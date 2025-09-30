Thứ Ba, 30/09/2025

Trang chủ Bất động sản

Sau sáp nhập, khoảng 45.000 người có nhu cầu thuê nhà ở công vụ

Phan Nam

30/09/2025, 14:32

Nếu vào năm 2022, chỉ có khoảng 1.000 cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu thuê nhà ở công vụ thì sau sáp nhập, con số này ước tính lên tới 45.000 người.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 758/QĐ-TTg, ngày 13/5/2025, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 3336/BXD-QLN, trong đó, đề nghị các địa phương báo cáo nhu cầu nhà ở công vụ và kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách nhà ở công vụ sau khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Kết quả tổng hợp nhu cầu nhà ở công vụ của các địa phương gửi về Bộ cho thấy: đối với các địa phương không thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh thì hầu như chưa có nhu cầu nhà ở công vụ; đối với 23 tỉnh thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính thì nhu cầu nhà ở công vụ của cán bộ, công chức, viên chức khoảng 45.000 người, trong khi trước đây nhu cầu chỉ khoảng 1.000 người (theo văn bản số 632/BXD-QLN ngày 02/3/2022 của Bộ Xây dựng).

Bên cạnh đó, các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cũng kiến nghị ban hành chính sách mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ là cán bộ, công chức, viên chức và bổ sung quy định về tiêu chuẩn diện tích, định mức trang thiết bị nội thất đối với các đối tượng này.

Bởi vậy, Bộ Xây dựng nhận định cần thiết phải ban hành Quyết định mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh để cán bộ có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách về nhà ở công vụ, giúp họ ổn định cuộc sống và yên tâm công tác.

“Đối tượng thuê nhà ở công vụ là cán bộ, công chức, viên chức tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh phải có khoảng cách từ nhà ở thuộc sở hữu của mình đến địa điểm làm việc (gồm: trụ sở làm việc chính, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của cơ quan, tổ chức) từ 30 km trở lên tại khu vực đồng bằng và từ 15 km trở lên tại khu vực miền núi”, Dự thảo nêu rõ.

Cũng theo Dự thảo, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Sở và tương đương, công chức, viên chức tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được bố trí cho thuê một trong hai loại hình nhà ở công vụ là: Căn hộ chung cư có diện tích sử dụng từ 45 m2 đến dưới 60 m2, được thiết kế không gian ở khép kín, có một hay nhiều không gian chức năng khác nhau (phòng khách, các phòng ngủ, phòng ăn, bếp, khu vệ sinh, ban công hoặc lô gia);

Căn nhà ở liền kề cấp IV có diện tích sử dụng từ 24 m2 đến dưới 48 m2, được xây dựng theo kiểu nhà 01 tầng có nhiều căn sát nhau, từng căn nhà có công trình phụ khép kín.

Định mức kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất cho nhà ở công vụ nêu trên là 80 triệu đồng.

“Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bố trí vốn từ ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, mua trang thiết bị nội thất nhà ở công vụ; chỉ đạo việc phát triển, quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn theo quy định của pháp luật về nhà ở và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương”, Dự thảo quy định.

Từ khóa:

bất động sản giá nhà nhà ở công vụ sáp nhập

