"Thiên nga bạc": Nhóm khách hàng bị bỏ qua tại Trung Quốc

Trong cuộc chạy đua không ngừng nhằm chinh phục người tiêu dùng Gen Z và Millennials, các doanh nghiệp hầu như đã bỏ qua một trong những tệp khách hàng sinh lợi nhất tại Trung Quốc: những người cao tuổi giàu có...

Dù thường bị nhiều thương hiệu xem như một nhóm tiêu dùng ít tiềm năng, thực tế cho thấy nhóm khách hàng phụ nữ cao tuổi — chủ yếu là phụ nữ từ 60 tuổi trở lên — lại là một lực lượng kinh tế đầy sức mạnh.

Họ chính là nhóm người tiêu dùng “thiên nga bạc”: am hiểu công nghệ, trung thành với thương hiệu và sở hữu nguồn thu nhập dư dả để tự chi tiêu cho bản thân. Trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn mải miết chạy theo giới trẻ, nhóm khách hàng trưởng thành này lại mở ra một “đại dương xanh” cho những thương hiệu xa xỉ biết cách làm mới câu chuyện của mình quanh các giá trị như sự thanh lịch, trải nghiệm và chăm sóc bản thân.

Thế hệ này đã chứng kiến tận mắt “kỳ tích kinh tế” của Trung Quốc và giờ là lúc họ tận hưởng thành quả. Việc chi tiêu của họ không nhằm phô trương mà để đáp ứng nhu cầu tự thân, khiến họ trở thành tệp khách hàng ổn định và giá trị hiếm có. Bỏ qua nhóm người tiêu dùng này không chỉ là đánh mất cơ hội — mà còn là một sai lầm trong chiến lược dài hạn.

CHÂN DUNG CỦA “THIÊN NGA BẠC”

Khuôn mẫu về những người cao tuổi tiết kiệm và chỉ quanh quẩn ở nhà đang trở nên lỗi thời. Nhóm “Thiên Nga Bạc” giàu có tại Trung Quốc phần lớn là những cựu chuyên gia, doanh nhân, hoặc vợ/chồng của các cá nhân có giá trị tài sản cao.

Họ đã tích lũy được của cải, trả xong các khoản vay thế chấp và con cái đều đã trưởng thành, tự lập. Điều quan trọng là mức chi tiêu của họ ngày càng tập trung vào chăm sóc sức khỏe, du lịch, nghỉ dưỡng và đầu tư để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo Tổng cục Thuế Trung Quốc, trong nửa đầu năm 2025, doanh thu từ các dịch vụ du lịch dành cho người cao tuổi, dịch vụ thể thao và chăm sóc sức khỏe, cùng các hoạt động văn hóa – giải trí đã lần lượt tăng 26,2%, 23,9% và 20,7% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này cho thấy một sự chuyển dịch rõ rệt: người cao tuổi không còn chỉ “nghỉ hưu” theo nghĩa truyền thống, mà chủ động tận hưởng tuổi già với trọng tâm là sự mãn nguyện cá nhân.

Sở hữu cả thời gian lẫn tiềm lực tài chính, nhóm khách hàng này có đủ điều kiện và động lực để đầu tư cho hạnh phúc và sức khỏe của chính mình. Thông điệp rất rõ ràng: họ là một phân khúc thị trường giàu tiềm năng dành cho những thương hiệu sẵn sàng cung cấp sản phẩm và trải nghiệm phù hợp.

XU HƯỚNG DU LỊCH NHÓM KIỂU MỚI

Với nhóm du khách “thiên nga bạc", du lịch hạng sang không còn là những chuyến đi tách biệt, mà là hành trình đề cao sự kết nối và đồng hành được “thiết kế” cẩn thận. Họ đang tạo nên làn sóng tăng trưởng mạnh cho các tour cao cấp theo nhóm nhỏ, được xây dựng phù hợp với nhịp độ và sở thích riêng.

Theo nền tảng du lịch hàng đầu Ctrip, lượng đặt tour từ du khách lớn tuổi Trung Quốc (từ 60 tuổi trở lên) đã tăng hơn 22% trong năm 2024 so với năm trước đó; trong đó, 31% người cao tuổi đi du lịch thường xuyên gấp đôi so với năm 2019.

Những du khách “thiên nga bạc” sẵn sàng chi hàng chục nghìn nhân dân tệ cho mỗi chuyến đi, thậm chí có người bỏ ra tới 100.000 NDT mỗi năm (khoảng 14.050 USD). Họ ưu tiên các hành trình bán tự túc hoặc hoàn toàn tự túc, tránh những điểm dừng mua sắm ép buộc và tập trung vào chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm văn hóa chuyên sâu cùng cảnh quan chất lượng.

Với họ, du lịch không chỉ là cách tận hưởng tuổi hưu một cách chủ động, mà còn là phương tiện theo đuổi sở thích cá nhân và mở rộng kết nối xã hội. Xu hướng này cho thấy một sự chuyển dịch rõ rệt: du lịch trở thành hành trình bồi đắp giá trị và trải nghiệm, thay vì chỉ đơn thuần là nghỉ ngơi.

ĐẦU TƯ CHO BẢN THÂN

Khoản chi lớn nhất trong thu nhập khả dụng của nhóm “thiên nga bạc” được dành cho mục tiêu sống thọ và duy trì sức khỏe. Xu hướng này không chỉ dừng lại ở chăm sóc sức khỏe cơ bản mà còn mở rộng sang các giải pháp công nghệ cao và các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng chuyên biệt.

Các thiết bị thông minh như vòng tay phát hiện ngã, đồng hồ theo dõi sức khỏe hay thiết bị định vị thông minh đang trở thành mặt hàng được săn đón. Những sản phẩm này đóng vai trò như công cụ thiết yếu giúp người cao tuổi theo dõi thể trạng, phòng ngừa rủi ro và mang lại sự yên tâm cho cả họ và gia đình.

Dữ liệu từ Taobao và Tmall cho thấy, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, doanh số vòng đeo tay và đồng hồ thông minh tích hợp tính năng thân thiện với người cao tuổi tăng lần lượt hơn 200% và 350% so với cùng kỳ năm trước.

Đồng thời, theo báo cáo năm 2025 của iResearch Consulting, người tiêu dùng từ 60 tuổi trở lên chiếm hơn 50% thị trường thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Các sản phẩm chăm sóc xương khớp và hỗ trợ tim mạch — như glucosamine và dầu cá — đóng góp tới 68% doanh thu toàn thị trường.

Việc sử dụng thực phẩm bổ sung đã chuyển từ lựa chọn tùy ý sang nhu cầu thiết yếu, phản ánh xu hướng chủ động phòng ngừa bệnh tật và nâng cao sức khỏe toàn diện của nhóm khách hàng lớn tuổi.

Những người phụ nữ “thiên nga bạc” tại Trung Quốc đang tái định nghĩa khái niệm xa xỉ theo cách của riêng mình — một hình ảnh của sự tinh tế từng trải, chủ động chăm sóc sức khỏe và ưu tiên những trải nghiệm được chọn lọc. Đây là nhóm khách hàng mang lại “lợi tức dân số” mà các thương hiệu cao cấp không thể bỏ qua.

Trong một thị trường luôn chạy theo “xu hướng tiếp theo”, giá trị bền vững, mức độ trung thành và sức chi tiêu mạnh mẽ của họ mang đến điều hiếm hoi: sự ổn định và tăng trưởng dài hạn.