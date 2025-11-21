Mỹ phẩm chăm sóc da dành cho Gen Alpha bị chỉ trích

Ngày càng có nhiều thương hiệu tham gia vào thị trường chăm sóc da dành cho trẻ em, thanh thiếu niên. Tuy nhiên, một loạt sản phẩm chăm sóc da mới hướng đến thế hệ Gen Alpha gần đây đã khiến giới chuyên môn lo ngại...

Gần đây, nhiều thương hiệu trở nên nổi tiếng nhanh chóng nhờ nhóm người dùng mạng xã hội Gen Alpha, tạo nên hiện tượng được gọi là “Sephora kids”. Những đứa trẻ này thường đăng video khoe các sản phẩm làm đẹp yêu thích từ Drunk Elephant, Bubble, Sol de Janeiro và các thương hiệu tương tự.

Tháng 10 vừa qua, Ever-eden trở thành thương hiệu chăm sóc da đầu tiên do các bác sĩ da liễu nhi khoa phát triển dành riêng cho trẻ dưới 14 tuổi. Khi ra mắt, hãng cho biết đây là dấu mốc hình thành một danh mục mới dành cho Gen Alpha – khoảng từ một đến 15 tuổi – dựa trên khoa học, độ an toàn và giáo dục.

Đã có những thương hiệu chăm sóc da đầu tiên dành riêng cho trẻ dưới 14 tuổi.

Trên website, Ever-eden có phần lựa chọn sản phẩm dành cho trẻ từ ba đến tám tuổi, bao gồm sữa rửa mặt và kem dưỡng có SPF 20 kèm một băng đô miễn phí, với giá 48 USD (36 bảng Anh). Theo mô tả, sản phẩm này được điều chế cho trẻ từ ba tuổi trở lên, đã được kiểm nghiệm da liễu, an toàn cho da nhạy cảm và thuần chay.

Công ty cũng bán một “bộ chăm sóc da cho trẻ em” với giá 92 USD (70 bảng Anh), bao gồm dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da mặt chứa đa vitamin và sữa rửa mặt. Bộ sản phẩm này cũng hướng đến trẻ từ ba tuổi trở lên. Ever-eden đã được liên hệ để xin bình luận.

Tại Anh, Superdrug đã ra mắt dòng sản phẩm POP dành cho Gen Z – những người từ khoảng 13 đến 28 tuổi – với thông điệp rằng đây là dòng sản phẩm chăm sóc da giá phải chăng, hiệu quả, an toàn cho hàng rào bảo vệ da và phù hợp với làn da đang phát triển.

Những sản phẩm được mô tả là phù hợp với làn da đang phát triển.

Emma Monaghan, phụ trách thương hiệu riêng và sản phẩm độc quyền tại Superdrug, cho biết: “Chúng tôi nhận thấy thị trường đang thiếu các sản phẩm chăm sóc da đáp ứng nhu cầu của người trẻ – những người ngày càng chỉn chu hơn trong quy trình chăm da nhưng vẫn coi trọng sự dễ tiếp cận và tin cậy. POP không chỉ giúp chúng tôi lấp đầy khoảng trống đó, mà còn thiết lập một tiêu chuẩn mới trong cách nói chuyện với nhóm khách hàng trẻ am hiểu về chăm sóc da”.

Superdrug cho biết dòng sản phẩm này – gồm sáp tẩy trang, sữa rửa mặt, toner, kem dưỡng ẩm, serum và kem chống nắng – được phát triển dựa trên quá trình thử nghiệm kỹ lưỡng trên làn da trẻ. Dòng sản phẩm POP cũng được đồng sáng tạo với một nhóm người trẻ để đảm bảo mọi công thức, thiết kế và thông điệp đều phù hợp và chân thực với đối tượng này.

Rini – thương hiệu chăm sóc da cho trẻ em do diễn viên Shay Mitchell sáng lập – vừa ra mắt mặt nạ hydrogel dành cho Gen Alpha, với lời giới thiệu rằng sản phẩm được “lấy cảm hứng” từ chính các con của cô. Shay Mitchell cho biết cô muốn tạo ra thứ gì đó “vui nhộn, dịu nhẹ và an toàn”.

Cô mô tả Rini là nơi “chăm sóc da kết hợp với vui chơi”, với sứ mệnh hình thành “thói quen lành mạnh, nuôi dưỡng sự tự tin và mang đến các sản phẩm chăm sóc da và đồ chơi được thiết kế tinh tế cho mọi gia đình”.

Mặt nạ hydrogel dành cho Gen Alpha của thương hiệu Rini.

Sản phẩm của Rini bao gồm các loại mặt nạ giấy hằng ngày, không hương liệu, với hình thú dành cho trẻ từ bốn tuổi trở lên. Theo website, chúng được làm từ 100% cotton nguyên chất và chứa vitamin E.

Rini cho biết trên website rằng các sản phẩm tắm rửa thiết yếu của hãng, dự kiến ra mắt vào năm 2026, được khuyến nghị sử dụng cho trẻ từ hai tuổi trở lên. Thương hiệu cũng nói thêm rằng các sản phẩm chăm sóc thiên hướng đồ chơi của họ “cũng được điều chế để an toàn cho các bé nhỏ, nhưng bạn vẫn là người hiểu rõ con mình nhất”.

SỰ PHẢN ĐỐI TỪ CHUYÊN GIA

Tuy nhiên, xu hướng này vấp phải nhiều phản ứng mạnh mẽ từ giới da liễu và cộng đồng mạng. Bác sĩ da liễu Amy Perkins đăng trên Instagram rằng: “Rini đang quảng bá các loại mặt nạ dịu nhẹ để 'phục hồi' làn da trẻ em… và tôi cảm thấy điều này thật đáng sợ”. Bà cho rằng đây là dấu hiệu ngành công nghiệp làm đẹp đang “mở rộng phạm vi từ thanh thiếu niên xuống cả trẻ mẫu giáo”.

Ngành công nghiệp làm đẹp đang “mở rộng phạm vi từ thanh thiếu niên xuống cả trẻ mẫu giáo”.

Bác sĩ Emma Wedgeworth, chuyên gia da liễu tại London, gọi hiện tượng này là “nực cười”. Bà nhận định: “Những sản phẩm này hoàn toàn không cần thiết. Khi xem xét thứ chúng ta thoa lên da trẻ nhỏ, cần cân nhắc giữa lợi ích và rủi ro. Trong trường hợp này, gần như không có lợi ích nào, trong khi lại khiến trẻ phải đối mặt với những nguy cơ về da không đáng có”.

“Điều quan trọng là chúng ta phải làm gương cho trẻ về cách chăm sóc da lành mạnh, thay vì khiến chúng quá chú ý đến ngoại hình hay tạo áp lực về việc da mình trông như thế nào. Ở độ tuổi của nhóm Gen Alpha, chăm sóc da chỉ nên mang tính chức năng: làm sạch dịu nhẹ, dưỡng ẩm nếu da bị khô và bảo vệ da khỏi nắng. Những sản phẩm như sáp tẩy trang hay mỹ phẩm có hương liệu hoàn toàn không mang lại lợi ích đáng kể nào cho hàng rào bảo vệ da,” bác sĩ nhận định.

Với Gen Alpha, chăm sóc da cho trẻ chỉ nên mang tính chức năng: làm sạch dịu nhẹ, dưỡng ẩm nếu da bị khô và bảo vệ da khỏi nắng.

Bác sĩ Emma Wedgeworth nói thêm rằng trẻ nhỏ vốn dĩ vô tư, “và chúng ta không nên khuyến khích các em tập trung vào ngoại hình hay tạo ra nỗi lo lắng về việc làn da của mình trông như thế nào”. Bà cho biết da trẻ em nhạy cảm hơn “và việc để các em tiếp xúc với quá nhiều hóa chất không cần thiết sẽ làm tăng nguy cơ kích ứng và gây nhạy cảm về sau”.

“Không có gì sai khi sử dụng các sản phẩm được điều chế tốt và thiết kế riêng cho làn da trẻ, nếu chúng thực sự dựa trên hiểu biết khoa học về sự khác biệt giữa da người lớn và da trẻ em. Vấn đề là một số dòng sản phẩm mới hiện nay, bao gồm cả các thương hiệu do người nổi tiếng hậu thuẫn, đều được dẫn dắt bởi marketing chứ không phải khoa học. Chúng không mang lại lợi ích thực sự cho làn da”.