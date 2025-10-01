6 lý do sở hữu biệt thự Salacia Villas tại trung tâm thương cảng quốc tế

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Tư, 01/10/2025
Tuấn Sơn
01/10/2025, 08:00
Salacia Villas - Tổ hợp biệt thự bán compound đầu tiên tại trung tâm thương cảng của TP.HCM mở rộng, được phát triển bởi VinaLiving (thành viên của VinaCapital). Cùng tìm hiểu 6 lý do vượt trội khi sở hữu biệt thự Salacia Villas.
Trong những năm gần đây, Thái Nguyên đã vươn mình trở thành một điểm đến hấp dẫn không chỉ với các tập đoàn công nghiệp lớn mà còn với đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao.
Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), ngày 19/8/2025, trên cả nước đã đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư khoảng 1.280 nghìn tỷ đồng…
Theo Nghị quyết quy định chi tiết trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng các công trình tại bãi sông, bãi nổi ở các tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố Hà Nội, thời gian thẩm định đối với dự án đầu tư công nhóm A, dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách có quy mô tương đương nhóm A, không quá 28 ngày…
Theo Bộ Tài chính, việc ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất với pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về phí, lệ phí và ngân sách nhà nước.
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: