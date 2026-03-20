“Sức sống hàng Việt”: Khơi dậy niềm tự hào và khát vọng xanh của thế hệ trẻ

Song Hà

20/03/2026, 18:00

Chương trình “Sức sống hàng Việt” không chỉ là nơi tôn vinh hàng Việt mà còn là cầu nối giúp các doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng thông qua chuyển đổi số và tư duy sản xuất bền vững…

Đại diện Công ty Cổ phần Nghệ Sành INVEST trực tiếp giới thiệu sản phẩm.

Ngày 20/3/2026, tại Không gian trưng bày 62 Tràng Tiền (Hà Nội), chương trình “Sức sống hàng Việt” lần thứ 3 đã chính thức bắt đầu. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) chủ trì, phối hợp cùng UBND phường Hoàn Kiếm, TikTok Shop và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức.

Mục tiêu trọng tâm của sự kiện là tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, tiêu thụ sản phẩm và mở rộng kênh phân phối trên môi trường số. Qua đó, khẳng định vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới.

Không gian trưng bày 62 Tràng Tiền.

Điểm nhấn của chương trình năm nay là sự góp mặt của 3 doanh nghiệp trẻ tiêu biểu, đại diện cho làn sóng sản xuất xanh, an toàn và bền vững. Công ty CP Nghệ Sành INVEST giới thiệu các sản phẩm độc đáo từ nghệ ủ lên men trong chum sành. Hợp tác xã Hà Nội Xanh mang đến dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân HalalViet thân thiện với môi trường như dầu gội bưởi Diễn, bọt rửa mặt Bách Hoa và các sản phẩm gia dụng.

Công ty CP Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ ONA Global gây ấn tượng với thương hiệu Cỏ Cây Hoa Lá qua các dòng mỹ phẩm thiên nhiên như dầu gội gừng sả, sữa tắm gừng nghệ. Tất cả sản phẩm tham gia đều có nguồn gốc rõ ràng, chú trọng chất lượng để đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của người tiêu dùng hiện đại.

Thay vì chỉ tập trung vào khách hàng trung niên như định kiến cũ về thảo dược, các doanh nghiệp đã nhận thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ trong đối tượng khách hàng. Bà Bá Thị Mỹ Thu, Giám đốc Hợp tác xã Hà Nội Xanh, chia sẻ: thế hệ Gen Z hiện nay đặc biệt quan tâm đến yếu tố văn hóa, câu chuyện thương hiệu và các giá trị bền vững. Việc sử dụng nguyên liệu bản địa chính là giá trị cốt lõi để hàng Việt tồn tại lâu dài và vươn ra quốc tế.

Để hiện thực hóa việc kết nối này, chương trình triển khai nhiều hoạt động tương tác hiện đại: Tọa đàm trực tuyến diễn ra sáng 21/3 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước để thảo luận về vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt.

Phiên livestream đặc biệt có sự góp mặt của diễn viên Lương Thu Trang và MC Quỳnh Trang (Hoa hậu vỉa hè) nhằm quảng bá các sản phẩm 100% "Made in Vietnam" theo phương thức tiếp cận hiện đại.

Bên cạnh các hoạt động trực tuyến, không gian trưng bày tại Tràng Tiền mở cửa từ 9h00 đến 21h00 hàng ngày (từ 20/3 đến 22/3) để phục vụ người dân. Tại đây, người tiêu dùng không chỉ được tư vấn, trải nghiệm thực tế các sản phẩm chất lượng mà còn có cơ hội mua sắm với mức giá ưu đãi đặc biệt ngay tại chương trình.

Nâng tầm giá trị hàng Việt từ những sản phẩm bản địa

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành: Cuộc cách mạng tư duy đưa hàng Việt chiếm lĩnh thị trường Đức

Hàng Việt khẳng định vị thế: Chiếm tới 95% trong hệ thống phân phối hiện đại

Thường trực Chính phủ thống nhất kéo dài thời hạn tạm ngưng hiệu lực của Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP cho đến khi Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) chính thức có hiệu lực, nhằm kịp thời tháo gỡ các bất cập phát sinh trong thực tiễn...

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026 phát hành ngày 24/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu không để thiếu năng lượng trong bất kỳ tình huống nào, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành nhằm bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô...

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 14-KL/TW ngày 20/3/2026 về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới...

Nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với nhiều động lực từ công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, việc ứng dụng Blockchain, AI trong truy xuất nguồn gốc góp phần nâng cao minh bạch, gia tăng giá trị và củng cố vai trò "trụ đỡ" của ngành…

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Giữ vai trò mở đường, Công binh phải tinh, gọn, mạnh

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Liên bang Nga

Huế đặt mục tiêu có 12.000 tên miền .vn vào năm 2030

