Thứ Tư, 01/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

6 lý do sở hữu biệt thự Salacia Villas tại trung tâm thương cảng quốc tế

Tuấn Sơn

01/10/2025, 08:00

Salacia Villas - Tổ hợp biệt thự bán compound đầu tiên tại trung tâm thương cảng của TP.HCM mở rộng, được phát triển bởi VinaLiving (thành viên của VinaCapital). Cùng tìm hiểu 6 lý do vượt trội khi sở hữu biệt thự Salacia Villas.

VnEconomy

Tổng đài chăm sóc khách hàng: 1800 255 636;

Website: salacia.vn

Facebook fanpage: https://www.facebook.com/SalaciaVillas/

Từ khóa:

biệt thự Salacia Villas

Đọc thêm

Thái Nguyên: Từ thủ phủ công nghiệp đến đô thị đáng sống

Thái Nguyên: Từ thủ phủ công nghiệp đến đô thị đáng sống

Trong những năm gần đây, Thái Nguyên đã vươn mình trở thành một điểm đến hấp dẫn không chỉ với các tập đoàn công nghiệp lớn mà còn với đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao.

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), ngày 19/8/2025, trên cả nước đã đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư khoảng 1.280 nghìn tỷ đồng…

Hà Nội quy định thời gian thẩm định dự án tại bãi sông, bãi nổi

Hà Nội quy định thời gian thẩm định dự án tại bãi sông, bãi nổi

Theo Nghị quyết quy định chi tiết trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng các công trình tại bãi sông, bãi nổi ở các tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố Hà Nội, thời gian thẩm định đối với dự án đầu tư công nhóm A, dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách có quy mô tương đương nhóm A, không quá 28 ngày…

Dự kiến mức thu lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là 200 - 300 ngàn đồng

Dự kiến mức thu lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là 200 - 300 ngàn đồng

Theo Bộ Tài chính, việc ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất với pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về phí, lệ phí và ngân sách nhà nước.

Sau sáp nhập, khoảng 45.000 người có nhu cầu thuê nhà ở công vụ

Sau sáp nhập, khoảng 45.000 người có nhu cầu thuê nhà ở công vụ

Nếu vào năm 2022, chỉ có khoảng 1.000 cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu thuê nhà ở công vụ thì sau sáp nhập, con số này ước tính lên tới 45.000 người.

Dòng sự kiện

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hà Nội trích 55 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân 5 tỉnh khắc phục hậu quả do bão số 10

Tiêu điểm

2

YouTube trả 24,5 triệu USD để chấm dứt tranh chấp pháp lý với Tổng thống Donald Trump

Kinh tế số

3

Công bố 6 nguyên tắc cốt lõi sử dụng AI có trách nhiệm

Kinh tế số

4

Công ty chứng khoán nhận định gì về hiện tượng kéo trụ "neo" chỉ số?

Chứng khoán

5

Trung ương sẻ chia, hỗ trợ Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão số 10

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy