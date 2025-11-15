Người tiêu dùng trẻ định hình lại thị trường làm đẹp

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 15/11/2025
Mỹ An
15/11/2025, 12:41
Một kỷ nguyên mới trong hành vi tiêu dùng đang mở ra. Thế hệ trẻ không chỉ mua sản phẩm làm đẹp, họ đang tạo ra những phong trào mới, và các thương hiệu buộc phải thích nghi...
Trong thế giới làm đẹp và chăm sóc sức khỏe đầy biến động, những quy tắc cũ về tiếp thị và tương tác với người tiêu dùng đã không còn hiệu lực. Sự bất ổn kinh tế cùng những thay đổi trong hành vi tiêu dùng đã buộc các thương hiệu phải định hình lại chiến lược — và những thương hiệu thành công nhất hiện nay đang hướng sự chú ý đến một nhóm nhân khẩu học đầy ảnh hưởng: Gen Z và thế hệ kế tiếp, Gen A.
Theo ông Jamie Elden, Giám đốc doanh thu của Listrak – một nền tảng tiếp thị kỹ thuật số, một sự chuyển dịch mạnh mẽ đang diễn ra, đòi hỏi một cách tiếp cận hoàn toàn mới, lấy tính chân thực, cá nhân hóa, giáo dục và trải nghiệm nhập vai làm trung tâm.
“Chúng ta đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của Gen A và Gen Z trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe,” ông Elden cho biết, đồng thời trích dẫn dữ liệu cho thấy một sự thay đổi sâu sắc trên thị trường. Trong nửa đầu năm, các thương hiệu trong ngành làm đẹp và chăm sóc sức khỏe đã thận trọng rút lui, dè dặt trước những cơn gió ngược kinh tế như thuế quan và người tiêu dùng “đã quen với mức giá” nay bắt đầu tìm kiếm giá trị thực từ sản phẩm.
Tuy nhiên, niềm tin của thị trường đã quay trở lại, phần nào được thúc đẩy bởi sức ảnh hưởng mạnh mẽ của các thế hệ sinh ra trong thời đại số này.
Ông Jamie Elden cho biết Gen Z và Gen A (những người tiêu dùng 15 tuổi trở xuống) đang đóng góp tới 40% doanh thu ngành chăm sóc da cho các nhà bán lẻ như Sephora và Ulta. Hơn nữa, giá trị đơn hàng trung bình của họ “cao gấp đôi các nhóm nhân khẩu khác”, cho thấy sức mạnh kinh tế và sự sẵn sàng đầu tư cho sức khỏe – sắc đẹp của nhóm người tiêu dùng trẻ này.
Hành vi của các thế hệ trẻ này khác biệt rõ rệt so với trước đây. Với họ, làm đẹp và chăm sóc sức khỏe không còn là những thói quen mang tính cá nhân, mà đã trở thành trải nghiệm mang tính xã hội.
Những trải nghiệm mang tính tập thể này — hay như ông Jamie gọi là một “phong trào” — gắn chặt với mạng xã hội. Họ đi mua sắm theo nhóm, cùng nhau nghiên cứu sản phẩm, rồi chia sẻ trải nghiệm lên mạng, quay video và đăng tải ngay tại thời điểm diễn ra.
Việc chia sẻ công khai này còn mở rộng tới những khía cạnh riêng tư nhất trong quy trình làm đẹp của họ. Ông Jamie Elden cho biết: “Các thế hệ trẻ, đặc biệt là Gen Z, rất sẵn sàng chia sẻ một cách cởi mở, minh bạch và trung thực về những gì hiệu quả và những gì không hiệu quả đối với họ”.
Đây là sự đảo ngược hoàn toàn so với chỉ 5 năm trước, khi mạng xã hội còn là nơi khoe những khoảnh khắc hoàn hảo — “trang điểm hoàn hảo”, “làn da hoàn hảo”. Giờ đây, xu hướng là sự minh bạch.
“Họ kiểu như: Nhìn này, mình đã thử sản phẩm này rồi. Không hiệu quả. Giúp mình với’...” Theo ông Jamie Elden, sự dễ tổn thương này lại tạo nên cảm giác gắn kết cộng đồng, nơi bạn bè và người theo dõi đưa ra lời động viên tích cực và gợi ý sản phẩm phù hợp.
Đối với các thương hiệu, sự chuyển dịch này mở ra một cơ hội vàng — nếu họ biết thích nghi. Mô hình cũ với những đoạn quảng cáo “50 giây trước video” giờ đã lỗi thời. “Cách đó không còn hiệu quả nữa,” ông Jamie Elden nói. Các thương hiệu phải trở thành một phần của cuộc trò chuyện trên mạng xã hội.
Đây chính là lúc “các micro-influencer được đặt đúng chiến lược” phát huy vai trò, đưa ra lời khuyên thay mặt thương hiệu theo cách tự nhiên và đáng tin hơn. Các thương hiệu dẫn đầu như E.l.f., Tarte, Sol de Janeiro và Alastin đã làm chủ phương pháp này.
Những thương hiệu biết tận dụng mạng xã hội để định hướng phát triển sản phẩm, cũng như các thương hiệu sử dụng nền tảng như TikTok để giáo dục nhóm khách hàng trẻ được đánh giá rất cao.
Ví dụ, Peter Thomas Roth và Alastin khuyên người tiêu dùng trẻ tránh sử dụng các thành phần chống lão hóa quá mạnh, thay vào đó hãy bắt đầu bằng “một loại kem chống nắng tốt và kem chống nắng có nguồn gốc tự nhiên”. Những nội dung mang tính giáo dục, có mục đích rõ ràng như vậy đang là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng chủ chốt.
Trong khi các thương hiệu phải thích ứng với những hành vi mới của người tiêu dùng, một thách thức lớn hơn và lan rộng hơn cũng nổi lên: hàng giả. Việc sao chép các sản phẩm cao cấp, vốn trước đây chỉ là vấn đề nhỏ, nay đã trở thành yếu tố gây tác động “từ 10 đến 15% lên toàn bộ phân khúc hàng xa xỉ”.
Đối với ngành làm đẹp và chăm sóc sức khỏe, mức độ rủi ro thậm chí còn cao hơn. Những sản phẩm giả mạo này, thường được bày bán trên các nền tảng như TikTok Shop, có thể được làm tinh vi đến mức trông giống hệt hàng thật, nhưng lại có thể gây kích ứng da và nhiều vấn đề khác cho những người tiêu dùng trẻ không hay biết.
Vì vậy, các thương hiệu cần phải đưa ra những thông tin rõ ràng về kênh phân phối, đồng thời giáo dục cho khách hàng cách nhận biết và phân biệt giữa sản phẩm chính hãng và sản phẩm giả.
Cuối cùng, thông điệp rất rõ ràng: người tiêu dùng hiện đại mới là người nắm quyền kiểm soát. Họ yêu cầu sự chân thật, minh bạch và một trải nghiệm được cá nhân hóa.
“Điều các thương hiệu hoặc nhà bán lẻ cần làm là nhận diện điều đó, xem xét dữ liệu, lắng nghe, rồi phản hồi lại cho khách hàng,” ông Jamie Elden nhận định. “Những thương hiệu biết lắng nghe, học hỏi và thích ứng với kỷ nguyên giao tiếp mới này sẽ là những thương hiệu phát triển mạnh mẽ”.
Đoàn công tác ngành Công Thương thành phố Đà Nẵng gồm các doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm chế biến, đồ uống… tham gia nhiều hoạt động kết nối giao thương tại Hội chợ thương mại ASEAN 2025 tổ chức tại Seoul (Hàn Quốc) từ ngày 10 – 17/11/2025...
Được DMCC và Chủ tịch Ahmed Bin Sulayem vinh danh, kim cương Jemmia trở thành biểu tượng cho năng lực hội nhập của doanh nghiệp Việt. Biểu tượng đồng vàng danh dự không chỉ là phần thưởng danh giá, mà còn là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững, gắn kết văn hóa và uy tín Việt trong thương mại quốc tế.
Thông thường, loại kem che khuyết điểm có độ che phủ mỏng đến trung bình và dễ điều chỉnh sẽ phù hợp nhất với làn da trưởng thành, vì ít có xu hướng đọng vào các nếp gấp và rãnh nhăn...
Để có một ngôi nhà đẹp trên một diện tích nhỏ hẹp đòi hỏi sự sáng tạo của kiến trúc sư cũng như cái nhìn cởi mở từ chính gia chủ. Ngoài việc đảm bảo một không gian chức năng tiện nghi, công trình cũng cần hài hòa với cảnh quan đồng thời có điểm nhấn riêng...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: