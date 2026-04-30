Thứ Sáu, 01/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Thông xe nhiều tuyến cao tốc, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ

Thanh Thủy

30/04/2026, 22:00

Loạt các tuyến cao tốc tại phía Nam và miền Trung được đưa vào khai thác, góp phần tăng năng lực kết nối, giảm áp lực cho các trục quốc lộ và phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5...

Ảnh minh họa. Ảnh: Báo Xây dựng

Nhiều dự án cao tốc trọng điểm tại khu vực phía Nam và miền Trung được đưa vào khai thác trong ngày 29/4 và dịp lễ, góp phần tăng cường năng lực kết nối, giảm áp lực cho hệ thống quốc lộ hiện hữu trong bối cảnh nhu cầu đi lại gia tăng.

Tại khu vực phía Nam, tuyến cao tốc Biên Hòa -  Vũng Tàu thông xe tạm thời hơn 37 km thuộc dự án thành phần 2 và 3 từ tối 29/4. 

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư khoảng 17.800 tỷ đồng, chiều dài gần 54 km, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây). Dự án được chia thành ba thành phần, trong đó hai dự án thành phần 1 và 2 nằm trên địa bàn Đồng Nai với tổng chiều dài khoảng 34 km, phần còn lại dài 19,5 km thuộc dự án thành phần 3.

Trong giai đoạn đầu, cao tốc Biên Hòa -  Vũng Tàu được tổ chức khai thác tạm với tốc độ tối đa 80km/h và tối thiểu 60km/h. Xe cộ được phép lưu thông là các loại ô tô dưới 9 chỗ nhằm đảm bảo an toàn khi hạ tầng chưa hoàn thiện toàn bộ.

Trước đó, tiến độ thông xe của dự án đã được điều chỉnh từ trước ngày 31/3 sang tháng 4 do phát sinh vướng mắc liên quan đến phương án tổ chức giao thông cũng như những khó khăn trong quá trình triển khai của nhà thầu.

Theo phương án phân luồng trong giai đoạn đầu, các phương tiện sẽ ra vào cao tốc thông qua hướng đường Bưng Môn (tuyến đường dân sinh do UBND xã Long Thành quản lý) kết hợp với đường gom bên phải tuyến, đồng thời bổ sung một đoạn kết nối trực tiếp vào cao tốc.

Để phục vụ việc khai thác tạm thời, tuyến đường Bưng Môn đang được khẩn trương sửa chữa, thảm lại mặt đường, đồng thời lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo chỉ dẫn, biển cấm và các quy định hạn chế phương tiện theo phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, việc sử dụng tuyến đường dân sinh này làm hướng kết nối chính được cơ quan chuyên môn đánh giá có thể khiến lưu lượng phương tiện tăng nhanh, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông nếu không được điều tiết hợp lý.

Trong bối cảnh đó, Ban Quản lý dự án 85 đã đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai cùng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh hỗ trợ bố trí lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm tra và điều tiết giao thông. Các biện pháp này tập trung vào việc phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông trên đoạn đường Bưng Môn và hệ thống đường gom trước khi vào cao tốc, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm và dịp lễ.

Hướng dẫn lối vào từ đường Bưng Môn và lối rời cao tốc tại nút giao Long Thành  (cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) - Ảnh: Ban QLDA 85

Cũng trong ngày 29/4, tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tuyến cao tốc Hậu Giang - Cà Mau được tổ chức thông xe từ trưa sau khi các hạng mục chính cơ bản hoàn thiện và đáp ứng điều kiện an toàn kỹ thuật.

Tuyến cao tốc dài hơn 73 km này thuộc trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Khi đi vào khai thác, dự án sẽ kết nối trực tiếp với đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang, qua đó hình thành trục giao thông liên tục, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 1 và rút ngắn thời gian di chuyển trong khu vực.

Tuyến cao tốc này từng được thông xe từ giữa tháng 1 nhưng sau đó phải tạm dừng để tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục như hệ thống thoát nước và lề đường nhằm đảm bảo các yêu cầu về an toàn.

Tại miền Trung, loạt đoạn tuyến cao tốc cũng được đưa vào vận hành trong cùng ngày. Trong đó, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn chính thức khai thác từ 11h30 trưa 29/4 sau khi hoàn thành các hạng mục quan trọng của tuyến chính.

Dự án này có chiều dài khoảng 88 km, với điểm đầu tại Km1050+00 (xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi), kết nối với tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, và điểm cuối tại Km1138+00, nối với đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Trên tuyến, ba hầm xuyên núi quan trọng gồm hầm số 1 (Đức Phổ), hầm số 2 (Huân Phong) và hầm số 3 (Bình Đê) đã được hoàn thành, góp phần đảm bảo tính liên tục của tuyến đường.

Trong giai đoạn phân kỳ, tuyến được khai thác với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17 m. Tốc độ tối đa cho phép là 90 km/h và tối thiểu 60 km/h; riêng tại các nhánh nút giao, tốc độ tối đa 50 km/h hoặc tuân theo hệ thống biển báo thực tế.

Trong đợt này, năm nút giao liên thông bao gồm Nghĩa Giang, Tỉnh lộ 624B, Quốc lộ 24, Sa Huỳnh và Hoài Nhơn cũng được đưa vào vận hành. Nút giao Đức Phổ sẽ hoàn thiện và khai thác sau.

Hiện tại, đoạn tuyến này chưa thực hiện thu phí. Tuy nhiên, trạm thu phí tạm tại Km1050+600 vẫn duy trì hoạt động nhằm phục vụ việc thu phí khép kín đối với tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi kết nối phía trước.

Do các trạm dừng nghỉ tại Km1065+620 và Km1127 đang trong quá trình xây dựng, cơ quan quản lý khuyến cáo các phương tiện chủ động kiểm tra nhiên liệu trước khi lưu thông trên tuyến.

Sau khi thông xe, các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại như hoàn thiện ống hầm phía Đông, hệ thống giao thông thông minh (ITS) và đường gom dân sinh, hướng tới vận hành đồng bộ theo thiết kế với tốc độ tối đa 120 km/h.

Phần lớn dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong đã hoàn thành và đang chờ đưa vào khai thác - Ảnh: Báo Xây dựng

Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) cũng vừa có thông báo về việc chính thức thông xe, đưa vào khai thác 24km thuộc Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Chí Thạnh - Vân Phong từ 23h ngày 30/4.

Đoạn tuyến được đưa vào khai thác dịp này thuộc Gói thầu XL01 của dự án, có chiều dài 24 km, bắt đầu từ Km1277+000 đến Km1301+000. Điểm đầu tiếp giáp với cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh (tại Km1277+000) và điểm cuối tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ (Km1301+840).

Dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong có tổng chiều dài hơn 48km, bắt đầu tại nút giao Chí Thạnh (xã Tuy An Bắc) kết nối với cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh. Điểm cuối dự án nằm tại nút giao Quốc lộ 1 (xã Hòa Xuân), liên thông với hầm Đèo Cả và tuyến Vân Phong - Nha Trang.

Trong bối cảnh nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ, việc đồng loạt đưa vào khai thác nhiều đoạn tuyến cao tốc ngay trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, đặc biệt tại những khu vực có lưu lượng phương tiện lớn.

Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, yêu cầu hoàn thành trước 30/4

10:08, 22/04/2026

Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, yêu cầu hoàn thành trước 30/4

Tăng vốn dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài lên gần 23.000 tỷ đồng

11:49, 20/04/2026

Tăng vốn dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài lên gần 23.000 tỷ đồng

TP. Hồ Chí Minh khởi công, khởi động loạt dự án lớn định hình siêu đô thị mới

15:09, 29/04/2026

TP. Hồ Chí Minh khởi công, khởi động loạt dự án lớn định hình siêu đô thị mới

Từ khóa:

cao tốc Bắc - Nam Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cao tốc Hậu Giang - Cà Mau dự án Dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong hạ tầng ngày 30/4 thông xe cao tốc

Đọc thêm

Cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung thông xe

Phát triển hành lang sông Sài Gòn: Cần “cú hích” từ quy hoạch tích hợp

TP. Hồ Chí Minh khởi công, khởi động loạt dự án lớn định hình siêu đô thị mới

Hơn 65.000 tỷ đồng đầu tư tuyến metro nối TP.HCM với sân bay Long Thành

Tổng công ty Đường sắt chính thức áp dụng AI điều hành giá vé linh hoạt từ 1/5

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Đón cơ hội từ thị trường carbon

Đón cơ hội từ thị trường carbon

Khát vọng dân tộc: Động lực giúp Việt Nam bứt phá trong cuộc đua công nghệ

Khát vọng dân tộc: Động lực giúp Việt Nam bứt phá trong cuộc đua công nghệ

Củng cố "lá chắn" năng lượng quốc gia

Củng cố "lá chắn" năng lượng quốc gia

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy