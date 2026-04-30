Thông xe nhiều tuyến cao tốc, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ

Loạt các tuyến cao tốc tại phía Nam và miền Trung được đưa vào khai thác, góp phần tăng năng lực kết nối, giảm áp lực cho các trục quốc lộ và phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5...

Nhiều dự án cao tốc trọng điểm tại khu vực phía Nam và miền Trung được đưa vào khai thác trong ngày 29/4 và dịp lễ, góp phần tăng cường năng lực kết nối, giảm áp lực cho hệ thống quốc lộ hiện hữu trong bối cảnh nhu cầu đi lại gia tăng.

Tại khu vực phía Nam, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông xe tạm thời hơn 37 km thuộc dự án thành phần 2 và 3 từ tối 29/4.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư khoảng 17.800 tỷ đồng, chiều dài gần 54 km, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây). Dự án được chia thành ba thành phần, trong đó hai dự án thành phần 1 và 2 nằm trên địa bàn Đồng Nai với tổng chiều dài khoảng 34 km, phần còn lại dài 19,5 km thuộc dự án thành phần 3.

Trong giai đoạn đầu, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được tổ chức khai thác tạm với tốc độ tối đa 80km/h và tối thiểu 60km/h. Xe cộ được phép lưu thông là các loại ô tô dưới 9 chỗ nhằm đảm bảo an toàn khi hạ tầng chưa hoàn thiện toàn bộ.

Trước đó, tiến độ thông xe của dự án đã được điều chỉnh từ trước ngày 31/3 sang tháng 4 do phát sinh vướng mắc liên quan đến phương án tổ chức giao thông cũng như những khó khăn trong quá trình triển khai của nhà thầu.

Theo phương án phân luồng trong giai đoạn đầu, các phương tiện sẽ ra vào cao tốc thông qua hướng đường Bưng Môn (tuyến đường dân sinh do UBND xã Long Thành quản lý) kết hợp với đường gom bên phải tuyến, đồng thời bổ sung một đoạn kết nối trực tiếp vào cao tốc.

Để phục vụ việc khai thác tạm thời, tuyến đường Bưng Môn đang được khẩn trương sửa chữa, thảm lại mặt đường, đồng thời lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo chỉ dẫn, biển cấm và các quy định hạn chế phương tiện theo phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, việc sử dụng tuyến đường dân sinh này làm hướng kết nối chính được cơ quan chuyên môn đánh giá có thể khiến lưu lượng phương tiện tăng nhanh, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông nếu không được điều tiết hợp lý.

Trong bối cảnh đó, Ban Quản lý dự án 85 đã đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai cùng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh hỗ trợ bố trí lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm tra và điều tiết giao thông. Các biện pháp này tập trung vào việc phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông trên đoạn đường Bưng Môn và hệ thống đường gom trước khi vào cao tốc, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm và dịp lễ.

Hướng dẫn lối vào từ đường Bưng Môn và lối rời cao tốc tại nút giao Long Thành (cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) - Ảnh: Ban QLDA 85

Cũng trong ngày 29/4, tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tuyến cao tốc Hậu Giang - Cà Mau được tổ chức thông xe từ trưa sau khi các hạng mục chính cơ bản hoàn thiện và đáp ứng điều kiện an toàn kỹ thuật.

Tuyến cao tốc dài hơn 73 km này thuộc trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Khi đi vào khai thác, dự án sẽ kết nối trực tiếp với đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang, qua đó hình thành trục giao thông liên tục, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 1 và rút ngắn thời gian di chuyển trong khu vực.

Tuyến cao tốc này từng được thông xe từ giữa tháng 1 nhưng sau đó phải tạm dừng để tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục như hệ thống thoát nước và lề đường nhằm đảm bảo các yêu cầu về an toàn.

Tại miền Trung, loạt đoạn tuyến cao tốc cũng được đưa vào vận hành trong cùng ngày. Trong đó, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn chính thức khai thác từ 11h30 trưa 29/4 sau khi hoàn thành các hạng mục quan trọng của tuyến chính.

Dự án này có chiều dài khoảng 88 km, với điểm đầu tại Km1050+00 (xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi), kết nối với tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, và điểm cuối tại Km1138+00, nối với đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Trên tuyến, ba hầm xuyên núi quan trọng gồm hầm số 1 (Đức Phổ), hầm số 2 (Huân Phong) và hầm số 3 (Bình Đê) đã được hoàn thành, góp phần đảm bảo tính liên tục của tuyến đường.

Trong giai đoạn phân kỳ, tuyến được khai thác với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17 m. Tốc độ tối đa cho phép là 90 km/h và tối thiểu 60 km/h; riêng tại các nhánh nút giao, tốc độ tối đa 50 km/h hoặc tuân theo hệ thống biển báo thực tế.

Trong đợt này, năm nút giao liên thông bao gồm Nghĩa Giang, Tỉnh lộ 624B, Quốc lộ 24, Sa Huỳnh và Hoài Nhơn cũng được đưa vào vận hành. Nút giao Đức Phổ sẽ hoàn thiện và khai thác sau.

Hiện tại, đoạn tuyến này chưa thực hiện thu phí. Tuy nhiên, trạm thu phí tạm tại Km1050+600 vẫn duy trì hoạt động nhằm phục vụ việc thu phí khép kín đối với tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi kết nối phía trước.

Do các trạm dừng nghỉ tại Km1065+620 và Km1127 đang trong quá trình xây dựng, cơ quan quản lý khuyến cáo các phương tiện chủ động kiểm tra nhiên liệu trước khi lưu thông trên tuyến.

Sau khi thông xe, các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại như hoàn thiện ống hầm phía Đông, hệ thống giao thông thông minh (ITS) và đường gom dân sinh, hướng tới vận hành đồng bộ theo thiết kế với tốc độ tối đa 120 km/h.

Phần lớn dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong đã hoàn thành và đang chờ đưa vào khai thác - Ảnh: Báo Xây dựng

Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) cũng vừa có thông báo về việc chính thức thông xe, đưa vào khai thác 24km thuộc Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Chí Thạnh - Vân Phong từ 23h ngày 30/4.

Đoạn tuyến được đưa vào khai thác dịp này thuộc Gói thầu XL01 của dự án, có chiều dài 24 km, bắt đầu từ Km1277+000 đến Km1301+000. Điểm đầu tiếp giáp với cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh (tại Km1277+000) và điểm cuối tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ (Km1301+840).

Dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong có tổng chiều dài hơn 48km, bắt đầu tại nút giao Chí Thạnh (xã Tuy An Bắc) kết nối với cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh. Điểm cuối dự án nằm tại nút giao Quốc lộ 1 (xã Hòa Xuân), liên thông với hầm Đèo Cả và tuyến Vân Phong - Nha Trang.

Trong bối cảnh nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ, việc đồng loạt đưa vào khai thác nhiều đoạn tuyến cao tốc ngay trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, đặc biệt tại những khu vực có lưu lượng phương tiện lớn.