581 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao 2026
Vân Nguyễn
24/03/2026, 13:39
Khảo sát do Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao thực hiện cho thấy có 581 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn đạt danh hiệu HVNCLC 2026, phản ánh xu hướng cạnh tranh ngày càng dựa trên chất lượng, uy tín và niềm tin thị trường...
Sáng
24/3/2026, Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức họp báo công bố các nội dung về Lễ công bố và trao chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao 2026, mở đầu chuỗi hoạt động
kỷ niệm 30 năm chương trình.
Theo kế hoạch, Lễ công bố hàng Việt Nam chất lượng cao 2026 với chủ đề “30 năm tự hào và tiếp nối” sẽ diễn ra ngày 31/3/2026 tại Dinh độc lập, TP. Hồ Chí Minh.
NGƯỜI TIÊU DÙNG NGÀY CÀNG ƯU TIÊN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Theo doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, để chọn ra các doanh nghiệp được vinh danh sắp tới, cuộc khảo sát bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2026 được
triển khai từ tháng 9/2025 đến tháng 1/2026 bằng hai hình thức: Khảo sát trực
tiếp người tiêu dùng và điểm bán lẻ tại 8 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, TP. Hồ
Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Gia Lai, Đồng Nai, Đồng Tháp; đồng thời
kết hợp khảo sát trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.
Tổng quy mô khảo sát năm
nay gồm 21.952 người tiêu dùng và 4.080 điểm bán lẻ, với sự tham gia của 170 phỏng
vấn viên và 35 cán bộ quản lý, giám sát vùng.
Khảo sát ghi nhận 155.266
lượt bình chọn cho 4.439 doanh nghiệp được người tiêu dùng nhắc tên. Từ danh
sách sơ bộ 659 doanh nghiệp, Ban Tổ chức tiếp tục thẩm định, đối chiếu thông
tin thông qua hồ sơ doanh nghiệp, ý kiến của 39 sở, ngành tại 23 tỉnh, thành phố,
cùng phản hồi từ truyền thông và người tiêu dùng, đồng thời xem xét việc chấp
hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Trên cơ sở tổng hợp, đối
chiếu và đánh giá đa chiều, 581 doanh nghiệp chính thức đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao
2026 do người tiêu dùng bình chọn.
“Việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng và siết chặt kiểm soát sẽ góp phần hạn chế các hành vi tiếp tay cho hàng giả. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan quản lý, các đối tượng vi phạm sẽ dần bị thu hẹp hoạt động. Tuy nhiên, về phía doanh nghiệp, yêu cầu tự bảo vệ thương hiệu và chủ động hành động vẫn là yếu tố then chốt”.
Theo bà Vũ Kim Hạnh, Chủ
tịch Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, trong bối cảnh thị trường tiêu dùng đang
chuyển từ “giá cả - tiện lợi” sang “niềm tin - chất lượng - trách nhiệm”, các dữ
liệu khảo sát năm nay không chỉ phản ánh hành vi mua sắm, mà còn cho thấy sự dịch
chuyển sâu hơn trong cấu trúc cạnh tranh của doanh nghiệp Việt.
Từ góc độ thị trường, bên cạnh xu hướng tiêu
dùng và cạnh tranh chất lượng ngày càng rõ nét, một vấn đề khác cũng được các doanh nghiệp quan tâm tình trạng hàng giả, hàng nhái vẫn diễn biến phức tạp.
Về vấn nạn này, bà
Hạnh nhận định tại những đô thị lớn như TP. Hồ Chí Minh với sức tiêu thụ cao
các sản phẩm trôi nổi có điều kiện len lỏi, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Do
đó, các doanh nghiệp cần tăng cường phối hợp, chủ động cung cấp thông tin, đồng
thời dựa vào kết luận của cơ quan chuyên môn để chứng minh chất lượng sản phẩm.
TIÊU DÙNG XANH CHUYỂN TỪ “XU HƯỚNG” SANG “TIÊU CHUẨN” THỊ TRƯỜNG
Hiệp
hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cũng đã công bố kết quả khảo sát tiêu dùng xanh năm 2025, được thực hiện trong giai đoạn tháng 10 - 12/2025, với 384 hộ gia đình tại
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ. Nội dung tập trung vào mức độ quan
tâm, thực trạng tiêu dùng xanh, các yếu tố tác động đến quyết định mua và xu hướng
tiêu dùng trong thời gian tới.
Ông
Nguyễn Văn Phượng, Trưởng Ban điều tra Người tiêu dùng của Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, nhận định kết quả khảo sát cho thấy tiêu dùng
xanh đang dịch chuyển từ vị trí của một lựa chọn mang tính bổ sung sang dần trở
thành một tiêu chuẩn ngày càng rõ hơn trong quyết định mua sắm.
Người tiêu dùng
không chỉ quan tâm sản phẩm “có tốt hay không”, mà ngày càng đặt câu hỏi về mức
độ an toàn, khả năng truy xuất, tác động đối với sức khỏe lâu dài và ảnh hưởng
đến môi trường.
Một
số kết quả đáng chú ý cho thấy xu hướng tiêu dùng xanh tiếp tục rõ nét. Người
tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm an toàn, thân thiện môi trường;
khoảng 2/3 số người được khảo sát dự kiến sẽ tăng sử dụng sản phẩm xanh trong
thời gian tới. Đáng chú ý, 86% cho biết sẵn sàng chi thêm 5 - 10% để lựa chọn
các sản phẩm này.
Ông Phượng cho biết yếu tố “xanh” không còn chỉ hấp dẫn một nhóm nhỏ người mua có thu nhập
cao, mà đang lan rộng hơn sang các nhóm tiêu dùng trung lưu, thậm chí cả nhóm
chi tiêu thận trọng, miễn là sản phẩm tạo được cảm giác “đáng tiền”, an toàn và
có thông tin rõ ràng.
Tuy
nhiên, theo Hiệp hội, tiêu dùng xanh tại Việt Nam cũng đang bước vào giai đoạn ổn
định về nhận thức nhưng tăng trưởng chậm về hành vi. Trong trung hạn (2025 -
2027), tiêu dùng xanh được dự báo sẽ tiếp tục phát triển, song khó có khả năng
bứt phá mạnh nếu không có các can thiệp mang tính hệ thống từ phía chính sách
và thị trường.
Trong
bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng và thị trường toàn cầu biến động khó lường,
xu hướng tiêu dùng xanh không chỉ là động lực thị trường mà còn đặt ra yêu cầu
thích ứng rõ nét hơn đối với cộng đồng doanh nghiệp.
“Trong thời gian tới, dù mỗi doanh nghiệp có chiến lược riêng, yếu tố phát triển bền vững tiếp tục được xác định là ưu tiên xuyên suốt. Cùng với đó, các chính sách, nghị định mới của Chính phủ được đánh giá đang mở thêm dư địa cho doanh nghiệp phát triển. Việc chủ động cập nhật và bám sát các quy định này trở thành yêu cầu quan trọng”.
Dưới
góc độ doanh nghiệp, ông Trần Hữu Thân, Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Dầu thực
vật Tân Bình (Nakydaco), cho biết doanh nghiệp khẳng định kiên định định hướng
phát triển bền vững, chủ động thích ứng với các biến động của thị trường.
Ông Thân cho rằng các doanh nghiệp FMCG, trong đó có Nakydaco tiếp tục theo đuổi
tiêu chí “Xanh - Sạch - An toàn”, trong đó “xanh” không chỉ dừng ở bao bì mà
còn nằm ở chất lượng cốt lõi của sản phẩm. Đồng thời, doanh nghiệp đẩy mạnh tối
ưu chi phí, đặc biệt là tiết giảm điện năng trong sản xuất và vận hành, nhưng vẫn
đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn đối với sản phẩm và người tiêu dùng.
Ngoài
chiến lược nội tại, doanh nghiệp cũng theo dõi sát xu hướng từ các hiệp hội
ngành hàng, những chương trình, nền tảng uy tín hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp
FMCG. Doanh nghiệp kỳ vọng trong năm 2026 sẽ có thêm các chính sách cụ thể, góp
phần mở rộng không gian phát triển, không chỉ ở thị trường trong nước mà còn
thúc đẩy xuất khẩu, hướng tới hội nhập sâu hơn với thị trường quốc tế.
Khảo sát hàng Việt Nam chất lượng cao 2026 ghi nhận 28
doanh nghiệp đạt danh hiệu liên tiếp 30 năm và 42 doanh nghiệp lần đầu được
vinh danh, hai nhóm phản ánh rõ xu hướng thị trường.
Một số địa phương có số lượng doanh
nghiệp đạt chứng nhận cao như: TP. Hồ Chí Minh 302 doanh nghiệp, Hà Nội 58
doanh nghiệp, Cần Thơ 18 doanh nghiệp, An Giang 27 doanh nghiệp, Vĩnh Long 16
doanh nghiệp, Đồng Tháp 17 doanh nghiệp, Đồng Nai 21 doanh nghiệp, Tây Ninh 34
doanh nghiệp,…
