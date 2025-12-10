Thương vụ 1,5 tỷ USD đưa F1 thành "thế lực xa xỉ" mới

Thỏa thuận hợp tác kéo dài 10 năm giữa tập đoàn xa xỉ LVMH và Giải đua Công thức 1 (F1) trị giá khoảng 1,5 tỷ USD đang trở thành một trong những thương vụ đáng chú ý nhất của ngành xa xỉ toàn cầu...

F1 giờ không chỉ là sân chơi tốc độ mà còn là nơi "trình diễn" cho các thương hiệu cao cấp. Tại đây, họ có thể thử những cách giới thiệu sản phẩm mới, tạo không gian trưng bày khác biệt và tìm ra phương thức tiếp cận người tiêu dùng hấp dẫn hơn.

Thỏa thuận hợp tác giữa LVMH và Giải đua Công thức 1 không chỉ là hợp đồng tài trợ có giá trị lớn, mà còn là bước đi chiến lược cho thấy cách LVMH đang tái cấu trúc phương thức tiếp cận khách hàng và mở rộng hệ sinh thái thương hiệu trong bối cảnh thị trường đang thay đổi nhanh chóng.

Trong khi các thị trường tiêu dùng quan trọng như Trung Quốc bắt đầu hạ nhiệt, các tập đoàn xa xỉ buộc phải tìm kiếm những nền tảng tăng trưởng mới. F1, với tốc độ mở rộng mạnh về truyền thông, văn hóa và người hâm mộ trẻ, trở thành lựa chọn lý tưởng.

Từ một môn thể thao vốn chỉ lên sóng cuối tuần, F1 đã trở thành dòng nội dung hoạt động liên tục, gắn liền với livestream, tài liệu hậu trường, phân tích dữ liệu và các định dạng kỹ thuật số, Netflix hay Instagram.

Sự hiện diện 24/7 này tạo ra lượng khán giả toàn cầu lên tới hàng tỷ lượt xem mỗi năm, trong đó phần lớn là người trẻ và có khả năng chi tiêu cao. Đây chính xác là nhóm khách hàng mà các thương hiệu xa xỉ muốn hướng đến.

Tờ Swisswatches Magazine gọi thỏa thuận giữa LVMH và F1 là "ký kết lịch sử".

Ở khía cạnh thương hiệu, những cái bắt tay chiến lược đã và đang diễn ra không chỉ là một chương mới trong mối quan hệ giữa thời trang và tốc độ. Nó còn chứng minh F1 giờ đây còn là “đường băng” lý tưởng để các thương hiệu thời trang cao cấp và thể thao mở rộng hơn tầm ảnh hưởng trong văn hóa đại chúng, phong cách sống toàn cầu.

Dĩ nhiên mục tiêu cuối cùng là tính thương mại. Chiến lược của LVMH nằm ở việc “định cư” trong hệ sinh thái này thay vì chỉ xuất hiện mang tính tài trợ. TAG Heuer đảm nhận bấm giờ chính tại Monaco Grand Prix, bước đi giúp thương hiệu cạnh tranh trực tiếp với Rolex trên phân khúc đồng hồ thể thao cao cấp.

Louis Vuitton đảm nhiệm chế tác rương đựng cúp vô địch tại các chặng đua, tạo ra những hình ảnh mang tính biểu tượng lan tỏa toàn cầu. Trong khi Moët & Chandon xuất hiện trong tên gọi hàng loạt chặng đua, gắn trải nghiệm lễ hội và tinh thần ăn mừng của F1 với thương hiệu champagne lâu đời.

Ba thương hiệu đại diện cho công nghệ chính xác, biểu tượng văn hóa và phong cách sống xa xỉ, phối hợp với nhau để phủ kín chuỗi trải nghiệm của một chặng đua hiện đại.

Sự xuất hiện của LVMH cũng góp phần thay đổi cách F1 được nhìn nhận. Từ một môn thể thao kỹ thuật, F1 đang tiến gần hơn tới mô hình giải trí cấp cao, nơi các sự kiện âm nhạc, ẩm thực, nghệ thuật và thời trang diễn ra song song với đường đua. Paddock Club trở thành một trong những không gian VIP đắt đỏ nhất thế giới, thu hút doanh nhân, nghệ sĩ và nhân vật có tầm ảnh hưởng.

Sự kết hợp giữa kỹ thuật đường đua và chuẩn mực xa xỉ châu Âu không chỉ nâng cấp hình ảnh của giải đấu mà còn mở ra các nguồn doanh thu mới ngoài bản quyền truyền hình truyền thống. F1 cũng mang lại cho LVMH cơ hội mở rộng ảnh hưởng tại châu Á – khu vực được xem là trọng điểm tăng trưởng của ngành trong thập kỷ tới.

Với các chặng đua ngày càng mở rộng tại Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc hay Qatar, sự hiện diện của F1 tại khu vực châu Á giúp các thương hiệu xa xỉ tăng độ phủ mà không cần mở thêm cửa hàng hay tăng cường quảng cáo truyền thống.

Có thể thấy, F1 đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một môn thể thao tốc độ. Giải đua này đang trở thành một hệ sinh thái giải trí toàn diện, nơi các thương hiệu cao cấp không chỉ quảng bá bằng logo mà còn truyền tải câu chuyện, giá trị và phong cách sống mà họ muốn xây dựng.

Ở cả hai phía, sự kết hợp này đều mở ra cơ hội chiến lược. Còn với người tiêu dùng toàn cầu, sự kết hợp này phản ánh xu hướng mới của thời đại: ranh giới giữa thể thao, giải trí và xa xỉ đang mờ dần, hội tụ thành một hệ sinh thái chung, nơi giá trị thương hiệu được định hình không chỉ bằng sản phẩm mà bằng toàn bộ trải nghiệm đi kèm.

Bên cạnh đó, F1 Academy - giải đua dành riêng cho các nữ tay đua trẻ tuổi - cũng mở ra cơ hội để các thương hiệu như TAG Heuer thể hiện sự ủng hộ bình đẳng giới và các giá trị xã hội. Sau khi trở thành đơn vị bấm giờ chính thức của F1, lượng khách đến các cửa hàng TAG Heuer tăng gấp đôi, kéo theo thứ hạng của hãng trong bảng xếp hạng đồng hồ Thụy Sĩ cũng được cải thiện.

Sau cú bắt tay 10 năm với F1, thương hiệu Louis Vuitton cũng đã tiếp tục khẳng định tham vọng thời trang hóa thể thao khi trở thành đối tác chính thức của câu lạc bộ huyền thoại Real Madrid. Theo đó, Louis Vuitton sẽ thay thế Zegna để trở thành nhà tài trợ trang phục ngoài sân chính thức của cả đội bóng đá và bóng rổ Real Madrid, trong khi các mẫu áo thi đấu vẫn do Adidas thiết kế.

Thông báo được đưa ra ngay trước thềm FIFA Club World Cup tại Mỹ, như một lời khẳng định về tham vọng dài hạn của Louis Vuitton cũng như tập đoàn LVMH trong việc gắn kết sâu rộng hơn với thế giới thể thao đỉnh cao.

Louis Vuitton cũng trở thành nhà tài trợ trang phục ngoài sân chính thức của cả đội bóng đá và bóng rổ Real Madrid.

Điều này cũng phản ánh một xu hướng đang diễn ra mạnh mẽ: người tiêu dùng ngày càng chuyển sự quan tâm từ các sản phẩm biểu trưng địa vị sang những trải nghiệm độc đáo, có tính ghi dấu cá nhân.

“Thể thao là hành trình tối thượng - một cuộc theo đuổi sự xuất sắc. Vượt qua thất bại là điều không thể thiếu, cũng giống như trong kinh doanh. Tinh thần tập thể và giá trị mà các câu lạc bộ và tổ chức đại diện đã tác động mạnh mẽ đến hành vi tiêu dùng của giới trẻ,” Beccari, CEO Louis Vuitton, khẳng định.