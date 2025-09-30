Dự kiến mức thu lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là 200 - 300 ngàn đồng

Theo Bộ Tài chính, việc ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất với pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về phí, lệ phí và ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Trong đó về mức thu lệ phí, Bộ Tài chính cho biết: mức thu lệ phí mà Bộ Xây dựng đề xuất là 300.000 đồng/chứng chỉ đối với cấp mới và 200.000 đồng/chứng chỉ đối với cấp lại chứng chỉ, cũng tương đương với mức lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề của các lĩnh vực khác đã ban hành thời gian gần đây. Ví dụ như cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ: 300.000 đồng/chứng chỉ; cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ: 200.000 đồng/chứng chỉ.

Đồng thời, trên cơ sở quy định tại Điều 9 Luật Phí và lệ phí nêu rõ mức thu lệ phí không nhằm bù đắp chi phí. Vì vậy, Bộ Tài chính đã dự kiến mức thu lệ phí cấp mới Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là 300.000 đồng/chứng chỉ; cấp lại Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là 200.000 đồng/chứng chỉ.

Trong trường hợp cấp lại Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do lỗi của cơ quan nhà nước hoặc do thay đổi địa giới đơn vị hành chính theo quy định của cấp có thẩm quyền, thì không phải nộp lệ phí cấp lại Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định tại Thông tư này.

Về kê khai, thu, nộp lệ phí, theo Bộ Tài chính, người nộp lệ phí thực hiện nộp lệ phí khi làm thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cho tổ chức thu lệ phí bằng 1 trong 3 hình thức sau: Nộp lệ phí bằng tiền mặt cho tổ chức thu lệ phí;

Nộp lệ phí theo hình thức không dùng tiền mặt vào tài khoản chuyên thu lệ phí của tổ chức thu lệ phí mở tại tổ chức tín dụng, hoặc vào tài khoản lệ phí thu ngân sách nhà nước của tổ chức thu lệ phí mở tại Kho bạc Nhà nước;

Nộp lệ phí qua tài khoản của cơ quan, tổ chức nhận tiền khác với tổ chức thu lệ phí (áp dụng đối với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính). Trong thời hạn 24 giờ tính từ thời điểm nhận được tiền lệ phí, cơ quan, tổ chức nhận tiền phải chuyển toàn bộ tiền lệ phí thu được vào tài khoản chuyên thu lệ phí của tổ chức thu lệ phí mở tại tổ chức tín dụng hoặc nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Dự thảo Thông tư cũng quy định Tổ chức thu lệ phí nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước, bao gồm tiền lãi phát sinh (nếu có) trên số dư tài khoản liên quan trong quá trình thu lệ phí theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí được ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu lệ phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Tổ chức thu lệ phí kê khai, thu, nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.