 2,0% lượng cổ phiếu hiện hữu) cho các nhà đầu tư vào giữa năm 2026. VCSC cũng duy trì giá chào bán dự kiến là 44.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền huy động dự kiến đạt 6,2 nghìn tỷ đồng.

Theo VCSC, BID hiện đang giao dịch tại mức định giá hấp dẫn với P/B trượt ở mức 1,65 lần, thấp hơn 1,9 độ lệch chuẩn so với mức trung bình 5 năm của ngân hàng là 2,12 lần.

Đồng thời, VCSC dự báo BID sẽ ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 5% trong năm 2025 và CAGR đạt gần 16% giai đoạn 2026–2030, được dẫn dắt bởi tăng trưởng tín dụng bền vững, NIM dần cải thiện và chất lượng tài sản ổn định. Tuy nhiên rủi ro đối với cổ phiếu này là NIM thấp hơn kỳ vọng; và tỷ lệ hình thành nợ xấu cao hơn.

Chốt phiên ngày 14/1/2026, giá cổ phiếu BID tăng kịch trần lên 54.500 đồng/cổ phiếu.

Tháng 10: BID, CTG và TCB bị loại khỏi danh sách có vốn hóa trên 10 tỷ USD

09:16, 06/11/2025

Tháng 10: BID, CTG và TCB bị loại khỏi danh sách có vốn hóa trên 10 tỷ USD

BIDV dự chi 12.271 tỷ mua lại trước hạn trái phiếu tăng vốn 2026

07:42, 25/03/2025

BID chào bán 123,8 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 38.800 đồng/cổ phiếu

08:50, 09/01/2025

Đọc thêm

Sonadezi không đạt tiêu chuẩn công ty đại chúng, UBND tỉnh Đồng Nai giữ 99,54%

Hiện nay, UBND tỉnh Đồng Nai và Thủ tướng Chính phủ đang xem xét, quyết định lộ trình cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo, bao gồm Tổng công ty Sonadezi.

ACV sẽ làm chủ đầu tư giai đoạn 2 dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

ACV sẽ làm chủ đầu tư giai đoạn 2 dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định về việc giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư giai đoạn 2 của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

SIC tiếp tục thoái vốn, giá cổ phiếu VNM tăng kịch trần

SIC tiếp tục đăng ký bán hết 1,45 triệu cổ phiếu, chiếm 0,069%, từ ngày 19/1 đến ngày 17/2/2026 nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Hàng loạt chính sách được điều chỉnh tích cực cho ngành dầu khí

Hàng loạt chính sách được điều chỉnh tích cực cho ngành dầu khí

Xung đột chiến tranh toàn cầu khiến các quốc gia đang phát triển như Việt Nam đối mặt rủi ro phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng. Việt Nam cần tăng cường tự chủ nguồn cung năng lượng, vì vậy phát triển ngành công nghiệp dầu khí nội địa là quan trọng.

TCX phát hành 275.475 cổ phiếu ESOP cho 22 cán bộ nhân viên

Nếu thành công, vốn điều lệ TCX sẽ tăng thêm 2,75 tỷ đồng từ 23.113 tỷ lên 23.115,8 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để đầu tư cho hoạt động tự doanh.

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy