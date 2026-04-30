Thông xe nhiều tuyến cao tốc, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ
Thanh Thủy
30/04/2026, 22:00
Loạt các tuyến cao tốc tại phía Nam và miền Trung được đưa vào khai thác, góp phần tăng năng lực kết nối, giảm áp lực cho các trục quốc lộ và phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5...
Nhiều dự án cao tốc trọng điểm tại khu vực phía Nam và miền
Trung được đưa vào khai thác trong ngày 29/4 và dịp lễ, góp phần tăng cường năng lực kết
nối, giảm áp lực cho hệ thống quốc lộ hiện hữu trong bối cảnh nhu cầu đi lại
gia tăng.
Tại khu vực phía Nam, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông xe tạm thời hơn 37 km thuộc dự án thành phần 2 và 3 từ tối 29/4.
Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư khoảng 17.800 tỷ đồng, chiều dài gần 54 km, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây). Dự án được chia thành ba thành phần, trong đó hai dự án thành phần 1 và 2 nằm trên địa bàn Đồng Nai với tổng chiều dài khoảng 34 km, phần còn lại dài 19,5 km thuộc dự án thành phần 3.
Trong giai đoạn đầu, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được tổ chức khai thác tạm với tốc độ tối đa 80km/h và tối thiểu 60km/h. Xe cộ được phép lưu thông là các loại ô tô dưới 9 chỗ nhằm đảm bảo an toàn khi hạ tầng chưa hoàn thiện toàn bộ.
Trước đó, tiến độ thông xe của dự án đã được điều chỉnh từ
trước ngày 31/3 sang tháng 4 do phát sinh vướng mắc liên quan đến phương án tổ
chức giao thông cũng như những khó khăn trong quá trình triển khai của nhà thầu.
Theo phương án phân luồng trong giai đoạn đầu, các phương tiện
sẽ ra vào cao tốc thông qua hướng đường Bưng Môn (tuyến đường dân sinh do UBND
xã Long Thành quản lý) kết hợp với đường gom bên phải tuyến, đồng thời bổ sung
một đoạn kết nối trực tiếp vào cao tốc.
Để phục vụ việc khai thác tạm thời, tuyến đường Bưng Môn
đang được khẩn trương sửa chữa, thảm lại mặt đường, đồng thời lắp đặt đầy đủ hệ
thống biển báo chỉ dẫn, biển cấm và các quy định hạn chế phương tiện theo
phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt.
Tuy nhiên, việc sử dụng tuyến đường dân sinh này làm hướng kết
nối chính được cơ quan chuyên môn đánh giá có thể khiến lưu lượng phương tiện
tăng nhanh, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông nếu không được điều
tiết hợp lý.
Trong bối cảnh đó, Ban Quản lý dự án 85 đã đề nghị UBND tỉnh
Đồng Nai cùng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh hỗ trợ bố trí lực lượng chức
năng tổ chức tuần tra, kiểm tra và điều tiết giao thông. Các biện pháp này tập
trung vào việc phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông trên đoạn đường Bưng
Môn và hệ thống đường gom trước khi vào cao tốc, đặc biệt trong các khung giờ
cao điểm và dịp lễ.
Cũng trong ngày 29/4, tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long,
tuyến cao tốc Hậu Giang - Cà Mau được tổ chức thông xe từ trưa sau khi các hạng
mục chính cơ bản hoàn thiện và đáp ứng điều kiện an toàn kỹ thuật.
Tuyến cao tốc dài hơn 73 km
này thuộc trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Khi đi vào khai thác, dự án sẽ kết
nối trực tiếp với đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang, qua đó hình thành trục giao
thông liên tục, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 1 và rút ngắn thời gian di chuyển
trong khu vực.
Tuyến cao tốc này từng được thông xe từ giữa tháng 1 nhưng sau
đó phải tạm dừng để tiếp tục hoàn thiện một số hạng mục như hệ thống thoát nước
và lề đường nhằm đảm bảo các yêu cầu về an toàn.
Tại miền Trung, loạt đoạn tuyến cao tốc cũng được đưa
vào vận hành trong cùng ngày. Trong đó, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn chính thức
khai thác từ 11h30 trưa 29/4 sau khi hoàn thành các hạng mục quan trọng của tuyến
chính.
Dự án này có chiều dài khoảng 88 km, với điểm đầu tại
Km1050+00 (xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi), kết nối với tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, và điểm cuối tại Km1138+00, nối với đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn.
Trên tuyến, ba hầm xuyên núi quan trọng gồm hầm số 1 (Đức Phổ),
hầm số 2 (Huân Phong) và hầm số 3 (Bình Đê) đã được hoàn thành, góp phần đảm bảo
tính liên tục của tuyến đường.
Trong giai đoạn phân kỳ, tuyến được khai thác với quy mô 4
làn xe, nền đường rộng 17 m. Tốc độ tối đa cho phép là 90 km/h và tối thiểu 60
km/h; riêng tại các nhánh nút giao, tốc độ tối đa 50 km/h hoặc tuân theo hệ thống
biển báo thực tế.
Trong đợt này, năm nút giao liên thông bao gồm Nghĩa Giang,
Tỉnh lộ 624B, Quốc lộ 24, Sa Huỳnh và Hoài Nhơn cũng được đưa vào vận hành. Nút
giao Đức Phổ sẽ hoàn thiện và khai thác sau.
Hiện tại, đoạn tuyến này chưa thực hiện thu phí. Tuy nhiên,
trạm thu phí tạm tại Km1050+600 vẫn duy trì hoạt động nhằm phục vụ việc thu phí
khép kín đối với tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi kết nối phía trước.
Do các trạm dừng nghỉ tại Km1065+620 và Km1127 đang trong
quá trình xây dựng, cơ quan quản lý khuyến cáo các phương tiện chủ động kiểm
tra nhiên liệu trước khi lưu thông trên tuyến.
Sau khi thông xe, các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục triển
khai các hạng mục còn lại như hoàn thiện ống hầm phía Đông, hệ thống giao thông
thông minh (ITS) và đường gom dân sinh, hướng tới vận hành đồng bộ theo thiết kế
với tốc độ tối đa 120 km/h.
Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) cũng vừa có thông báo về việc
chính thức thông xe, đưa vào khai thác 24km thuộc Dự án thành phần cao tốc Bắc
- Nam đoạn Chí Thạnh - Vân Phong từ 23h ngày 30/4.
Đoạn tuyến được đưa vào khai thác dịp này thuộc Gói thầu XL01
của dự án, có chiều dài 24 km, bắt đầu từ Km1277+000 đến Km1301+000. Điểm đầu tiếp
giáp với cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh (tại Km1277+000) và điểm cuối tại nút
giao Nguyễn Hữu Thọ (Km1301+840).
Dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong có tổng chiều dài hơn
48km, bắt đầu tại nút giao Chí Thạnh (xã Tuy An Bắc) kết nối với cao tốc Quy
Nhơn - Chí Thạnh. Điểm cuối dự án nằm tại nút giao Quốc lộ 1 (xã Hòa Xuân),
liên thông với hầm Đèo Cả và tuyến Vân Phong - Nha Trang.
Trong bối cảnh nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ, việc đồng loạt
đưa vào khai thác nhiều đoạn tuyến cao tốc ngay trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 được
kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, đặc
biệt tại những khu vực có lưu lượng phương tiện lớn.
Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, yêu cầu hoàn thành trước 30/4
10:08, 22/04/2026
Tăng vốn dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài lên gần 23.000 tỷ đồng
11:49, 20/04/2026
TP. Hồ Chí Minh khởi công, khởi động loạt dự án lớn định hình siêu đô thị mới
Sau hơn 3 năm triển khai, cầu vượt cửa biển Thuận An – công trình hạ tầng giao thông quy mô lớn, giữ kỷ lục dài nhất khu vực miền Trung, đã chính thức thông xe, mở ra trục kết nối ven biển quan trọng, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - du lịch của thành phố Huế.
Phát triển hành lang sông Sài Gòn: Cần “cú hích” từ quy hoạch tích hợp
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Huỳnh Đạt Vũ Khoa, Giám đốc Mạng lưới Năng lượng và Biển AVSE Global, đồng thời là Cố vấn cao cấp tại Viện Địa kỹ thuật Na Uy, nhấn mạnh để hành lang sông Sài Gòn phát huy hiệu quả, Thành phố cần một bài toán tài chính linh hoạt và cơ chế quản trị vượt ra khỏi những tư duy ngắn hạn.
TP. Hồ Chí Minh khởi công, khởi động loạt dự án lớn định hình siêu đô thị mới
Sáng 29/4, TP. Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công 4 dự án trọng điểm; đồng thời, trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ tổng vốn đầu tư gần 129.000 tỷ đồng...
Hơn 65.000 tỷ đồng đầu tư tuyến metro nối TP.HCM với sân bay Long Thành
HĐND tỉnh Đồng Nai vừa thông qua chủ trương đầu tư tuyến metro kéo dài Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành, tổng vốn hơn 65.000 tỷ đồng, dự kiến triển khai giai đoạn 2026 - 2030...
Tổng công ty Đường sắt chính thức áp dụng AI điều hành giá vé linh hoạt từ 1/5
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức triển khai tính năng "Giá vé linh hoạt" ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên toàn hệ thống bán vé điện tử từ ngày 1/5/2026, với mức giảm giá tối đa tới 35%, sau giai đoạn thí điểm ghi nhận hiệu quả tích cực về doanh thu và hệ số sử dụng chỗ...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: